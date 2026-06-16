株式会社PLAY、AWS DevOps エージェントとNew Relicの連携による次世代のインシデント対応体制を構築

New Relic株式会社

デジタルビジネスにオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームを提供するNew Relic株式会社（本社：東京都中央区、以下「New Relic」）は、株式会社PLAY（本社：東京都渋谷区、以下「PLAY」）が、AWS DevOps エージェントと、New RelicのAI統合プラットフォームの中核機能の一つとなる「New Relic MCP（Model Context Protocol）Server」（パブリックプレビュー）を連携させ、次世代のインシデント対応体制を構築したことを発表します。

導入の背景

PLAYは「『見たい』と『見せたい』がつながる世界を作る」をミッションに掲げ、「TVer」や「Hulu」などの国内トップクラスの動画配信サービスの開発・運営を手掛け、業界をリードしています。メディア企業からエンタープライズ企業まで、あらゆるビジネスの動画活用・収益化を支援し、WOWOW、TBS、テレビ東京、TVerとの提携による強固な信頼基盤のもと、動画配信市場の拡大と共に成長を続けています。

同社は、社内システムの健全性を担保しサービス品質を向上させていくために2024年秋よりNew Relicを導入、APM（アプリケーションパフォーマンス監視）でシステム全体を可視化し、改善効率を向上しました。その一方で、AI駆動開発の普及やマイクロサービス化、外部サービス連携等による「システムの爆発的な大規模化・複雑化」に伴い、インシデント発生時の原因特定や調査に要する時間の増加、トラブル対応の属人化（熟練者のノウハウへの依存）といった課題が顕在化していました。同社は、これらの課題を解決するため、New Relicが有する最先端のAI機能をワークフローに組み込むことを決断しました。

新たな体制と連携

PLAYでは新たな取り組みとして、AWS DevOps エージェントと、New Relic MCP Serverをダイレクトに連携させました。これにより、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が持つ詳細なインフラストラクチャ情報と、New Relicが収集するフルスタックのアプリケーションパフォーマンス情報が有機的に統合されます。エンジニアは、日常業務で利用しているSlackなどのチャットUIを通じて、分断された画面を往復（コンテキスト切り替え）することなく、自然言語でシームレスにシステム全体の状況を把握・問い合わせすることが可能になりました。

本連携の実現により、PLAYは以下のビジネス・技術的価値を体現しています。

- タスク難易度の大幅な低下とシステムの堅牢化インフラからアプリケーション、ログに至るまでの高度な相関分析がAIによって自動で行われるため、インシデント対応のタスク難易度が大幅に下がりました。新たに入社した社員がオンボード研修で対応手順を学べるレベルにまで平準化され、ベテラン社員の技術力頼みという状況を脱却し、システム全体の健全性を担保できる体制が整いました。- インシデント対応可能なエンジニアの数を4倍以上に拡大従来、難度の高いトラブルシューティングやNew Relicの高度な活用は、社内でも2～3名のアプリケーションエンジニア（熟練者）に限られていました。しかし、自然言語によるチャット操作が可能になったことで活用の裾野が広がり、現在は10名以上のエンジニアが自立して高度な障害対応に参画できるようになりました。- エラー対応時間の削減と開発ノイズの最小化タスクの難易度低下と対応人員の増加が相乗効果を生み、インシデントの認知から解決までの時間が大幅に短縮されています。例えば、これまで1件あたり15分ほど要していた初期調査の時間が「実質ゼロ」へと短縮された事例も出ています。また、エンジニアが開発業務に集中している最中に発生するエラー対応やツール切り替えの「業務ノイズ」が大幅に減少し、本来注力すべきサービス開発業務への集中度が向上しています。

株式会社PLAY 技術基盤部 技術推進グループ テックリード 市川 賢 氏のコメント

「AI時代を迎え、ソフトウェア開発のスピードと規模が人間の認知限界を超える中で、AWSとNew Relicのインテリジェントな連携は、私たちの運用を根本から変革してくれました。一部のエキスパートに依存していたインシデント対応やトラブルシューティングがチーム全体に民主化されたことで、私たちはより安心してアジリティ高く、新しい価値の創造に挑戦することができます」

＜参考資料＞

チャットUI（Slack）を通じて、AWS DevOps エージェントとNew Relicが連携し問い合わせに回答

6月25日（木）「AWS Summit Japan 2026」New Relicブースにおける事例セッションのご案内

「AWS Summit Japan 2026」のNew Relic ブースにPLAYの市川氏が登壇し、本導入事例について、来場者へのセッションを実施します。ぜひご取材ください。

日時：2026年 6月25日（木）14:40～（予定）

場所：AWS Summit Japan 2026（幕張メッセ）New Relicブース（展示ホール6）

タイトル：AWS DevOps エージェント と New Relic AI MCP の連携による次世代の障害対応体制の構築

本導入事例に関する詳細はこちら（PLAY技術ブログ）

https://developers.play.jp/entry/2026/06/16/devops

■本プレスリリースのURLはこちらです。

https://newrelic.com/jp/press-release/20260616

■New Relicのファクトシートやロゴ等は、以下からご確認いただけます。

https://newrelic.com/jp/about/media-assets

■New Relicについて

2008年に創業したNew Relicは、業界におけるリーダーとして、デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム」を提供しています。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャだけでなく、ユーザー側の顧客体験状況までをも観測可能にするため、企業はデジタルサービスの障害検知、顧客体験の低下検知、潜在的な問題やボトルネックを早期特定し解決するDevOpsチームを生み出します。これにより、企業は取り組むべきデジタル変革を、計測可能な戦略へと変化させることができます。New Relicの全世界顧客数は16,000以上、Fortune 100企業の過半数で採用されており、日本でも数百社を超えるお客様のデジタル変革を支援しています。New Relicが支持されている理由は、newrelic.com/jpをご覧ください。

■オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム「New Relic」の特長

New Relicはオブザーバビリティのリーダーとして、優れたソフトウェアの計画、構築、デプロイ、実行に対するデータドリブンなアプローチでエンジニアを支援しています。New Relicは、エンジニアがあらゆるテレメトリー（メトリクス、イベント、ログ、トレース）を取得できる唯一の統合データプラットフォームを提供し、強力なフルスタック分析ツールとの組み合わせにより、エンジニアが意見ではなくデータを用いて最高の仕事をできるよう支援します。New Relicは、シンプルで透明性の高い価格体系を採用しています。開発サイクルタイムの計画、変更失敗率、リリース頻度、平均復旧時間（MTTR）の改善を支援することにより、エンジニアに高い費用対効果をもたらします。

※New Relicは、New Relic, Inc.の登録商標です。

※本文書内の製品名および会社名は全て、それらの登録名義人の商標である場合があります。