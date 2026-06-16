【父の日】今年からネクタイの代わりに“ニクタイ”？！カルビ大将・がんこ亭にて感謝の気持ちを込めたお肉のネクタイを公式アプリ会員限定でプレゼント
コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開するカルビ大将とがんこ亭は、 2026年6月18日（木）から4日間、公式アプリ会員限定でお父様を含む1グループにつき1皿（※）、お肉で作ったネクタイをプレゼントいたします。
※お会計が3,000円以上のお客様、1グループ2名様以上でのご利用に限る
父の日は普段なかなか伝えられない“ありがとう”の気持ちを伝える大切な日です。そこでカルビ大将・がんこ亭では、そんな特別な日にご来店されるご家族の皆様へ、サプライズのお手伝いとして、お肉で作ったネクタイ「ニクタイ」をご用意いたしました。
1枚1枚丁寧に盛り付け、まるでネクタイのように仕上げたプレートは、華やかな見た目が特徴です。ニクタイには、お肉の旨みをしっかりと感じられる、とろける食感が特徴の「とろカルビ」を使用しております。
本商品は、公式アプリ会員かつ食べ放題コースをご注文いただいたお客様を対象に、お父様を含む1グループにつき1皿プレゼントいたします。ご希望の際は、スタッフまでお声がけください。
今年から父の日は、家族で囲む“お肉のネクタイ”を贈ってみてはいかがでしょうか。カルビ大将・がんこ亭で、笑顔とともに心に残る父の日のひとときをお楽しみください。
【概要】
実施期間：2026年6月18日（木）～6月21日（日）
実施内容：公式アプリ内の該当ページを掲示でお肉のネクタイ「ニクタイ」をプレゼント
利用条件：１.食べ放題コースを注文しているお客様
２.1グループ2名様以上でのご来店
３.お父様を含む1グループにつき対象商品は1皿
４.お会計が3,000円以上
実施店舗：カルビ大将・がんこ亭全店（カルビ大将 名寄店、高山店を除く）
公式アプリダウンロードはこちら :
https://x.gd/uoV7Q
【会社概要】
社名 ：株式会社アトム
本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営
設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）
資本金 ：100百万円
ホームページ :
https://www.atom-corp.co.jp/
社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）
本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売
設立 ：1963年4月
資本金 ：438億14百万円
店舗数 ：2,633店舗（2026年3月末時点）
公式ホームページ :
https://www.colowide.co.jp/
コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。
これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。