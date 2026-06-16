【ホテル椿山荘東京】実りの秋を、日本酒「久保田」とともに味わう「KUBOTAアフタヌーンティー2026年秋」を9月15日よりスタート

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、庭園内の雲錦池畔に建つ、数寄屋造りの料亭「錦水」にて、日本酒香る和のティータイム「KUBOTAアフタヌーンティー2026年秋」を、2026年9月15日（火）よりご提供いたします。

今回で10回目を迎える本企画では、これまで特にご好評いただいたメニューを再構築し、日本酒「久保田」と秋の味覚、京野菜を掛け合わせた和のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

◇銘酒とともに実りの秋を味わう、料亭仕込みの和のアフタヌーンティー

日本の伝統や文化を伝えるだけでなく、進化をさせて後世に伝えていくという想いから、2021年にはじまったコラボレーションは、今回で10回目を迎えます。今回のテーマは「残響～舌と心に残る“余韻”を～」。過去9回の開催で人気を集めたメニューをベースに、日本酒「久保田」の個性を引き立てる秋らしい味わいへと進化させました。

上段のスイーツには、久保田 スパークリングを注いで仕上げる「久保田 スパークリングと洋梨のジュレ」をはじめ、千寿を加えたリコッタチーズとマスカルポーネに干し柿を忍ばせた「レアチーズケーキ」、純米大吟醸をじっくりと染み込ませ、シナモンやナツメグを効かせた「オレンジスパイスケーク」など全6種をご用意。また、碧寿で仕立てた芳醇なソースをホワイトチョコで包み込んだ「ショコラ」や、百寿を練り込んだクロテッドクリームとともに味わうホテル伝統の「プレーンスコーン」など、それぞれの日本酒の個性を活かした味わいに仕上げました。

セイボリーでは、「麹漬けサーモン親子和え」や、山椒を効かせた鶏挽肉を挟んだ「蓮根挟み揚げ」、塩麹で下味をつけた合鴨ロースを香ばしく焼き上げた「合鴨ロース焼 九条葱味噌 大黒占地添え」など、日本酒との相性を考えた7種をラインアップ。

零余子雲丹香煎唐墨塗し、餅銀杏酒盗漬け、海老芝煮を盛り合わせた「松葉刺し」や、柿とクリームチーズを合わせた「蕎麦掻カナッペ」など、料亭ならではの繊細な仕事を施した品々が並びます。

別皿では、久保田 こうじあまざけと無花果を合わせた摺り流しや、秋にしん炙り小袖寿司、一口稲荷寿司、浅利と茸のおこわなど、秋の味覚を取り入れたお食事をご用意。加えて、京都・愛宕山麓の水を用いた松茸の土瓶蒸しを提供し、鱧や銀杏、酢橘の香りとともに、秋の訪れを感じる一品に仕上げました。

また、ご利用のお客様には、久保田のロゴ入り特製アクリル枡をプレゼントいたします。枡の裏面には、料亭「錦水」内の日本酒棚にも採用している組子細工をイメージした模様を施しました。今回限りの限定デザインカラーです。

さらに、「KUBOTAアフタヌーンティー」をさらにお楽しみいただけるよう、1日1室限定の宿泊プランも販売いたします。アフタヌーンティーに加え、「久保田 純米大吟醸」300mlをお一人様1本ずつ特典としてお付けします。

◇エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」でも「久保田」とのコラボレーションを開催

期間中、スイートルームゲスト専用ラウンジ「ル・シエル」と日本酒「久保田」のコラボレーションも併せて開催いたします。

「ル・シエル」では、「久保田 千寿」「久保田 萬寿」「久保田 千寿 秋あがり」の3種類を常設でご用意。さらに、月・水・木曜日（17:30～18:30）限定の利き酒アクティビティでは、「久保田 スパークリング」「久保田 純米大吟醸」「久保田 ゆずリキュール」の3種類をお楽しみいただけます。

日本酒に合わせたライトミールとして、「秋茄子と秋刀魚の柚子香る揚げびたし」「おじやのコロッケ 梅風味」「茸のロワイヤル」などもご提供し、スイートルームで過ごす特別なひとときを演出します。

- KUBOTA アフタヌーンティー 概要

■期間：2026年9月15日（火）～ 10月28日（水）※平日特定日開催。詳細は下記リンクをご参照ください。

■時間：12:00～／13:00～

■店舗：料亭「錦水」

■料金：お一人様 10,000円

※消費税込み、サービス料（20％）別

※事前WEB決済ご予約制（2日前18:00まで）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/kubota_autumn2026/

- ステイプラン 概要

≪朝食付き≫「KUBOTAアフタヌーンティー」ステイ

■期間：2026年9月15日（火）～ 10月28日（水）※期間中特定日開催

■予約：

2026年6月30日（火）12:00よりTHE FUJITA MEMBERS会員先行受付開始

7月2日（木）12:00より一般受付開始

■料金プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45平方メートル ）

1室2名様ご利用時 83,100円～（一般）/ 78,500円～（会員)※消費税・サービス料込み、宿泊税別

■内容：

・KUBOTAアフタヌーンティー（場所：料亭「錦水」、チェックイン日13:00～）

・久保田 純米大吟醸300ml 1本／名

・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン）

■お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）

- 久保田とは

1985（昭和60）年に誕生した、創業時の屋号「久保田屋」を冠した朝日酒造を象徴する銘柄です。進取の精神で時代の変化を読み取り、挑戦を重ねて、"淡麗辛口”という日本酒の新たな方向性を確立し、誰もが美味しいと認める日本酒を追求してきました。「常に進化する美味しさ」を掲げ、変わりゆく時代とお客様の声に耳を傾け、その声に応えるために常に時代に相応しい挑戦を行い、お客様に納得いただける美味しさを追求・提供し続けます。

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。

- 藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie