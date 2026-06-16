無線通信技術の基礎を実務視点で学ぶ入門講座を開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、無線通信の基礎原理から通信品質、アンテナ、ノイズ対策、Wi-Fi・Bluetooth・LTEなどの通信方式の特徴や選定ポイントまで、無線機器の設計やトラブル対応に役立つ知識を体系的に学べる公開セミナーを開催します。

近年、Bluetooth、無線LAN、LTE、LPWAなどの無線通信技術は、ICやチップセットの普及により、さまざまな機器へ導入しやすくなっています。

一方で、開発現場では「思ったより通信距離が伸びない」「ノイズで通信が不安定になる」「アンテナや設置環境によって性能が変わる」「どの通信方式を選べばよいかわからない」といった課題が発生することがあります。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：無線通信技術入門《設計・トラブル回避のための基礎と実務》- 開催形式：Zoomによるオンライン受講- 開催日時：2026/8/25（火）13:30～16:30- 受講料：29,700円（税込）- 講師：田口 恵一 講師（コスモICT イノベーション 代表）

本講座では、無線通信の全体像を理解するために、電波の伝わり方や周波数の特徴、通信距離と送受信電力の関係、通信品質に影響を与えるノイズや干渉の仕組みなど、無線通信の基礎を体系的に学びます。また、アンテナの基本原理や無線機の構成、変調・復調などの通信技術の基礎を理解するとともに、Wi-Fi、Bluetooth、LTE、LPWAといった代表的な無線方式の特徴や選定の考え方についても解説します。無線機器の設計や開発、トラブル対応に役立つ実践的な知識の習得を目指します。

セミナープログラム

1．無線通信はなぜ難しいのか

無線LANが使える条件 / 身近な無線活用事例 / 電波伝搬とアンテナの基礎

2．身の回りで使われる無線技術とその役割

自動車・交通・IoT分野で活用される無線技術 / 電波の特徴と活用事例

3．無線通信の基本原理をイメージする

電磁波と電波伝搬の基礎 / 周波数と通信距離の考え方 /

通信品質とノイズ・干渉 アンテナ性能と無線機の構成 / 無線設計のトラブル事例

4．電波に情報を載せる通信技術の基礎

変調・復調の基本 / 無線機の進化と小型化 / 通信方式の基礎知識

5．無線方式の選び方と導入判断のポイント

Wi-Fi、LTE、LPWA、Bluetoothの特徴 / 用途に応じた通信方式の選定方法

想定対象- 新たに無線機設計に関わる技術者- IoTや通信機器に関心のある技術者- 信号処理や制御ソフトウェア開発の経験を無線機開発に活かしたい方- 装置メーカーの電気設計技術者、チームリーダー- 電気電子の知識はあるが、無線通信を専門的に学んだことがない方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/wireless-communication-technology-basic/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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