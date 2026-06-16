株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、「音声認識開発エンジニアが教える ゼロからわかる！音声認識率の測り方」のオンデマンド配信を開始いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://acp.amivoice.com/webinar/speech-recognition-rate/?from=pr

過去に開催し、400名以上にご視聴いただいたウェビナーのオンデマンド配信を開始いたします。

音声認識率はどのようにして正しく測るのか、音声認識開発エンジニアが惜しみなく丁寧に解説します。



お好きなタイミングで気軽にご視聴いただけますので、ぜひこの機会にお申込み下さい。



■概要

・音声認識率とは

・音声認識率の計算方法

・音声認識率の測り方

ーステップごとに実演を交えてご説明します。

1.音声の準備

2.正解となるテキストの作成

3.音声認識してテキストの準備

4.表記ゆれのチェック

5.Pythonのライブラリ「JiWER」を使用した計測

6.考察

■こんな方におすすめ

・音声認識システムの企画・開発に興味がある方

・音声認識製品の導入を検討される方

・各社音声認識エンジンの認識率を比較したい方

・音声認識エンジンの情報収集をされる方

■参加者の声

・音声認識率について全く知識が無い状態で参加しましたが、計測時のポイントなど大変分かりやすいセミナーでした。

・プログラムでの実行方法までご説明いただけたので、初心者にもわかりやすいと思いました。

・講師の経験則が聴けたことが良かったです。

音声認識開発エンジニアが教える

ゼロからわかる！音声認識率の測り方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/772_1_3ff04d1917f6441e0fd8b6aa52e6c23e.jpg?v=202606161252 ]

詳細・お申込みはこちら :https://acp.amivoice.com/webinar/speech-recognition-rate/?from=pr

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

ウェビナー事務局

MAIL：ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/