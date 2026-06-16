「TikTok上半期トレンド大賞2026」授賞式を6月30日（火）に開催。プレゼンターにはファーストサマーウイカが登場！

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ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、2026年6月30日（火）に「TikTok上半期トレンド大賞2026」授賞式を開催し、2026年上半期にTikTokで話題を集め、広がったさまざまなトレンドを発表します。

「TikTok上半期トレンド大賞」は、TikTokが2020年より開催している取り組みで、今年で6回目を迎えます。その年の上半期にTikTokで流行したハッシュタグやキーワード、音楽、グルメ、映画やアニメなどを含むエンタメ、ヒットアイテム、クリエイターを、アプリ内のデータなどを基に総合的に判断し、表彰します。

「TikTok上半期トレンド大賞2026」では、「このトレンドから、新しいカルチャーがはじまる。」というコンセプトのもと、2026年上半期において、一過性の話題や人気の高さだけではなく、人々の共感を集めた、次世代のカルチャーを担うムーブメントを表彰します。瞬間的な盛り上がりにとどまらず、人々の行動や会話、消費にまで影響を与えたアーティストやクリエイター、アイテムなどを、2026年上半期を象徴するトレンドとして選定します。

授賞式当日には、プレゼンターとしてファーストサマーウイカの出演が決定しました。大賞をはじめ、ミュージック部門、エンタメ部門、ヒットアイテム部門、インパクト・ソング部門、ブレイクスルー部門、イノベーター部門の計6の部門賞を発表し表彰します。

なお、受賞結果は、6月30日（火）の授賞式終了後、TikTok JapanのNewsroom(https://newsroom.tiktok.com/?lang=ja-JP)、ならびに公式note(https://note.com/tiktok)にて順次発表する予定です。



■「TikTok上半期トレンド大賞2026」授賞式 開催概要

- 開催日：2026年6月30日（火）- プレゼンター：ファーストサマーウイカ- 発表部門（予定）：大賞のほか、ミュージック部門、エンタメ部門、ヒットアイテム部門、インパクト・ソング部門、ブレイクスルー部門、イノベーター部門



■プレゼンタープロフィール

ファーストサマーウイカ

1990年生まれ、大阪府出身。

2013年、アイドルグループ・BiSに加入しメジャーデビュー。

解散後はライブを中心に活動し、2019年頃よりバラエティ、ドラマ、ラジオなどさらに活躍の幅を広げる。

2024年大河ドラマ「光る君へ」で清少納言役を演じ話題に。

2026年はTBSドラマ「時すでにおスシ!?」に出演。

今後は映画「バナ穴 BANA_ANA」「TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS」「シャドウワーク」「ファーストボイス」への出演を控える。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。