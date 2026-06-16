【関西外国語大学】ラオス・タイの国連機関や政府機関など50以上の団体を訪問　国際共生学部の学生6人がスタディービジットに取り組んでいます

関西外国語大学▲ラオスとタイでスタディービジットに取り組む学生 バンコクの国連センターで

関西外国語大学（大阪府枚方市）の国際共生学部2年生6人が、ラオスとタイでスタディービジットに取り組んでいます。6人は福田和生准教授が指導するゼミ「Global Engagement Research Group」に所属しており、6月9日から約3週間の予定で現地を訪問しています。同ゼミのラオスやタイへのスタディービジットは2024年から毎年6月に実施しており、今回が3回目になります。

今回参加したのは、小木戸寿花さん、大山琴美さん、星野樹さん、古谷誉さん、西村和樹さん、吉水恒晴さんです。実体験を通して自分で考える力、解決策を見つけ出す力、そして実践する力を養う「Experiential Learning（経験型学習、することによる学び）」の一環として取り組んでいます。

▲ラオスの首都ビエンチャン▲ビエンチャンにあるUNハウス

貧困、教育、人権、環境、持続可能な成長などメンバーの関心はさまざまで、実際に開発途上国の現場を見て、現場の声を直接聞くことで、学びの幅を広げるとともに、さまざまな分野での実用的な知識や技術を深めます。今回のスタディービジットで訪問を予定している個人や団体・機関は50件以上で、国連機関、国際機関、在外公館、日本関連の機関、ラオスの官公庁、国際NGO、大学などさまざまです。

また、パニー・ヤートートゥ元ラオス副大統領をはじめ、現職・元職の政府高官、弁護士、大学教授らと面会します。このほか、関西外国語大学とUNFPAラオス事務所との間でインターンシップ協定を締結したのを記念する調印式に臨みます。

今回のスタディービジットには、2025年春学期にバンコク大学から関西外大に留学していたラオス出身のビエンダラー・シリモンクーンさんが参加することになっています。ラオスのさまざまな事情を熟知しているビエンダラーさんの参加で、より奥深いExperiential Learningになります。

訪問予定の主な機関や団体（いずれも現地事務所）

国際機関・国際開発機関

▲ラオスのUNハウスに表示されているSDGsで、独自の“18番目の目標”として「不発弾のない安全な生活」を掲げています

▽UNDP（国連開発計画）

▽UNFPA（国連人口基金）

▽UNODC（国連薬物犯罪事務所、バンコク）

▽UNHCR（国連難民高等弁務官事務所、バンコク）

▽IOM（国際移住機関、バンコク）

▽IFAD（国連農業開発基金）

▽UN-Habitat（国連人間居住計画）

▽UNV（国連ボランティア計画）

▽UNICEF（国連児童基金）

▽世界銀行

外交機関・国際組織代表部

▲EU代表部

▽在ラオス日本大使館

▽在ラオス米国大使館

▽在ラオスオーストラリア大使館

▽EU代表部

国際協力機関・経済団体

▲JICAラオス事務所

▽JICA（国際協力機構）

▽JICA法の支配プロジェクト

▽青年海外協力隊

▽日本商工会議所

ラオス政府・司法機関

▲最高人民裁判所

▽ラオス司法省

▽ラオス外務省

▽ラオス農業環境省

▽ラオス情報文化観光省

▽ラオス教育スポーツ省

▽最高人民裁判所

▽最高検察庁

教育・人材育成機関

▽ラオス国立大学▽バンコク大学（バンコク）▽シークエット職業訓練校

平和構築・不発弾対策関連機関

▽UXO Lao（ラオス不発弾処理機関）▽COPEビジターセンター（不発弾被害者支援施設）

国際NGO・スポーツ関連機関

▲JICAラオス事務所では、国際NGO「ラオスのこども」の活動を紹介しています

▽WWF（世界自然保護基金）

▽国際NGO「ラオスのこども」

▽ラオスサッカー協会

▽ラオスラグビー協会

【お問い合わせ先】

関西外国語大学 広報部

電話： 072-805-2817（日・祝除く午前9時～午後5時）

E-mail： press@kansaigaidai.ac.jp

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲協定大学のある国々の国旗が並ぶ国際交流センター前。学生たちは日常的に多文化に触れながら学んでいます

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年6月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。