ホットリンクが運営するトレンド発信メディア「fasme」が2026年上半期ベストコスメを公開！

株式会社ホットリンク

SNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役グループCEO：檜野安弘、以下ホットリンク）は、当社が運営するトレンド発信メディア「fasme（ファスミー）」が、「2026年上半期ベストコスメ」を発表したことをお知らせいたします。

fasme「2026年上半期ベストコスメ」の紹介ページはこちら：

https://fasme.asia/make-up-2/2026-bestcosme1-7269/

fasme「2026年上半期ベストコスメ」

1. fasme「2026年上半期ベストコスメ」について

fasme「2026年上半期ベストコスメ」は、2026年上半期に話題となったコスメを対象にした企画です。fasme編集部による選定と、公式Xで実施したユーザーアンケートの結果をもとに、“本当に使ってよかったコスメ”全40アイテムを11部門で選出しています。

・ファンデーション

・下地

・コンシーラー

・フェイスパウダー

・アイブロウ

・アイシャドウ

・アイライナー

・マスカラ

・リップ

・ハイライト・チーク

・その他

2. 各部門の選出アイテム

ファンデーション部門

「ファンデーション部門」に選ばれた3アイテムは以下の通りです。

ファンデーション部門

・milktouch（ミルクタッチ）：オールデイスキンフィットミルキーグロウクッション

・APRILSKIN（エイプリルスキン）：ヒーロークッション

・乾燥さん：水分力スキンケアクッションファンデーション

下地部門

「下地部門」に選ばれた4アイテムは以下の通りです。

下地部門

・fwee（フィー）：スパグロウUVトーンアップベース

・numbuzin（ナンバーズイン）：3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップUVエッセンス

・d'Alba（ダルバ）：トーンアップサンクリーム

・Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）：ラスティングベース

コンシーラー部門

「コンシーラー部門」に選ばれた3アイテムは以下の通りです。

コンシーラー部門

・CEZANNE（セザンヌ）：ブライトカラーシーラー

・23years old（23イヤーズオールド）：ダーマシンコンシーラー

・TFIT（ティーフィット）：アイドルカバーコンシーラー

フェイスパウダー部門

「フェイスパウダー部門」に選ばれた3アイテムは以下の通りです。

フェイスパウダー部門

・CANMAKE（キャンメイク）：クリアヴェールセッティングパウダー

・muice（ミュアイス）：さらんプレストパウダー

・hince（ヒンス）：ラディアンスUVルースパウダー

アイブロウ部門

「アイブロウ部門」に選ばれた3アイテムは以下の通りです。

アイブロウ部門

・peripera（ペリペラ）：スピーディー スキニー ブロウ マスカラ

・KiSS（キス）：うす眉メーカー ペンシル

・dejavu（デジャヴュ）：シアーカラーブロウ

アイシャドウ部門

「アイシャドウ部門」に選ばれた5アイテムは以下の通りです。

アイシャドウ部門

・KATE（ケイト）：ポッピングシルエットシャドウ

・excel（エクセル）：スキニーリッチシャドウ N

・dasique（デイジーク）：シャドウパレット

・2aN（トゥーエーエヌ）：ベターミーアイパレット

・CLIO（クリオ）：ミューズマスターパレット

アイライナー部門

「アイライナー部門」に選ばれた3アイテムは以下の通りです。

アイライナー部門

・minum（ミニュム）：ぷにゅグリップライナー

・CANMAKE（キャンメイク）：クリーミータッチライナー

・qruam（キュルアム）：アイチューニングライナー

マスカラ部門

「マスカラ部門」に選ばれた3アイテムは以下の通りです。

マスカラ部門

・MAJOLICA MAJORCA（マジョリカ マジョルカ）：ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ

・milktouch（ミルクタッチ）：アイコニックフィルムマスカラ

・upink（ユーピンク）：フェアリーアンダーマスカラ

リップ部門

「リップ部門」に選ばれた5アイテムは以下の通りです。

リップ部門

・Laka（ラカ）：パーフェクトツインリップ

・Betty Cosmetic（ベティ コスメティック）：ディアモーメントリップ

・CipiCipi（シピシピ）：デューイフィルムティント R

・muice（ミュアイス）：メルティングもっちティント

・NAMING.（ネーミング）：デューアップ ハートリップグロス

ハイライト・チーク部門

「ハイライト・チーク部門」に選ばれた5アイテムは以下の通りです。

ハイライト・チーク部門

・Laka（ラカ）：サンシールドグローイーチーク

・CLINIQUE（クリニーク）：チーク ポップ

・NAMING.（ネーミング）：ブラーリーチークバーム

・CEZANNE（セザンヌ）：トーンフィルターハイライト

・Luarin（ルアリン）：シーヴェールハイライター

その他部門

「その他部門」に選ばれたのは、メイクキープミストやヘアブラシ、マルチパレットなど、日々の美容やメイクをより快適にしてくれる以下の3アイテムです。

その他部門

・Wonjungyo（ウォンジョンヨ）：メイクコーティング キープミスト

・MEDICUBE（メディキューブ）：リボンチェリー 美ツヤブラシ

・peripera（ペリペラ）：オール テイク ムード パレット

※画像内の価格はすべてfasme編集部調べです。

3. トレンド発信メディア「fasme」について

「fasme」は株式会社ホットリンクが運営するトレンド発信メディアです。Webサイトの月間PV数は約100万、X・Instagram・LINEの総フォロワー数は約140万人です。ユーザーはファッション・コスメ・美容関連への関心が高い傾向があります。「mees（ミーズ）」という公式アンバサダーを抱えており、彼女たちが"今リアルに興味がある事柄"もコンテンツとして発信しています。

■fasme Webサイト：https://fasme.asia/

■fasme X：https://x.com/fasme_media

■fasme Instagram：https://www.instagram.com/fasme_media/

■fasme LINE：https://page.line.me/rgu7907d?openQrModal=true

2017年11月より提供を開始した「診断コンテンツ」は、fasmeの中でも特に人気の高いコンテンツです。制作総数は50件以上にのぼり、様々な企業とのコラボレーションも行ってきました。性格や恋愛診断に基づくコンテンツを中心に、美容商材や食品（お菓子）を題材にした診断コンテンツも制作しています。現在も、タイアップ企業様を募集しています。

2023年9月には、累計発行部数560万部超えの人気マンガ『明日、私は誰かのカノジョ』とコラボレーションした診断コンテンツの完全版を公開しました。2024年2月に公開した「fasme UFPT診断」は、実施回数が9万回を突破しました。

■明日カノ診断完全版：https://fasme.asia/quiz/asukano-shindan4740/

■fasme UFPT診断：https://fasme.asia/diagnosis/face-mbti5723/

株式会社ホットリンクについて（証券コード：3680 東証グロース）

日米で事業を展開するホットリンクグループのコア企業。SNSへの投稿など、生活者の声の投影であるソーシャル・ビッグデータを分析し、企業のマーケティング活動や報道、災害対策などでの活用支援を行っています。Web3においても、データ分析・活用力を活かしてインフラを担い、世界中の人々が“HOTTO（ほっと）”できる世界の実現を目指しています。

設立日：2000年6月26日

代表者：代表取締役グループCEO 檜野安弘

本社所在地：東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスビズ

事業内容：SNSマーケティング支援

URL：https://www.hottolink.co.jp/