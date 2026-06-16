立ち食い蕎麦処【吉そば】、2026年6月22日より提供麺をリニューアル

株式会社ノア

6月22日より、復刻吉そば・平打ちそば・絹ひらうどんの3種を提供します。

株式会社ノア（本社：東京都目黒区）は、運営する立ち食いそばチェーン「吉そば」において、2026年6月22日（月）より全店舗で麺をリニューアルいたします。

今回のリニューアルでは、多くのお客様から復活を望む声をいただいていたストレート麺を「復刻吉そば」として再導入。さらに新たに幅広平打ちうどん「絹ひらうどん」を加え、「挽きぐるみ平打ちそば」と合わせた3種類の麺ラインナップで提供を開始いたします。

吉そばは、創業から受け継がれる伝統のつゆと、国産素材へのこだわりを大切にしながら、東京都内10店舗を展開しています。今回の麺リニューアルも、お客様の声に耳を傾け、より多くの方にお好みの一杯を楽しんでいただきたいという想いから実現しました。これからも最高の味と想いをお届けしてまいります。

【吉そば 公式HP】https://www.yoshisoba.jp/

【麺ラインナップを刷新。選べる3種の麺体制へ】

2026年6月22日（月）より、吉そばの麺ラインナップを以下の3種類へ変更いたします。

■ 復刻吉そば■ 挽きぐるみ平打ちそば■ 絹ひらうどん

それぞれ異なる食感や風味を持ち、その日の気分やお好みに合わせてお楽しみいただけます。

・復刻吉そば──長年愛されたストレート麺が復活

「あの蕎麦を、もう一度。」

吉そばで長年親しまれてきたストレート麺が、このたび「復刻吉そば」として復活いたします。

麺リニューアル後も、「以前のそばが好きだった」「昔の吉そばの味をまた食べたい」といった声を多くいただいており、そのご要望にお応えする形で復活が決定しました。

なめらかな喉ごしと、吉そばこだわりのつゆとの相性が特徴です。シンプルながらも飽きのこない味わいで、毎日でも食べたくなる一杯に仕上がっています。

復刻吉そば（もり）・「挽きぐるみそば 平打そば」

自家製の挽きぐるみ蕎麦粉が生み出す、香り高く奥深い風味。丹念に練り上げたそばは、伝統の技と自然の恵みが融合した、懐かしくも新しい田舎の味わいです。

平打そば（もり）・絹ひらうどん──吉そば初の幅広平打ちうどん

新たに登場する「絹ひらうどん」は、吉そば初となる幅広平打ちタイプのうどんです。

ひもかわうどんを思わせる幅広形状ながら、薄く仕上げることで軽やかな食感を実現しました。

絹のようになめらかな口当たりと、つるりとした喉ごしが特徴で、出汁との相性も抜群です。

これまでにない新しいうどんの楽しみ方をご提案いたします。

大盛り無料サービスも継続中

絹ひらうどん（もり）

吉そばでは現在、そばうどんメニューを対象に大盛り無料サービスを実施しております。

今回の麺リニューアルに合わせて、新たな麺の味わいをよりお楽しみいただける機会として、ぜひご利用ください。

とろろそば（温）海老天そば（冷）

【「吉そば」店舗概要】

立ち食いそば処「吉そば」

吉そばは、都内に9店舗展開する立ち食い蕎麦店です。

毎日、多くのお客様にお召し上がりいただくお蕎麦とうどんは、長年の試行錯誤の末に生み出された味です。

厳選した素材にこだわる理由は、お客様に安心してお楽しみいただける料理を提供したいという想いからです。

吉そばは、その味と想いを確実にお伝えできる店舗づくりを目指しています。

吉そば 銀座店

◆店舗：「吉そば」 全店

銀座店/赤坂店/不動前店/渋谷道玄坂店/日本橋店/西新橋店/代々木店/四谷店/中目黒店

◆スタート日：2026年6月22日（月）

◆店舗情報：https://www.yoshisoba.jp/shop/

【会社概要】

社名：株式会社ノア

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1-17-5

代表取締役：佐山 智紀

事業内容：飲食事業 他

設立：1972年

HP：https://www.kknoah.co.jp/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

株式会社ノア 広報担当：佐藤

TEL：03-3725-3611

MAIL：satoh@studionoah.jp