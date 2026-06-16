世界各国の味が楽しめるバーガーや目の前で仕上げるライブ感満点のバーガーが登場！「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」を開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾）が運営する六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズでは、夏のグルメの祭典「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」を7月1日（水）～8月31日（月）の期間に開催します。昨年も好評をいただいた本イベントに、今年は過去最多の37店舗が参戦。各店がオリジナリティを発揮した自信作のバーガーを、本イベント限定で提供します。

本イベントでは、お食事いただいたお客様による「ヒルズアプリ」での投票によって、全店の頂点となる「総合グランプリ」と、ヒルズ各館でNo.1となる「館グランプリ」を決定します。栄えあるグランプリを獲得したバーガーは、より多くのお客さまにお楽しみいただけるよう、期間を延長して販売する予定です。過去最多の37店舗が参加する今年は、王道のバーガー専門店にとどまらず、今年オープンしたばかりの新店舗や、多種多様なジャンルの名店から、独自のアイディアを詰め込んだ個性豊かな限定バーガーが集結します。

グルメバーガーグランプリ発祥の地、六本木ヒルズからは全10店舗が参加。NY発、ミシュラン一つ星を獲得したオショモコのオリジナルのサルサマチャを贅沢にかけた「OXOMOCOサルサマチャバーガー」や、南翔饅頭店(ナンショウマントウテン)のトロトロに煮込んだ角煮を挟んだ「点心師特製 上海角煮バーガー ～フカヒレスープ添え～」など、ユニークなバーガーが登場します。また、麻布台ヒルズからは全9店舗が参加。ショーグンバーガーのオマール海老と和牛を重ねた、フレンチの一皿のような「オマール海老と和牛バーガー」や、ペルー料理アルドのペルーを代表する料理「ロモ サルタード」を大胆に挟んだ「マチュピチュバーガー」など、異国情緒あふれるバーガーを堪能いただけます。そして虎ノ門ヒルズからは、全18店舗が参加。Tacos Wayの特製のスパイシーチーズソースをかけて食べる「LAバーガー」や、Plancha ZURRIOLAが鉄板焼きで目の前で焼き上げる「スモーキーチポトレ×マンゴークランチバーガー」など、ライブ感あふれるバーガーの他、美味しさだけではなく見た目も楽しいバーガーを数多くご用意します。

■「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」開催概要

開催日時：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

開催場所：六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ

公式サイト：https://www.hills-site.com/burgergp/



※価格はすべて税込表示です。サービス料が別途発生する場合があります。

※時間帯や曜日、条件により価格が変更となる商品があります。

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※詳細は WEB サイトでご確認ください。

■ひと口で海を越える！？世界各国の美味を詰め込んだバーガーが勢揃い

本場アメリカの最高品質ビーフや、グルメ大国ペルーの伝統料理、日本生まれの洋食メンチカツなど、バンズに挟む食材には世界各国の色が出ます。ソースやバーガーを通して世界各国の魅力をぜひご体感ください。

熟成牛と胡椒の王様カンポットペッパーのロックラック風バーガーフレッシュライム香るサワークリーム＆レフォールソース/3,500円【六本木ヒルズ】37 ステーキハウス & バー

21日間熟成ブラックアンガス×オージービーフを粗挽きにし、旨みを閉じ込めグリルしたパティはがっつり180g。肉を頬張る幸せをますます押し上げるのは、華やかな風味と辛さを持つカンボジアの最高級生胡椒のカンポットペッパーです。ローストして甘みを引き出したパプリカが彩りを添え、ピンクペッパーとライムが爽やかなソースをかけると手が止まらない美味しさです。

※テイクアウト可能

OXOMOCOサルサマチャバーガー/2,500円【六本木ヒルズ】オショモコ

N．Y.ブルックリンでミシュラン一つ星を獲得したモダンメキシカン「オショモコ」から、メキシコ料理の伝統手法と素材を活かした斬新なバーガーが登場！味わいの決め手はシグネチャーディッシュにも使用するサルサマチャソース。数種の乾燥唐辛子とナッツ、ニンニク、胡麻などを合わせた自家製で、ピリ辛の奥にコクが広がり、ビーフ100％パティを引き立てます。キャラメライズドオニオンやグレイビーソースがさらなる深みをプラスします。

※1日30食限定

点心師特製 上海角煮バーガー ～フカヒレスープ添え～/2,980円【六本木ヒルズ】南翔饅頭店（ナンショウマントウテン）

熟練の点心師が作る特製バンズは、にんじんを混ぜて練った生地を蒸し上げた、ふんわりもっちり食感。じっくり甘辛くとろとろに煮込んだ角煮を挟み、香菜やセロリなどの野菜をのせれば、独創的な上海式バーガーの出来上がり。刻み青ザーサイ入り特製マスタードソースがぴりりと効いています。贅沢な旨みのフカヒレスープは、お好みでバンズを浸して味わってもお楽しみいただけます。

※1日10食限定

マチュピチュバーガー/2,640円【麻布台ヒルズ】ペルー料理アルド

キヌア入りビーフパティの上にどっさり積み上がる、ペルー伝統料理の牛肉と野菜炒め「ロモ サルタード」。醤油ベースの後引く味わいに、ピリ辛チーズソースがかかって食欲をかきたてます。さらにペルーのアンデス、アマゾン、海岸地帯を表現した3種のソースが添えられて、スパイシーな味変の楽しみも。キャッサバフライはほくほく食感とほのかな甘みが格別です。

※テイクアウト可能

Wメンチカツバーガー/1,800円【麻布台ヒルズ】とんかつ河むら

林SPFポーク100％のメンチカツを2枚重ねたバーガーは食べ応え抜群。味噌とタルタルソースを出汁でのばした特製ソースがじわりとくる肉の旨みを引き立て、ほのかに甘みのあるブリオッシュバンズとの相性も抜群です。バンズに塗った和からし、ごぼうチップスの香り、ロメインレタスの食感も小気味よく、秀逸なバランス。とんかつ店ならではの和の工夫が光る一品です。

※テイクアウト可能

スモーキーチポトレ×マンゴークランチバーガー/2,200円【虎ノ門ヒルズ】Plancha ZURRIOLA

スパニッシュ鉄板焼の専門店から登場するバーガーは、ハラペーニョを燻製した香辛料チポトレと甘酸っぱいフレッシュマンゴーをたっぷり合わせたソースが鮮烈な一品。鉄板でスマッシュして熱々に焼き上げた国産牛100％パティやベーコンと一緒に頬張れば、スモーキーな風味、辛さ、甘さのバランスが絶妙です。フライドオニオンもざくざく小気味よいアクセントになります。

※テイクアウト可能

■歯応え満点の海老を音でも楽しむ。食べ比べにおすすめの”海老バーガー”

今年は各ヒルズより、ぷりぷりの海老を贅沢に使用した「海老バーガー」が揃いました。歯応え満点の弾力あふれる食感や、食べた時に広がる音の楽しさにも注目です。王道の海老カツバーガーからシュリンプケーキ、オマール海老の旨みを凝縮した特製ソースまで、海老尽くしのバーガーを食べ比べてみてはいかがでしょうか。

オマール海老カツと濃厚ビスクの贅沢バーガー/3,300円【六本木ヒルズ】アデッソ

ひと口頬張れば、オマール海老の旨みが口いっぱいに広がる極上の食体験。大きめにカットされたオマール海老と白脚海老の食感が楽しめるカツに、味の濃いブランド卵“蘭王”と、海老の味噌まで加えて煮詰めた濃厚なビスクの特製タルタルソースを合わせました。仕上げに桜海老の芳醇な香りを重ね、ブリオッシュが贅沢に包み込みます。

※テイクアウト可能

※1日15食限定

オマール海老と和牛バーガー/3,280円【麻布台ヒルズ】ショーグンバーガー

オマール海老の贅沢な甘みと、黒毛和牛パティの力強い旨み。そこにクラムチャウダーソースの奥行きある味わいが重なり、全体をひとつにまとめます。ジャガイモとひじきのガレットがクリスピーな食感と程よい塩味のアクセントを添え、グリュイエールチーズの濃厚さ、ディルの爽やかさも好相性。途中でレモンを搾れば、唯一無二の美味しさがいっそう際立ちます。

※テイクアウト可能

シュリンプバーガー/2,154円【麻布台ヒルズ】サーワーン ビストロ

バンコク発モダンタイ料理の名店が生み出す、ぷりぷり食感が楽しいタイ風海老カツ「シュリンプケーキ」がバーガーに。タイから直送されるフレッシュなコブミカンの葉、パクチー、レモングラスの爽やかな香りが口いっぱいに広がります。甘味と酸味の2種類の梅を使ったソースが味に奥行きを与えて、後を引く美味しさです。スマッシュポテトと一緒にいかがでしょうか。

※テイクアウト可能

※1日15食限定

オマール海老出汁のブイヤベースバーガー/2,750円【虎ノ門ヒルズ】BRASSERIE by plein

サクッと弾ける海老カツに、濃厚なオマール海老の特製アメリケーヌと、フェンネル香る爽やかなタルタルを合わせました。自家製ルイユを塗り焼き上げたバンズに、グリーンカール、紫キャベツのマリネ、トマトの爽快感がマッチ。トップは上品な甘さの天使の海老グリル。スペシャリテのブイヤベースとハーブポテトが添えられ、五感を満たす至高の一皿です。

※1日10食限定

トリプルシュリンプバーガー/2,200円【虎ノ門ヒルズ】RITUEL 虎ノ門

ぷりぷりの身がぎっしりと詰まった海老カツに、オマール海老の出汁が効いたアメリケーヌソース、海老がごろっと入ったタルタルを重ねた、旨み三重の海老尽くしバーガー。自家製ブリオッシュバンズはエストラゴンバターが香り、蜜漬けレモンと有馬山椒、フレッシュディルが爽やかな後味を残します。伊勢海老塩を振ったスイートポテトフライも甘じょっぱさに夢中になること間違いありません。

※テイクアウト可能

■目の前で完成するライブ感も！誰もが虜になるこだわりのチーズバーガー！

昨年大好評の目の前でとろけるチーズを豪快にかけるチーズバーガーは今年も健在。食のエンタメが詰まったバーガーは虜になること間違いありません。フレッシュなブッラータやスパイシーチーズソースなど、各店舗のこだわりがつまった名物チーズバーガーにもご注目ください。

チーズ屋仕立てのB.L.T.C.バーガー/2,500円【虎ノ門ヒルズ】LAMMAS / ISTINTO

高品質なヨーロッパチーズを徹底した管理でそろえる専門店が、チーズ好きのために作った一品です。その日最高の状態に熟成されたチーズを5～6種類ブレンドし、目の前でたっぷりメルト！ バンズにミモレット系のチーズ、レタス、トマト、ビーフ100％の手ごねパティ、ベーコンを挟んだバーガー全体を覆いつくします。自然派ワインとのマリアージュをお楽しみください。

※1日15食限定

LAバーガー/2,500円【虎ノ門ヒルズ】Tacos Way

ジューシーに焼き上げたビーフ100％パティとハラペーニョを挟んだ、クラシックなアメリカンスタイルのバーガーを、特製チーズソースに豪快にディップ！ チポトレの辛さとチェダーのコクが溶け合ってやみつきに。L.A.ドジャー・スタジアムでのスタイルにならい、バーガーやトルティーヤチップスはヘルメットに入れて提供され、わくわく気分が盛り上がります。

※1日10食限定

国産牛100%パテのハニーマスタード・ゴルゴンゾーラバーガー/2,980円【六本木ヒルズ】毛利 サルヴァトーレ クオモ

粗挽き国産牛つなぎなし180gのパティは、ゴロッとした歯応えで肉本来の旨みがダイレクトに伝わってきます。たっぷりかけたはちみつの甘み、粒マスタードのぷちぷち食感、ゴルゴンゾーラピカンテなど3種のチーズに、シャリアピンソースのコクが重なって、手が止まらない美味しさに。ケールとポテトのサラダもハニーマスタードをまとい、気分をリフレッシュする際にぴったりです。

※1日10食限定

モッツァレラ アル マッシモ バーガー/3,200円【六本木ヒルズ】オービカ モッツァレラバー

「自分にとってマッシモ（＝最高）なバーガー」を楽しんでほしいという思いで、3種のイタリア直輸入チーズから選べるスタイルに。水牛ミルク100％のフレッシュモッツァレラ、それを燻製にしたアッフミカータ、そしてブッラータからお好みでお選びいただけます。国産牛100％パティの旨み、ドライトマトの甘みと酸味、セルバチコの苦味がハーモニーを奏でるオープンタイプのバーガーです。

※テイクアウト可能

チキンティカバーガー/1,800円【麻布台ヒルズ】アヒリヤ

ガラムマサラやターメリックなど、鮮度のよいスパイスに漬け込んだチキンを揚げて、ぷりっと香り高くジューシーに仕上げました。辛みを効かせたトマトチャツネと爽やかなミントソース、とろけるチーズがベストマッチ。レタスやキャロットラペ、ブロッコリースプラウトなど野菜もたっぷりです。豆粉の衣で揚げたポテトフライもやみつき必至です。

※テイクアウト可能

※1日10食限定

山形牛3種チーズのプレミアムバーガー ～燻製ソース～/2,800円【麻布台ヒルズ】ラシーヌ

圧倒的な肉感に驚かされるパティは、100％つなぎなしで山形牛すね肉を使ったもの。燻香をまとうBBQソース、3種のチーズ、ソテーして甘みを引き出したタマネギと絡み合う濃厚な旨みがたまりません。加えて、セルバチコの苦み、ハラペーニョの辛さで後味を引き締め、重層的でありながら重すぎない美味しさに。風味豊かな自家製ブリオッシュバンズとも好相性です。

※1日20食限定

■肉汁があふれる食べ応え抜群バーガー

ビーフパティからベーコンまで、ジューシーな肉汁と満足感あふれるバーガーが登場。パティ2枚重ねにベーコンと炙りチーズを重ねたバーガーや、プルドポークにビーフパティを重ねたバーガーなど、つい手を伸ばしたくなる至高の一品をご堪能ください。

スパイシープルドポークBBQバーガー/1,950円【六本木ヒルズ】リゴレット バーアンドグリル

本場アメリカのBBQの定番である、ジューシーなビーフパティとプルドポークを自家製バンズでサンド。プルドポークはスパイシーな味わいながら、下味にパイナップルを使うことでほのかな甘みをまとわせました。クミンやチリを利かせたテキサススタイルの特製BBQソース、ハラペーニョの刺激、チェダーチーズのコク、グリーンカールが重なり合う一品です。

※テイクアウト可能

麹マリネのプルドポークバーガー エスプレッソBBQソース/2,300円【麻布台ヒルズ】麻布台ヒルズギャラリーカフェ

こぼれ落ちる自家製プルドポークはなんと200g！ 麹と擦りおろし林檎をベースにしたマリネ液で漬け込んだ豚塊肉を、じっくり低温調理することでやわらかくホロホロ、旨みたっぷりな仕上がりに。チェダー＆ゴーダチーズ、ベーコンとともに、バター香るバンズで挟みました。全体を引き締めるBBQソースは、トマト麹とこだわりのエスプレッソを贅沢に使用してコク深い味わいに仕上げています。

the 3rd Burger EVOLUTION ～肉倍パティ×炙りチーズ＆ベーコン～/1,500円【虎ノ門ヒルズ】the 3rd Burger

毎日食べられるヘルシーさがコンセプト。小松菜のマリネや焼きトマトなどたっぷりの野菜と、わさび入りのタルタルがアクセントのシグネチャー「the 3rd Burger」進化バージョンの登場です。通常の倍である140gのビーフパティに、炙った倍量のチーズ、さらにベーコンを重ねました。バンズは「高加水」、白くてもちっとした「しろもち」、「全粒粉」から選べます。

※テイクアウト可能

■希少食材を惜しみなく使用！ワンランク上のスペシャルな贅沢バーガー

世界三大珍味のトリュフ、A5ランクの和牛肉や神戸ビーフ、希少価値の高い雲丹まで、希少食材を惜しみなく使用した贅沢バーガーが揃います。ワンランク上のひとときを彩る特別なバーガーをお楽しみください。

特製ブリアンツァバーガー/4,400円【六本木ヒルズ】ラ ブリアンツァ

やわらかくジューシーなA5和牛と玉ねぎを煮込んだたっぷりのナポリ風ラグーに、とろけるブッラータチーズ、甘いフルーツトマトを合わせて自家製バンズで挟むという創意あふれるバーガーです。目の前でトリュフを惜しげなく削りかけてくれるスペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」、トリュフ香るポテトとともに盛られた贅沢極まりないワンプレートです。

※1日5食限定

ローデッドバーガー/2,420円【虎ノ門ヒルズ】Le Pristine Cafe Tokyo(ホテル虎ノ門ヒルズ)

ミシュランスターシェフ、セルジオ・ハーマン氏が監修するル・プリスティン東京チームが手がけたポークカツバーガー。揚げたてのカツに、濃厚なソースと熟成パルメザン、ライムゼストの爽やかな香りを添えました。自家製マスタードドレッシングでマリネしたキャベツとフェンネル、エシャロットのピクルスを重ね、サマートリュフが香る特製マヨネーズで仕上げています。

※テイクアウト可能

神戸ビーフ＆雲丹クリーム リッチバーガー/3,980円【虎ノ門ヒルズ】GOOD MORNING CAFE & GRILL虎ノ門

上質な神戸ビーフパティの凝縮された旨みに、濃厚クリーミーな雲丹ソースが贅沢に重なる、まさに“ご褒美”バーガー。雲丹に生クリームや白ワイン、パルミジャーノ・レッジャーノを合わせた奥行きのあるソースと肉汁が溶け合って、ひと口ごとに深い満足感をもたらします。発酵バター香る自家製ブリオッシュバンズが具材の個性をやさしく包み込み、ひとつにまとめます。

※テイクアウト可能

※1日20食限定

■「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」 参加バーガー 一覧

【六本木ヒルズ(10店舗)】

【麻布台ヒルズ(9店舗)】

【虎ノ門ヒルズ(18店舗)】