カフェベーカリー“スターバックス リザーブ(R) カフェ”　レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむビバレッジと新作コルネッティが登場アイスビバレッジと楽しむ“サマーディップスタイル”もご提案

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社[本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井久恵]は、パンとラテを楽しむカフェベーカリー「スターバックス リザーブ(R) カフェ」で、夏の夕暮れに軽やかで、心がほどけるような新体験として『フローズンクラッシュ コーヒーレモネード』、『スパークリングレモン アイスコーヒー』と、シグネチャーメニューでイタリア版クロワッサンの新作『コルネッティ ピスタチオ』を2026年6月24日より発売します。あわせて、アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップするサマーディップスタイルをご提案いたします。

※すべて画像はイメージです■ ミラノの夕暮れのカフェタイムのように、夏の暑ささえも楽しむ新商品が登場！

新商品として、レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむビバレッジ2種とコルネッティが登場します。 『フローズンクラッシュ コーヒーレモネード』は、イタリアの夏の氷菓グラニータから着想を得たフローズンビバレッジです。シャリっとしたレモネードの食感に、アイスコーヒーを注ぎ入れ、仕上げにオリーブオイルと塩をトッピング。爽やかさに奥行きが加わります。イタリアの夏を思わせる、洗練されたひとときを演出します。

『スパークリングレモン アイスコーヒー』は、すっきりとしたアイスのブリュードコーヒーに、レモネードとトニックウォーターを合わせた一杯です。口に含むと、細やかな炭酸が弾け、軽やかな飲み心地とともにコーヒーの香りがふわりと広がります。心地よく喉を潤し、気分をさっぱりと整えリフレッシュしたいときにおすすめです。 『コルネッティ ピスタチオ』は、発酵バターが香る軽やかな生地に、砕いたピスタチオを練り込んだクリームを重ね、ナッティなコクとやさしい甘みを引き出しています。

■ ふわふわもちもちのムースフォームとコルネッティで楽しむ！ひんやり“サマーディップスタイル”

アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップする、夏に楽しみたいサマーディップをご提案します。

おすすめの組み合わせは『コルネッティ ピスタチオ』を定番商品『シナモン ムース フォーム ハニー ラテ』にディップ。ひんやり冷たいふわふわもちもちのフォームがザクザクのコルネッティに重なり、食感のコントラストを楽しむことができます。そしてシナモンの香りとはちみつのやさしい甘さが、ピスタチオのコクを包み込み、口のなかに味わいが広がります。また、新たに登場するコンディメント「ココナッツ フレーバー シロップ」を加えると、甘くやわらかな香りがほんのりと重なり、夏らしく軽やかに変化する風味もお楽しみいただけます。

■ 商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『フローズンクラッシュ コーヒーレモネード』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞864円 ＜店内ご利用の場合＞880円

『スパークリングレモン アイスコーヒー』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞775円 ＜店内ご利用の場合＞790円

『コルネッティ ピスタチオ』

＜お持ち帰りの場合＞481円 ＜店内ご利用の場合＞490円

◆ 販売期間：2026年6月24日(水)～

◆ 取り扱い店舗：スターバックス リザーブ(R) カフェ 新宿マルイ本館2階店

スターバックス リザーブ(R) カフェ

東京スカイツリータウン30F店 スターバックス リザーブ(R) カフェ

大丸梅田地下1階店 スターバックス リザーブ(R) カフェ

心斎橋パルコ地下1階店 スターバックス リザーブ(R) カフェ

名古屋 栄 HAERA店

※商品は一時欠品、早期販売終了、時間帯により完売している場合がございます。ご了承くださいませ。

■ “スターバックス リザーブ(R) カフェ”がさらに拡大！九州1号店となる新店舗をオープン

2025年9月、東京・新宿にカフェベーカリー『スターバックス リザーブ(R) カフェ 新宿マルイ本館2階店』をオープンし、都内2店舗、愛知県1店舗、大阪2店舗の5店舗を展開してきました。この度、さらに店舗が広がり、2026年8月に九州1号店となる“スターバックス リザーブ(R)カフェ”を福岡・天神にオープンします。店舗は、天神エリアに8月開業の「天神ビジネスセンターII」の1階に出店いたします。

＜スターバックス リザーブ(R) カフェ＞

スターバックス リザーブ(R) カフェは、日常の少し上質な大人のご褒美を体験コンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」をともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリーをご提案します。「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」を店舗のデザインコンセプトにした、モダンでありながら居心地の良い空間で、ラテとコルネッティとともに上質な大人の時間をご堪能ください。

＜イタリアのクロワッサン「コルネッティ」＞

プリンチ(R)の定番商品でオープン当初から愛されているイタリアのクロワッサン「コルネッティ」をご用意します。本場ミラノの製法を受け継ぎ、表面はザクザク、中はフワッとしたエアリーな食感で音までおいしく感じるよう仕上げています。生地をしっかりつくっているため、食感が長持ちし、お持ち帰りいただいてもリベイクいらずでお楽しみいただけることも大きな特長です。手土産としてもおすすめです。5～6種のフレーバーを展開予定です。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/(https://www.starbucks.co.jp/)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,116店舗 (2026年3月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/)」で紹介しております。