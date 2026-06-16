“関西初”のアウトレット店舗、CHUMSりんくうプレミアム・アウトレット店

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）は、2026年7月17日(金)に、 日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS（チャムス）」の関西初となるアウトレット店舗を、大阪府泉佐野市の「りんくうプレミアム・アウトレット」内にオープンいたします。

●コンセプト：「宝探しのようなワクワクが広がる、関西初のCHUMSアウトレット」

関西初のアウトレット店舗として、アウトレットならではのお得感と、宝探しのようなワクワク感を楽しみながら、CHUMSの世界観を身近に感じていただける空間です。

商品ラインナップはアパレルやバッグ、雑貨など、CHUMSの人気アイテムを幅広くご用意しました。日常使いしやすい定番アイテムから、今では手に入りにくい懐かしのアイテムまで豊富な品揃えで、訪れるたびに新たな出会いや発見を楽しめるアウトレットならではのショッピング体験を提供します。

●店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130313/table/69_1_a81c2dd3059fa10bea37b541bc020f67.jpg?v=202606161252 ]

●オープニングキャンペーン

店内商品を合計5,000円（税込）以上お買い上げのお客様に

CHUMSのアイコン “ブービーバード” をモチーフにした、

「限定ブービーストラップ」をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。

●「CHUMS（チャムス）」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer（オリジナルリテイナー）”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年以上、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。

●ブランドのマスコット：ブービーバード（Booby Bird）

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには『bobo（ボーボー鳥）』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から２番目のブービー賞と同じ単語です。

CHUMS Japan 公式ウェブサイト http://www.chums.jp/

CHUMS Japan 公式Instagram https://www.instagram.com/chums_japan/

CHUMS Japan 公式X https://twitter.com/chumsjapan

CHUMS Japan 公式Facebook https://www.facebook.com/shop.chums.jp/

CHUMS Japan 公式YouTube https://www.youtube.com/user/ChumsOfficial (https://www.youtube.com/user/ChumsOfficial)

【取材・製品リース・ご掲載に関するお問い合わせ先】

株式会社ランドウェル 広告宣伝部 TEL：03-6432-9551

東京都港区北青山3-5-12 青山クリスタルビル7階

担当：渡部・赤塚・長谷部・榊 MAIL：press@chums.jp