この病棟には、修道士を破滅させた″何か″がいる。創作大賞2025受賞の祇光瞭咲さん、角川ホラー文庫からデビュー

note株式会社

日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2025」で角川ホラー文庫賞を受賞した、祇光瞭咲さんの作品が書籍化。受賞作に改題・改稿を重ねた『ある修道士の自罪』が、KADOKAWAより2026年6月16日（火）に発売します。

購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4041175232

舞台は1900年頃のヨーロッパ。とある精神病棟で、慰問に通っていた修道士が二人続けて不審な死を遂げた。後任として派遣された若き修道士ペテロの手がかりは、前任者が残した一冊の日誌だけ。読み進めるうちに浮かび上がるのは、悪魔じみた怪奇、院内をさまよう正体不明の少女、そして書き手自身が少しずつ壊れていく記録だったーー。

なぜ二人は死んだのか。病棟に潜むものの正体とは？閉ざされた空間で信仰と狂気がぶつかり合う、漆黒のゴシックホラーです。

怖いのに読む手が止まらない。日誌をめくる主人公と一緒に、少しずつ深みにはまっていく感覚をぜひ味わってください。

著者・祇光瞭咲さんのコメント

創作大賞は今、最も勢いあるコンテストだと思います。その熱に憧れて、去年の私は「創作大賞2025」への応募を決めました。好きな世界を思うがままに書いてみよう。そう思って筆を執った本作ですが、書いている最中はずっと迷宮の深部へと歩き続けているような心地でした。

物語の舞台は1900年頃のヨーロッパ。不可思議な死を遂げた修道士の日誌を通して、皆様を怪奇の世界にお連れします。決して遠い話ではありません。深淵は常にわたしたちのすぐ傍にあることを物語を通してお伝えできればと思います。

▼受賞作「Memento Furor -聖バシリオ精神病棟慰問日誌-」

https://tales.note.com/par_rik/wb0meoywylbv0

角川ホラー文庫 担当編集者のコメント

『ある修道士の自罪』（『Memento Furor -聖バシリオ精神病棟慰問日誌-』を改題）をぜひ書籍化したいと思ったのは、読み進めるほどに正気が少しずつ削られていくような怖さと、書き手が見たもの、感じたものを追体験していく日誌形式の強さに惹かれたからです。

病棟という閉ざされた舞台のなかで、信仰、謎、狂気が幾重にも折り重なり、静かに心の奥へ入り込んでくる。この"じわじわと心を蝕む怖さ"こそ、本作の大きな魅力です。制作の過程では、その不穏さと物語のインパクトがより深く伝わるよう、祇光さんに細部まで丁寧に磨いていただきました。

読み終えたあと、物語の闇がふいに現実へにじみ出してくるような感覚を味わっていただきたいです。

著者プロフィール

祇光 瞭咲（ぎこう あきさ）

『Memento Furor -聖バシリオ精神病棟慰問日誌-』でnote×TALES主催 創作大賞2025角川ホラー文庫賞を受賞。同作を改題・改稿した本作で単著デビュー。

note：https://note.com/par_rik X：https://x.com/gikou_akisa

『ある修道士の自罪』

著者：祇光瞭咲 発行：KADOKAWA（角川ホラー文庫） 定価：990円（税込）ISBN：978-4041175231 発売日：2026年6月16日 判型：文庫判 頁数：288

購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4041175232

創作大賞とは

未来のスターとなるクリエイターを発掘する、noteとTALESが共同主催する日本最大級の創作コンテストです。過去4回で累計173,387作品の応募があり、書籍化・映像化・連載・舞台化など34作品のメディア化を実現しました。クリエイターと多数のメディアが一堂に会する、プロデビューへの登竜門です。

https://note.com/creative-award

クリエイターの活躍の場を広げる取り組み

noteでは、クリエイターが活躍する場を広げるための取り組みを行っています。具体的には、noteで話題のクリエイターをメディアパートナーに紹介し、出版や連載につなげる「クリエイター支援プログラム」や、作品の露出機会を増やすことを目指した企画やイベントの実施、クリエイターがスキルや実績を表明することで、仕事の発注をスムーズに行いやすくなる仕事依頼タブ機能などです。さまざまな施策を通して、noteがクリエイターの本拠地になることを目指しています。

note

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note

note株式会社

わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2

設立日：2011年12月8日 代表取締役CEO：加藤貞顕 コーポレートサイト：https://note.jp