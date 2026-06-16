超高齢社会の「終活潜在層」を逃さない！地域葬儀社のホームページを“24時間動く自動窓口”に変える

株式会社クリエ・ココ

Webマーケティング支援およびシステム開発を行う株式会社クリエ・ココ（本社：岡山県岡山市、代表取締役：中嶋政和）は、地域密着型の中小葬儀社・家族葬ホールを対象に、ホームページからの事前相談獲得に特化したクラウド型SaaS「つなぐ葬儀相談」(https://tsunagu.crea-coco.com)の提供を本日より開始いたします。

本サービスは、単なる問い合わせフォームの設置にとどまらず、ホームページに訪れた「まだ電話する段階ではないが、不安や関心がある」という終活潜在層を、資料請求、事前相談、会館見学予約、そして成約へと自然に導く「相談獲得の特化型窓口」を構築するシステムです。

開発の背景：多死社会における「消費者の電話離れ」と「地域葬儀社のデジタルギャップ」

2026年現在、日本は年間死亡者数がピークへ向かう「多死社会」を迎え、終活や事前相談への関心はかつてないほど高まっています。また、葬儀の喪主世代がデジタルネイティブ世代へ移行する中、「いきなり電話で相談するのはハードルが高い」「まずはWebで情報を集めたい」という消費者が急増しています。

一方で、地域密着型の中小葬儀社では、ホームページを保有していても、問い合わせ導線が「電話」や「汎用的なメールフォーム」に限られているのが現状です。その結果、

- 「費用感をまず知りたい」- 「実際のホールの雰囲気を確かめたい」- 「今すぐではないが、万が一に備えて準備したい」

といった、将来の顧客になるはずの「終活潜在層」をホームページ上で取りこぼしているという大きな機会損失（デジタルギャップ）が発生していました。

「つなぐ葬儀相談」は、この社会課題と業界の営業課題を解決するため、高額な大規模CRM（顧客管理システム）を導入せずとも、“事前相談の入口”と“その後の追客”だけに特化して成果を出す、これまでにない手軽なSaaSとして開発されました。

「つなぐ葬儀相談」の四つの革新的特徴

- 電話に頼らない「マルチ窓口」で心理的ハードルを徹底排除スマートフォンから24時間いつでも、資料請求・事前相談・会館見学予約・オンライン相談などを直感的に申し込めるインターフェースを提供。電話を躊躇する現代の消費者の受け皿となります。- 「資料請求で終わらせない」自動追客シナリオ設計資料請求や相談の直後に、自動返信だけでなく、顧客の検討状況に応じた追客メールをシステムが自動配信。中小葬儀社で発生しがちな「担当者のリフォロー漏れ」をゼロにし、中長期的に顧客との関係性を温めます。- 「会館見学・来館相談」へ自然に繋げるステップ導線資料請求という初期段階の接触から、顧客の温度感の引き上げに合わせ、次のステップである「会館見学予約」や「対面相談」へと迷わせずに誘導する導線設計をあらかじめ組み込んでいます。- 上級ウェブ解析士の知見を凝縮した「成果直結型」システム単にシステムを提供するだけでなく、ホームページへの検索流入（SEO）から、サイト内での離脱防止、問い合わせ後の成約率向上までを見据え、デジタルマーケティングのプロが設計。地域葬儀社ホームページの「真の営業拠点化」を支援します。

【リスクゼロで導入】14日間の無料トライアルを実施

地域密着型の葬儀社様が安心してデジタルトランスフォーメーション（DX）の一歩を踏み出せるよう、本番同様の全機能をお試しいただける「14日間無料トライアル」をご用意しました。

試用期間中にキャンセルされた場合、費用は一切発生しません。実際の操作感や、ホームページからの反応の変化をリスクなく体感いただけます。

わかりやすい二つの料金プラン（税別）

中小規模のホールでも手軽に導入できるよう、予算に合わせたプランをご用意しています。

代表取締役 中嶋政和のコメント

- ライトプラン：月額 19,800円 3拠点まで（基本機能、資料請求、事前相談、リード管理）- スタンダードプラン：月額 29,800円 3拠点まで（会館見学・来館予約、自動追客配信、見込み度自動分類、月次レポートなど全機能）- 初期設定費：55,000円（全プラン共通）

「葬儀社のホームページは、地域の方が不安や悲しみを抱えたとき、最初に触れる大切な『心の窓口』です。しかし、電話や味気ない問い合わせフォームだけでは、一歩を踏み出せない方がたくさんいらっしゃいます。

『つなぐ葬儀相談』を通じて、地域葬儀社様のホームページを、ただの会社案内から『安心を届ける相談窓口』へとアップデートし、地域社会と葬儀社様を温かくつなぐ架け橋になりたいと考えています」

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174547/table/3_1_d29740fa09fa8809fadbed47e9b131f3.jpg?v=202606161252 ]チラシ_つなぐ葬儀相談_表

チラシ_つなぐ葬儀相談_裏

株式会社クリエ・ココ

代表取締役： 中嶋 政和

本社： 岡山県岡山市北区弓之町1-20 SKIPビル4F

電話： 086-201-1982

URL： https://www.crea-coco.com

事業内容：・採用・集客に強いホームページ制作

・WEBシステムの企画・開発・保守

・スマートフォンアプリ企画・開発

本件に関するお問い合わせ

担当： 中嶋（なかしま）

電話： 086-201-1982

e-mail： smart@crea-coco.com