【イオン限定】ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」オリジナルＴシャツとルームウェアを６月１９日（金）発売

イオン株式会社

イオンは６月１９日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」をデザインしたＴシャツ６種類とルームウェア２種類※２）を発売します。

“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。

ＴＶアニメ『銀魂』は、抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントとして、様々なシリーズが人気の作品です。この度のイオンの「ダブルフォーカス」限定販売アイテムは、ＴＶアニメ『銀魂』には外せないキャラクターである「エリザベス」が、おなじみのボードを持った姿や、他キャラクターが「エリザベス」に扮した姿などをデザインした商品を取り揃えた「エリザベス」ファン必見のラインナップです。

これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年６月１９日（金）

展開店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453018&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453018&psc=5)

商品数：Ｔシャツ６種類とルームウェア２種類※２）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可

【商品一覧】

Ｔシャツ

■「エリザベス」半袖ＴシャツＡ（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ブラック

ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。

■「エリザベス」傘デザイン 半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ブラック

ＴＶアニメ『銀魂』より傘をもった「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。

■「エリザベス」半袖ＴシャツＢ（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ホワイト

ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。

■「ギンザベス＆アルザベス」半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ホワイト

ＴＶアニメ『銀魂』より「ギンザベス」と「アルザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。

■「ヅラザベス＆エリザベス」半袖Tシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ブラック

ＴＶアニメ『銀魂』より「ヅラザベス」と「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。

■「定春＆エリザベス」半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ホワイト

ＴＶアニメ『銀魂』より「定春」と「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。

■「エリザベス」ルームウェア（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：ルームウェア本体２,９８０円（税込３,２７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：ホワイト

ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた着心地の良いメッシュ素材の半袖Ｔシャツとハーフパンツのセットです。

■「エリザベス（真選組隊服バージョン）」ルームウェア（ＴＶアニメ『銀魂』）

価格：ルームウェア本体２,９８０円（税込３,２７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可能です。

カラー：チャコール

ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス（真選組隊服バージョン）」がプリントされた着心地の良いメッシュ素材の半袖Ｔシャツとハーフパンツのセットです。

【ダブルフォーカスについて】

「ダブルフォーカス」は２０１１年に誕生したイオンのヤングカジュアルウェアの専門店です。カジュアルなアイテムにトレンドをＭＩＸしたファッションで中高生に新しさと楽しさを提案します。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/doublefocus_jp/

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

以上