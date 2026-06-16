白馬ホスピタリティグループ、ホテル ラ ネージュの次なる進化に向けた取り組みを発表

株式会社白馬スプリングスホテル

長野県白馬村で宿泊・飲食・観光事業を展開する白馬ホスピタリティグループ（以下、HHG）（所在地：長野県北安曇郡白馬村北城5090 CEO マーカス・バウダー）は、「ホテル ラ ネージュ」において、ロビー、レストラン、バーを含む1階パブリックスペースの改修工事を実施するため、2026年6月16日から7月31日まで一時休館いたします。

本プロジェクトは2025年より進めている取り組みの一環であり、ホテルが持つ建築的価値を継承しながら、現代的なデザインを融合させることで、より豊かなゲスト体験の創出を目指すものです。

このビジョンの実現に向けて、HHGはDesign Studio Crowと協働し、建築や空間と白馬の雄大な自然との調和をさらに深めてまいります。改修後は新たな家具やインテリアを導入しながらも、ホテル ラ ネージュを象徴する森に包まれた静かな佇まいと、この場所ならではの魅力を大切に受け継ぎ、より洗練されたアルパインラグジュアリー体験を提供いたします。

白馬ホスピタリティグループのCEOであるマーカス・バウダーは、次のように述べています。

「ホテル ラ ネージュは、白馬、そして白馬ホスピタリティグループにとって特別な存在です。今回の改修は、建築美、空間の雰囲気、静けさ、そして森とのつながりといった、このホテルならではの魅力をさらに磨き上げるためのものです。ホテルが歩んできた歴史と価値を尊重しながら、より没入感のある現代的なアルパインホスピタリティを実現したいと考えています。」

【ホテル ラ ネージュについて】

ホテル ラ ネージュは、白馬の豊かな森に囲まれた全25室を有するブティックホテルです。本館21室に加え、独立型のコテージ4棟を備え、四季折々の自然と調和した静かで上質な滞在体験を提供しています。

建築と自然が融合する唯一無二の空間は、長年にわたり国内外のゲストから高い評価を受けており、今回のリニューアルを通じて、より洗練されたアルパインラグジュアリー体験へと進化します。

【新たなリーダーシップ体制について】

8月のリオープンに向けて、ホテル ラ ネージュでは新たなリーダーシップ体制を構築しています。デヴィッド・スノーボール氏がマネージング・ディレクター（運営責任者）に、ウィリアム・マヒ氏がカリナリー・ディレクター（料理部門統括責任者）に就任いたします。

ウィリアム・マヒ ホテル ラ ネージュ カリナリー・ディレクター

ウィリアム・マヒ氏は、フランス、レバノン、ルクセンブルク、トルコ、フィリピン、ギリシャ、中国など世界各国の著名レストランで30年以上にわたり経験を積んできたシェフです。これまでにミシュラン一つ星および二つ星を獲得したレストランのキッチンを率いた経験を有し、直近では「The Peninsula Beijing」のシグネチャーレストラン「Jing」の総料理長を務めました。在任中、同レストランは5年連続でミシュラン一つ星の評価を受けています。

マヒ氏はカリナリー・ディレクターとして、新たなダイニングコンセプト「Seve（セーヴ）」をはじめ、朝食、インルームダイニング、宴会、アメニティ、そして、同施設内に新たにオープンするバー、「Frank's Bar」の料理監修を含む、ホテル全体の料飲サービスを統括します。この就任は、ホテル ラ ネージュが施設全体を通じて、より一貫性のある洗練された食体験を提供するための重要な一歩となります。

デヴィッド・スノーボール ホテル ラ ネージュ マネージング・ディレクター

一方、デヴィッド・スノーボール氏は、日本のアルパインリゾートホスピタリティ業界において15年以上の経験を有しており、ホテル ラ ネージュ着任以前は、evo Hotel Hakubaにてホテルマネージャーを務めていました。さらにMnK Nisekoでも複数のリーダーシップポジションを歴任しています。オペレーション、ゲスト体験、リゾート運営に関する豊富な知見を活かし、ホテル ラ ネージュのさらなる成長と発展を牽引してまいります。

真部智博 ホテル ラ ネージュ ゼネラルマネージャー

なお、真部智博氏は引き続きゼネラルマネージャーを務めます。ホテル ラ ネージュのリーダーシップチームにおける中心的な存在として、長年培われてきたホテルのアイデンティティと新たな方向性をつなぐ役割を担います。また、日本ならではのおもてなしの精神に根ざした細やかな心配りと、一貫したサービス品質を大切にしながら、ホテル ラ ネージュならではの滞在体験を提供してまいります。

【8月のリオープンについて】

8月のリオープンに合わせて、ホテル ラ ネージュでは「Seve by William Mahi」と「Frank's Bar」の2つの新たなホスピタリティコンセプトを導入いたします。

「Seve」は、カリナリー・ディレクターであるウィリアム・マヒ氏が監修する新レストランです。レストラン営業に加え、朝食、インルームダイニング、宴会、アメニティに至るまで、ホテル全体の食体験を統括し、施設全体を通じてより一貫性のある料飲サービスを提供します。

また、「Frank's Bar」は、ホテル ラ ネージュに新たな社交の場を創出するバーとして誕生します。洗練されたカクテル体験と心地よい空間を通じて、四季折々のアルパインリゾートとしての魅力をさらに高めてまいります。

「Frank's Bar」では、カクテルを中心に19種類のフード＆ビバレッジメニューをご用意し、白馬のナイトシーンを彩る新たなデスティネーションとなることを目指します。

「Seve」および「Frank's Bar」の詳細、メニュー、営業時間、予約開始時期などについては、リオープンに合わせて順次発表いたします。

【白馬ホスピタリティグループについて】

白馬ホスピタリティグループ(https://hakubahospitalitygroup.com/ja/summer/)（HHG）は、2012年に設立され、長野県白馬村を拠点にホスピタリティ事業を展開しています。ホテル、アパートメントホテル、貸別荘、旅行代理店、レストラン、バー、イベント運営など、幅広い分野で事業を行っています。

小規模なホテル運営会社としてスタートし、現在では白馬バレー最大級のホスピタリティ企業へと成長。多様なニーズに応えるホスピタリティ体験を提供し、心のこもったサービスを通じて、地域とゲストをつなぐ体験づくりに取り組んでいます。

【報道関係者からのお問い合わせ先】

白馬ホスピタリティグループ日本広報代理店 COLOURS.（株）中浦悠花 haruka@prcolours.com

Email: hhg@prcolours.com TEL 03-5403-5942