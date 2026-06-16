中堅企業に向けてPMI実践セミナーを開催

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社） は、M&A実行後のPMI（統合プロセス）を実務視点から解説するWebセミナー「中堅企業のPMI実践論」を開催します。本セミナーは、M&A後の統合効果の最大化を目指す経営者や実務責任者を主な対象とし、2部構成で行います。第1部では、PMIの基本的な進め方や成功・失敗のポイントを解説し、第2部では当社の戦略・人事・IT・会計・M&Aを専門とするコンサルタントによるトークセッションを行います。M&A のクロージングからシナジー創出まで、各分野のコンサルタントが支援してきたリアルな現場の課題と成功事例からM&A の早期価値創出のヒントをお伝えします。参加は無料です。

■セミナー概要

【名称】

中堅企業のPMI実践論 ～専門家による実務視点のトークセッションから学ぶ価値創出の勘所～

【日時・構成】

2026年7月9日（木）12:00-13:00 （全2部構成）

第1部：PMI概論 買収後の価値創造とPMIの要点（約20分）

第2部：戦略・人事・IT・会計・M&A専門家によるトークセッション～PMI現場のリアル～（約40分）

【開催形式】

オンライン（Zoomウェビナー）／参加費：無料（事前申込制）

申込者全員にセミナー後アーカイブ配信のご案内をいたします。

【講師】

第1部：

須田 侑也（戦略コンサルティング事業部 シニアマネージャー）

第2部：

久保 俊一郎（戦略コンサルティング事業部長.）

黒田 翔平（総合コンサルティング事業部 部長）

石塚 淳（DXコンサルティング事業部長）

藤江 航平(事業再生コンサルティング事業部 部長)

近藤 悠介(M＆Aコンサルティング事業部 マネージャー)

【申込方法】

下記フォームよりお申し込みください。

https://www.ycg-advisory.jp/seminar/article/mc2607/

■本セミナーのポイント

・基本的なPMIの進め方から事業承継型M&A・上場企業カーブアウト・異業種買収など、類型別に論点を解説します。

・戦略・人事・IT/DX・会計・M＆Aの専門家が、実務で経験したPMIで発生する課題と対応策、成功ポイントを実践的な観点から話し合います。

山田コンサルティンググループ株式会社について

山田コンサルティンググループ（www.yamada-cg.co.jp(https://www.yamada-cg.co.jp)）は、総合経営コンサルティングファームとして、持続的成長、事業再生、事業承継、M&A、海外、不動産、DXなど、多様に変化する顧客の課題にシームレスに対応しています。国内13拠点に加え、海外ではアジアや米国等13拠点に展開しています。M&A業務においては、年間130件超の成約実績があり、M&A実行の前後を通じた包括的な支援が強みです。長年の経験に基づく幅広い知見と、日本と各海外拠点、そして各事業部門・各拠点の連携を強みに、真のインターナショナルファームとして顧客の事業価値向上と社会への貢献に全社を挙げて取り組んでいます。