【イオン限定】ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」オリジナルＴシャツとルームウェアを６月１９日（金）発売
イオンは６月１９日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」をデザインしたＴシャツ６種類とルームウェア２種類※２）を発売します。
“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。
ＴＶアニメ『銀魂』は、抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントとして、様々なシリーズが人気の作品です。この度のイオンの「ダブルフォーカス」限定販売アイテムは、ＴＶアニメ『銀魂』には外せないキャラクターである「エリザベス」が、おなじみのボードを持った姿や、他キャラクターが「エリザベス」に扮した姿などをデザインした商品を取り揃えた「エリザベス」ファン必見のラインナップです。
これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。
【販売概要】
発売日：２０２６年６月１９日（金）
展開店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）
ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン
https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453018&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453018&psc=5)
商品数：Ｔシャツ６種類とルームウェア２種類※２）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可
【商品一覧】
Ｔシャツ
■「エリザベス」半袖ＴシャツＡ（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ブラック
ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。
■「エリザベス」傘デザイン 半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ブラック
ＴＶアニメ『銀魂』より傘をもった「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。
■「エリザベス」半袖ＴシャツＢ（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ホワイト
ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。
■「ギンザベス＆アルザベス」半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ホワイト
ＴＶアニメ『銀魂』より「ギンザベス」と「アルザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。
■「ヅラザベス＆エリザベス」半袖Tシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ブラック
ＴＶアニメ『銀魂』より「ヅラザベス」と「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。
■「定春＆エリザベス」半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ホワイト
ＴＶアニメ『銀魂』より「定春」と「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。
■「エリザベス」ルームウェア（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：ルームウェア本体２,９８０円（税込３,２７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：ホワイト
ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた着心地の良いメッシュ素材の半袖Ｔシャツとハーフパンツのセットです。
■「エリザベス（真選組隊服バージョン）」ルームウェア（ＴＶアニメ『銀魂』）
価格：ルームウェア本体２,９８０円（税込３,２７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。
カラー：チャコール
ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス（真選組隊服バージョン）」がプリントされた着心地の良いメッシュ素材の半袖Ｔシャツとハーフパンツのセットです。
【ダブルフォーカスについて】
「ダブルフォーカス」は２０１１年に誕生したイオンのヤングカジュアルウェアの専門店です。カジュアルなアイテムにトレンドをＭＩＸしたファッションで中高生に新しさと楽しさを提案します。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/doublefocus_jp/
※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。
※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。
以上