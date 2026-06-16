多頭飼いのお客様の声から誕生。PETIT MUSEAU、2頭分の鼻紋をひとつに残す「THE IMPRINT Bracelet - DUO」を発売

株式会社EDITION DE KIOKU

愛犬・愛猫の鼻紋からオーダーメイドジュエリーを制作するPETIT MUSEAU（プチ・ミュゾー／運営会社：株式会社EDITION DE KIOKU、所在地：福岡県福岡市、代表取締役：一瀬尚孝）は、このたび、2頭分の鼻紋をひとつのブレスレットに残せる新商品「THE IMPRINT Bracelet - DUO」を発売いたしました。

多頭飼いのお客様から多く寄せられていた、「2頭分の鼻紋をひとつのアクセサリーとして身につけたい」という声を受けて生まれた商品です。

お客様の声を受けて生まれた、新たなかたち

PETIT MUSEAUではこれまで、ひとつのチャームに一頭分の鼻紋を写し取った「THE IMPRINT」シリーズのネックレス・ブレスレットを展開してきました。

一方で、多頭飼いのお客様からは、一頭ずつ別々のアクセサリーとしてではなく、大切な2頭の存在をひとつのジュエリーとして残したいというご要望を多くいただいていました。

商品化に先立ち、個別のご要望を受けて、2頭分の鼻紋をひとつのブレスレットに仕立てた例もあります。実際にご注文いただいたお客様からは、次のような声をいただきました。

「愛しい我が子の可愛い鼻紋を、とても素敵なブレスレットにしていただき、本当に嬉しく思います。二匹の鼻紋を繋げていただくオーダーにもご対応いただき、ずっと探していた我が子のジュエリーに出会えました。100%以上の満足度です！」

こうした声を受け、より多くのお客様にお選びいただけるよう、「THE IMPRINT Bracelet - DUO」として正式に商品化しました。

2頭分の鼻紋を、ひとつのブレスレットに

犬や猫の鼻の表面にある細かなシワの模様は、「鼻紋」と呼ばれ、一頭ごとに異なります。

PETIT MUSEAUのシグネチャーシリーズ「THE IMPRINT」は、その唯一無二の模様を写し取り、職人の手で一点ずつ仕立てるオーダーメイドジュエリーです。

今回発売した「THE IMPRINT Bracelet - DUO」では、2頭分の鼻紋をそれぞれ純銀のチャームに残します。犬同士、猫同士、犬と猫はもちろん、種を問わず、大切なペットの組み合わせで制作することが可能です。

2つのチャームが手元で寄り添いながらも、日常になじむ控えめなバランスに仕上げました。

お客様の声に耳を傾けながら、記憶を残す選択肢を広げていく

PETIT MUSEAUは、愛犬・愛猫とのかけがえのない記憶を、日常の中でさりげなく身につけられるかたちにしたいという想いから生まれました。

メモリアルとしてだけでなく、今そばにいる愛犬・愛猫との時間を残すジュエリーとしてもお選びいただいています。

PETIT MUSEAUでは今後も、ペットと暮らす方々から寄せられる声に耳を傾けながら、それぞれのご家族にとって大切な記憶を残すための選択肢を広げてまいります。

商品概要

「THE IMPRINT」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179496/table/5_1_8e8143df4f578097845b7a43bdd4912b.jpg?v=202606161252 ]

「THE IMPRINT」は、愛犬・愛猫の鼻紋を写し取り、職人の手で一点ずつ仕立てるPETIT MUSEAUのシグネチャーシリーズです。

一頭ごとに異なる鼻紋をジュエリーとしてかたちにし、大切な存在を日常の中でそっと感じられるアイテムとして提案しています。

PETIT MUSEAUについて

PETIT MUSEAUは、愛犬・愛猫の鼻紋をもとに、世界にひとつのジュエリーを制作するオーダーメイドブランドです。

一頭ごとに異なる鼻紋を丁寧に写し取り、大切な存在との記憶を身につけられるかたちへと仕立てています。

ブランド名のPETIT MUSEAU（プチ・ミュゾー）は、フランス語で「小さな鼻」を意味します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179496/table/5_2_07a748c16516b6ac00ebb5aeca4cde4c.jpg?v=202606161252 ]