「音声認識開発エンジニアが教える ゼロからわかる！音声認識率の測り方」のオンデマンド配信を開始いたします。
株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、「音声認識開発エンジニアが教える ゼロからわかる！音声認識率の測り方」のオンデマンド配信を開始いたします。
詳細・お申込みはこちら :
https://acp.amivoice.com/webinar/speech-recognition-rate/?from=pr
過去に開催し、400名以上にご視聴いただいたウェビナーのオンデマンド配信を開始いたします。
音声認識率はどのようにして正しく測るのか、音声認識開発エンジニアが惜しみなく丁寧に解説します。
お好きなタイミングで気軽にご視聴いただけますので、ぜひこの機会にお申込み下さい。
■概要
・音声認識率とは
・音声認識率の計算方法
・音声認識率の測り方
ーステップごとに実演を交えてご説明します。
1.音声の準備
2.正解となるテキストの作成
3.音声認識してテキストの準備
4.表記ゆれのチェック
5.Pythonのライブラリ「JiWER」を使用した計測
6.考察
■こんな方におすすめ
・音声認識システムの企画・開発に興味がある方
・音声認識製品の導入を検討される方
・各社音声認識エンジンの認識率を比較したい方
・音声認識エンジンの情報収集をされる方
■参加者の声
・音声認識率について全く知識が無い状態で参加しましたが、計測時のポイントなど大変分かりやすいセミナーでした。
・プログラムでの実行方法までご説明いただけたので、初心者にもわかりやすいと思いました。
・講師の経験則が聴けたことが良かったです。
音声認識開発エンジニアが教える
ゼロからわかる！音声認識率の測り方
[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/772_1_3ff04d1917f6441e0fd8b6aa52e6c23e.jpg?v=202606161252 ]
詳細・お申込みはこちら :
https://acp.amivoice.com/webinar/speech-recognition-rate/?from=pr
【本件のお問い合わせ】
株式会社アドバンスト・メディア
ウェビナー事務局
MAIL：ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp
https://www.advanced-media.co.jp/