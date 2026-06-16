ジール、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社主催「AWS Summit Japan 2026」に出展

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセで開催されるアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社主催「AWS Summit Japan 2026」に出展します。

■AWS Summit Japan 2026とは

AWS Summit Japan 2026は、クラウドと AI イノベーションの最前線を体験できる 2 日間の無料イベントです。エージェンティック AI やサーバーレスコンピューティングなど、業界を変革し、デジタル時代においてビジネスの成長を支えるテクノロジーを体感することができます。業界のリーダーとの交流、同業他社とのコラボレーション、そして AWS エキスパートへ直接質問し疑問を解消できる貴重な機会です。

＜AWS Summit Japan 2026開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/566_1_20f821a3e0526f866d5d00ccfd6c2ee9.jpg?v=202606161252 ]

＜ジールのブース展示＞

AWSを中心としたモダンデータスタックの組み合わせによる、生成AI・AIエージェント活用を支えるAI-Readyな次世代データ基盤アーキテクチャの構築支援についてご紹介します。さらに、DevOpsをサポートするSRE支援サービスや、自社サービスであるオープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」についてもユースケースを交えてご紹介します。

ジールの講演、およびブースにご来場いただきますよう、関係者一同 心よりお待ちしております。

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区西五反田8丁目4-13 五反田JPビルディング11階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上