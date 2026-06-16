【深い呼吸でウェルビーイング向上】日常生活における「深い呼吸」の重要性をサウナで体感！「サウナ×深呼吸体験イベント」を開催

日本電気株式会社

日本電気株式会社（日本電気株式会社／本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之、以下 NEC）と、深い呼吸の習慣化サポートデバイス「ston s（ストンエス）」や、呼吸するクッション「fufuly（フフリー）」を販売するBREATHER株式会社（本社：東京都港区、代表者：代表取締役 立岡茂伸、以下 BREATHER）は、2026年5月24日、NEC社員の仕事のパフォーマンス向上につながる体験の創出と、BREATHERが目指す深呼吸習慣化の文化づくりを目的とした参加型イベント「サウナ×深呼吸体験イベント」を「馬場サウナ＆ワークカフェ」にて開催しました。

当日は、NECサウナ部をはじめとするNEC社員を対象に32名が参加。参加者は、呼吸コーディネーターの吉岡純也 氏による深呼吸セミナーにて「きほんの呼吸(R)」を受講後、サウナ体験中に呼吸法を実践し、日常生活における深い呼吸の重要性を体験しました。

運営は、BREATHERと、「睡眠ケア専門サロン ねむりたす」を経営し、「きほんの呼吸(R)」呼吸トレーナーの養成・ビジネスサポートやセミナー活動を行う吉岡純也氏（Ikinuku代表）が共同で行いました。

開催の背景

NECでは、人的資本経営が求められる現代において、従業員一人ひとりのウェルビーイングやエンゲージメント向上に寄与する取り組みとして、従業員の心身の健康やモチベーション向上を支援する新たな施策のあり方に着目しています。その一環として、日常生活の中で誰もが実践できるセルフケア手段である「深い呼吸」に着目しました。今回のイベントでは、サウナというリラックス環境の中で呼吸に意識を向けることで、呼吸の質が心身の状態に与える影響を体感いただき、仕事や日常生活にも活かせる新たな気づきを得る機会として実施しました。

イベント概要

イベント名：「サウナ×深呼吸体験イベント」

対象：NEC社員およびそのご家族・ご友人

プログラム：

・深呼吸講座セミナー

・サウナ室内での呼吸レクチャー

・内・外気浴中の「ston s（ストンエス）」を活用した深呼吸実践

・アウフグース（馬場サウナ&ワークカフェスタッフによる熱波・ロウリュ）

参加人数：32名

開催場所：馬場サウナ&ワークカフェ

所要時間：4時間

イベント内容

参加者は2グループに分かれ、呼吸コーディネーターの吉岡純也氏によるセミナーを受講しました。

セミナーでは、「きほんの呼吸(R)」をベースに息を吐くことに焦点を当てた呼吸法や、サウナ室・水風呂・内外気浴それぞれの場面における呼吸のポイントについて学びました。また、参加者同士でサウナ体験について語り合うワークを実施したほか、1分間あたりの呼吸数を計測し、自身の呼吸状態を確認しました。さらに、BREATHERが展開する深い呼吸の習慣化サポートデバイス「ston s（ストンエス）[注1]」を活用しながら呼吸の変化を体感し、呼吸法の実践前後での違いについて理解を深めました。

その後のサウナ体験では、学んだ呼吸法を実践しながら入浴し、内外気浴時には「ston s（ストンエス）」を活用した意識的な深呼吸を体験いただきました。

注1：「ston s（ストンエス）」は、呼吸が深いと、蒸気が見えにくくなる設計の一方で、浅いと蒸気が見えやすいことから、呼吸を可視化できるデバイス

セミナー後のサウナ体験では、サウナ中の深呼吸法のレクチャーと、内外気浴中の「ston s（ストンエス）」を活用した意識的な深呼吸を実践いただきました。

サウナ室内での呼吸レクチャー内気浴中のston s

アンケート結果について

イベント実施後のアンケート1)では、サウナ体験中の呼吸法実践や「ston s（ストンエス）」の活用を通じて、「ととのい実感」や日常生活での呼吸法活用意向につながる結果が見られました。

※アンケート回答者数：n=17（体験者32名のうち17名が回答）

１．約8割の方が、1分間の呼吸数が減少 [注2]

呼吸コーディネーターによる座学セミナー内で実施した「1分間の呼吸数」の測定では、1回目と2回目の比較において、76.5%の参加者の呼吸数が減少しました。

自由記述では、「普段の呼吸が浅いことに気づいた」「息を吸うことよりも吐くことに意識を向けることで良い呼吸ができると気づいた」「吐く時間を長くすることで、心が冷静になり視界がクリアになる実感があった」といった声が寄せられました。

注2：「1回目・2回目の呼吸数を比較してみて、感じたこと・気づいたこと・体感の変化などがあれば教えてください」の設問および呼吸数記録 に対し、1回目より2回目の呼吸数が減少した人の割合。

呼吸数の減少は、浅く速い呼吸から、深くゆっくりとした呼吸へ変化した可能性を示すものです。今回の体験イベントでは、日常のストレスや疲労から浅くなりがちな呼吸に対して、「深い呼吸」に焦点を当て実践することで、リラックスした状態にみられるような、ゆっくりとした呼吸へ変化する可能性が示唆されました。

２．約6割の方が「ston s（ストンエス）」を活用した深呼吸により「ととのい実感が高まった」と回答 [注3]

内外気浴中に「ston s（ストンエス）」を活用した深呼吸により「ととのい実感」が高まると感じたかについて、58.8%が「ととのい実感が高まった」と回答しました。

注3：「内外気浴中に『ston s（ストンエス）』を活用した深呼吸により『ととのい実感』が高まると感じましたか？」の設問に対し、「非常にそう感じた」「ややそう感じた」と回答した人の割合

３．9割以上の方が、日常生活や仕事の中でも呼吸法を取り入れたいと回答 [注4]

本イベントで学んだ呼吸法を、日常生活や普段の仕事の中でも取り入れてみたいかについて、94.1%が「取り入れたい」と回答しました。

注4：「本イベントで学んだ『呼吸法』を、日常生活や普段の仕事の中でも取り入れてみたいと思いますか？」の設問に対し、「とても取り入れてみたい」「やや取り入れてみたい」と回答した人の割合

＜吉岡純也氏（Ikinuku 代表）コメント＞

「ととのいの質」を高めるうえで、深呼吸は非常に有効な視点だと感じています。サウナ浴における「ととのい」は、温度や施設環境だけでなく、その日の身体のコンディションにも左右されるものです。サウナ愛好者の皆さまには、それぞれの入り方やルーティンがあると思いますが、どのルーティンも壊さずに取り入れられ、身体の状態そのものを整えられるものが「呼吸」です。日常の疲労や緊張を抱えたままサウナに入るのではなく、深呼吸によって熱さ・冷たさ・休息の切り替わりを受け取りやすい状態をつくることが、サウナ体験をより深めるうえで大切だと考えています。特に「吐くこと」は、身体の緊張をほどき、刺激を受け取りやすくするための大切なスイッチです。今回の体験が、サウナにおける呼吸の可能性を感じていただくきっかけになれば嬉しく思います。

＜NECサウナ部コメント＞

「サウナ×深呼吸体験」というコンセプトは、サウナが持つ深い集中やリラックスと親和性が高く、呼吸によってより深いととのいを得るという点で、とても魅力的に感じました。また、サウナ室の暑さに慣れず息苦しさを感じる方にとっても、よい体験になると思います。実際に体験すると、じっくり時間をかけて息を吐き切ることで心が落ち着き、頭の中が透明になっていくような感覚がありました。水風呂に入っている際も、深く呼吸をすることで体の内側までしっかりと冷えた感覚があり、その後も普段より気持ちよく整えた気がします。深呼吸は、緊張する場面や悩んだり困ったりする場面、思考が煮詰まった際に気持ちをリセットする手段として、日常生活や仕事の中でも活用できそうです。今回のイベントでは新たな気づきに加え、普段お話ししたことがない方々とも交流できたため、今後もこのような新しい体験の機会に期待しています。

日本電気株式会社について

NECは、125年以上の歴史を有する、AIやサイバーセキュリティ、通信などの技術を強みとするグローバルテクノロジー企業です。社会と産業のAIトランスフォーメーションを推進するITサービス事業と、日本をはじめ世界の安全保障に貢献する社会インフラ事業を展開しています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」を中核に、世界に革新と安心を届け、誰もが人間性を十分に発揮できる社会の実現を目指します。

本社 ：〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号

代表者 ：取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之（もりた たかゆき）

創立 ：1899年(明治32年)7月17日

URL ：https://group.nec/global/ja/

BREATHER株式会社について

BREATHERは「呼吸を深く、楽しく、新しくする」体験を通じて、「呼吸市場」という未だない新しい市場の創造と「呼吸の価値」の浸透を目的に、2019年に創業した事業会社です。

「呼吸」は自律神経を整えることに関係する大切な営みであり、BREATHERはなかでも「深い呼吸」を通じて、お客様一人ひとりのこころ豊かなライフスタイルを実現したいという想いから生まれました。

呼吸は普段、誰もが無意識で行っている行為だからこそ、「深い呼吸」に意識を向けることは忘れられがちになります。そうした日常の中で「深い呼吸」を意識し、取り入れられるように、深呼吸の習慣化を目的としたデバイスの企画・開発・販売を実施してまいりました。

今後も「呼吸を深く、楽しく、新しくする」商品やサービスを通じて、お客様一人ひとりのこころ豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。多くのユーザーに支持され、現在LINE友だち20万人に到達しています。

※2026年2月7日時点

本社 ：東京都港区赤坂5丁目2-33

代表者 ：代表取締役 立岡 茂伸

設立年 ：2019年

URL ：https://official-breather.com/

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC デジタルコマース統括部 コマースデザイングループ

e-mail : nec_btoe-service@commerce-design.jp.nec.com