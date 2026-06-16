親子で楽しめる体験型イベント『たべものがたりひろば』を東京・二子玉川にて開催　食と暮らしのメディア「macaroni」×サステナブルメディア「ELEMINIST」

株式会社トラストリッジ

株式会社トラストリッジ〔本社：東京都目黒区、代表取締役：大場義之、以下「トラストリッジ」〕が運営する、食と暮らしのライフスタイルメディア「macaroni（マカロニ）」とサステナブルメディア「ELEMINIST（エレミニスト）」は、９月５日（土）と６日（日）に東京・二子玉川で初の協同イベント『たべものがたりひろば』を開催します。両メディアの特徴を活かし、ふだん口にしているたべものの秘密や、おいしさの裏側にあるストーリーに光をあてた体験型イベントです。

たべものの背景にあるストーリーを遊びながら知るきっかけを創出

月間2,000万人が利用する食と暮らしのライフスタイルメディア「macaroni（マカロニ）」と、サステナブルやエシカルを独自の視点で発信するライフスタイルメディア「ELEMINIST（エレミニスト）」が、初の共同開催となる大型イベントを実施します。



「食べること」は、毎日のくらしの中で最も身近な楽しみのひとつ。

その食卓の裏側には、食べものが私たちのもとに届くまでの、たくさんの人や仕事、工夫がつながっています。

本イベントは、「いつもの"おいしい"が、もっと特別になる体験を。」をテーマに開催。普段何気なく食べている食べもののひみつや、おいしさの裏側にある物語を、親子で楽しみながら発見できる体験型イベントです。

会場では、子どもたちの好奇心を刺激するワークショップをはじめ、試食体験やサンプル配布など、親子で楽しめる多彩なプログラムを展開。食卓の裏側にあるストーリーに触れながら、子どもは遊びながら学び、大人も新たな発見に出会える、"いつもの食卓がもっとおいしく、もっと楽しくなるきっかけ"を提供します。

イベント概要

「たべものがたりひろば」

開催日時：2026年９月５日（土）11:00～18:00／６日（日）11:00～17:00

会場： 二子玉川ライズ ガレリア（東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結）

住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

対象：親子

参加費：無料

主催：macaroni＆ELEMINIST

macaroni（マカロニ）について

「macaroni」は、“食から始まる、笑顔のある暮らし”をテーマにした、食と暮らしのライフスタイルメディアです。グルメトレンドやレシピ動画など、食の最新情報を毎日配信しています。

macaroni 公式サイト：https://macaro-ni.jp/

macaroni 公式Instagram：https://www.instagram.com/macaroni_news/

macaroni 公式YouTube：https://www.youtube.com/@macaroni_recipe

macaroniへのお問い合わせや広告掲載などのご相談は、こちらからお願いします。

https://trustridge.jp/contact_macaroni

ELEMINIST（エレミニスト）について

ELEMINIST（エレミニスト）は、日本を始め、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報を提供すると共に、エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドしていくメディアです。

ELEMINIST 公式サイト

https://eleminist.com



ELEMINISTへのお問い合わせや広告掲載などのご相談は、こちらからお願いします。 https://eleminist.com/contact/media

株式会社トラストリッジについて

食と暮らしのメディア「macaroni（マカロニ）」とサステナブルメディア「ELEMINIST（エレミニスト）」を運営しています。さらに、メディア運営の知見を生かしたクリエイティブ制作やソリューション提供をするBRAND STUDIOやインフルエンサー施策、自社SNS（instagram172万登録・YouTube116万登録 ※2026年6月10日時点）の知見を活かしたSNS運用まで、多角的に事業展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5511/table/122_1_9a2d89c98b015c129f6f502fb9872819.jpg?v=202606161252 ]