【駅すぱあと 通勤費Web】AIが申請経路の妥当性を分析！承認判断を支援する「AI経路アドバイザー」の提供開始

株式会社ヴァル研究所

経路検索サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史）は、通勤費管理のクラウドサービス「駅すぱあと 通勤費Web」の新機能として、「AI経路アドバイザー」の提供を開始しました。

■「AI経路アドバイザー」とは

従業員がイレギュラーな通勤経路を申請した際、通勤費管理担当者の承認判断をAIが支援する機能です。AIは、「申請経路の特徴・メリット」と「最安（または最早）※経路の特徴」を比較分析し、その結果を「審査上の留意点」として具体的に解説します。AIが客観的な基準で経路の妥当性を診断することにより、承認者による確認作業の削減や、判断のバラつきを防ぐことができます。

■開発背景

企業のハイブリッドワーク定着や、多様な働き方に伴う通勤手当の見直しが進む中、人事・総務部門における通勤費の管理業務は複雑化しています。「駅すぱあと 通勤費Web」では、自宅住所から申請された通勤経路に対しては、事前に設定した社内規定に沿った経路をシステムが自動提示するため、承認時に妥当性を確認して承認の可否を判断する作業は不要です。しかし運用の現場では、従業員が自宅住所ではなく任意の駅を指定して手動申請するケースが一定数発生します。この場合、承認者が地図や経路検索ツールを立ち上げて、自宅から駅までの距離や乗り換え経路の妥当性を手作業で確認する必要がありました。そこで、このようなイレギュラーな申請に対する確認の手間や判断の迷いを解消するため、承認画面から簡単な操作でAIの客観的な分析結果を確認できる「AI経路アドバイザー」を開発しました。



「駅すぱあと 通勤費Web」では、今後も顧客や市場のニーズに応じた機能追加や手厚いサービスの提供に努めてまいります。

※「最安経路」「最早経路」のどちらで分析するかは事前に設定いただけます

■「AI経路アドバイザー」の画面イメージ

■第18回 HR EXPO（人事労務・教育・採用）【東京】へ出展

「第18回 HR EXPO（人事労務・教育・採用）【東京】」は、人事管理システム、教育・研修、採用サービスなどが一堂に集まる展示会です。「駅すぱあと 通勤費Web」の出展ブースでは、複雑な処理が必要となる鉄道・バスの運賃改定時の課題解決のご提案をはじめ、この度リリースした「AI経路アドバイザー」などの各種機能も実際の画面を用いたデモンストレーションで詳しくご紹介します。

＜概要＞

会期 ：2026/6/17（水）～19（金） 10:00～18:00 （最終日のみ17:00まで）

会場 ：東京ビッグサイト

ブース番号：E8-34

主催 ：RX Japan株式会社

入場用登録フォーム：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672026080415683-W2M

※展示会場のご入場には公式サイトでの事前登録が必要です

■駅すぱあと 通勤費Web

製品詳細：https://teiki-web.ekispert.com/

「駅すぱあと 通勤費Web」は、通勤経路の検索、通勤費の支給・払戻しなど、通勤手当に関する煩雑な申請・管理業務を一元化するクラウドサービスです。業務の大幅な効率化と適正な通勤経路の検索による通勤手当の削減を実現します。運賃改定に伴う通勤手当の更新対応、テレワークや多拠点勤務などの多様な勤務形態に適応した機能・サービスを提供いたします。

■経路検索サービス「駅すぱあと」

ブランドサイト：https://ekispert.jp/

「駅すぱあと」は、1988年に日本で最初※に発売された経路検索サービスです。以降35年以上にわたり経路検索のパイオニアとして、鉄道・バス・航空・船など、日本全国の公共交通に関する最新の情報と独自のロジックから、公共交通機関を用いた最適経路及び運賃情報を提供しています。プライベートでのお出かけや旅行などでの経路検索をはじめ、ビジネスシーンでの交通費精算や通勤定期代の支給計算などの法人向けサービスとも連携し、12万社以上の取引実績があります。

※公共交通機関の経路検索サービスとしては日本で最初（自社調べ、調査年月：1988年2月）

■企業情報

商号 ：株式会社ヴァル研究所

代表取締役 ：菊池 宗史

所在地 ：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日 ：1976年7月26日

資本金 ：4,100万円

企業サイト ：https://www.val.co.jp/









※「駅すぱあと」の名称およびマークは、株式会社ヴァル研究所の商標または登録商標です。

※その他の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。