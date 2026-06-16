新婚生活の空間は「砂漠とビル群」？岡田結実さん流の整理整頓術と夫婦の距離感「マドリーム」Vol.68を公開

株式会社ブランジスタ

無料で読める電子雑誌を発行する株式会社ブランジスタメディアは、6月16日(火)に岡田結実さんが表紙の“自分らしさ”をデザインする暮らしスタイルマガジン「マドリーム」夏号（Vol.68）を公開しました。

「マドリーム」夏号（Vol.68）表紙：岡田結実さん

■ 「マドリーム」夏号（Vol.68）岡田結実さん 「心地いい部屋が、毎日を変える。暮らしの整理整頓」

https://madream.jp/

「マドリーム」は、日本最大級の不動産情報サイト「LIFULL HOME'S」と共同で発行する、20代後半～40代の男女に向けて自分らしさを大切にしたライフスタイルを指南するウェブマガジンです。暮らしに関する旬のテーマをもうけ、注目の俳優インタビュー、街の住みやすさ、真似したくなる部屋の実例などを紹介。読めば毎日を今よりも好きになれる、そんな情報をお届けします。

最新号のテーマは「整理整頓」。部屋が整っていると、心も整い、自分自身を大切にできるもの。特集では、部屋を整えて幸せな暮らしを送る2名のお部屋紹介や、住めば暮らしが整う街として東京・中野と兵庫・西宮を紹介します。

巻頭特集に登場するのは、結婚・出産と人生のイベントが続いた岡田結実さん。大好きなピクミンを活用して収納にワクワクを加えたり、自身とご主人の空間を「砂漠の向こうに見えるビル群」と例えたり。楽しみながら部屋を整えれば、人生も整う。そんな気持ちにさせてくれるインタビューをお届けします。

「マドリーム」夏号（Vol.68）表紙・巻頭グラビア・インタビュー 岡田結実さん

■ 表紙・巻頭グラビア・インタビュー 岡田結実さん

https://madream.jp/book/vol68/

2月にお子さんを出産し、ライフステージが大きく変化した岡田結実さん。家族が増えたお家では、服は畳まずハンガーにかけて収納し、小物の整理には大好きなピクミンのグッズを活用して暮らしを整えています。中学生頃までは、整理整頓があまり得意ではなかったそうですが、きれいな環境のほうが心も仕事も人間関係もいい空気が流れると気づいてからは、整理整頓が好きになったと話してくれました。周囲を元気にする岡田さんのポジティブオーラの秘訣は、片付いた部屋から生まれるのかもしれません。毎日を心地よくする結実流・整理整頓術を聞きました。

「マドリーム」夏号（Vol.68）巻頭グラビア：岡田結実さん「マドリーム」夏号（Vol.68）インタビュー：岡田結実さん

■ 第一特集：片付けから始まる、心地いい日々

https://madream.jp/book/vol68/special01/

片付けで幸せな暮らしを実現している2名のお家を紹介。ミニマリストのお祖母様の影響で、整理整頓を心地よく感じる子ども時代を過ごしたという香帆里さん。現在は、築35年の団地で子どもたちと暮らしながら、片付けトレーナーとして活躍しています。暮らしを整える上で大切なのは「未来を設定すること。そうすれば不要なものが見えてきます」と話してくれました。出産をきっかけに、都心部から離れて一戸建ての平屋を新築したyumiさんご夫妻。「家事が楽になりすっきり片付くような設計」の家を目指して、できあがったのは廊下なしの回遊動線の家。物の住所を決め、2歳の息子さんのおもちゃはサブスクを利用するなど、工夫をこらして片付いた空間を実現しています。

「マドリーム」夏号（Vol.68）片付けから始まる、心地いい日々「マドリーム」夏号（Vol.68）片付けで幸せな暮らしを実現しているお家を紹介

■ 第二特集：暮らしが整う街

＜再開発で注目が集まる東京・中野 文化が薫る兵庫・西宮＞

https://madream.jp/book/vol68/special02_3/

「マドリーム」夏号（Vol.68）暮らしが整う街東京・中野、兵庫・西宮

連載企画「いま住みたい街」では、暮らしが整う街として、中野（東京）と西宮（兵庫）を提案。長年サブカルチャーの発信地として親しまれてきた中野ですが、100年に一度といわれる再開発が進行中。

芝生のある開放的な空間が人々を優しく迎える「中野セントラルパーク」など、新たな魅力が生まれています。日本で初めて「文教都市宣言」行った兵庫県の西宮市。整備された街の歩道や豊かな自然環境に加え、心を豊かに潤してくれるアートスポット「兵庫県立芸術文化センター」もあり、暮らしを心地よくする要素が揃います。

＜株式会社ブランジスタメディア 会社概要＞

URL： https://media.brangista.com/

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-4

代表者：代表取締役社長 井上秀嗣

株式会社ブランジスタメディアは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード6176）のグループ企業です。