【イオン限定】ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」オリジナルＴシャツとルームウェアを６月１９日（金）発売

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イオン株式会社

イオンは６月１９日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」をデザインしたＴシャツ６種類とルームウェア２種類※２）を発売します。




“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。



ＴＶアニメ『銀魂』は、抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントとして、様々なシリーズが人気の作品です。この度のイオンの「ダブルフォーカス」限定販売アイテムは、ＴＶアニメ『銀魂』には外せないキャラクターである「エリザベス」が、おなじみのボードを持った姿や、他キャラクターが「エリザベス」に扮した姿などをデザインした商品を取り揃えた「エリザベス」ファン必見のラインナップです。



これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。



【販売概要】


発売日：２０２６年６月１９日（金）


展開店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）


ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン


https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453018&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453018&psc=5)


商品数：Ｔシャツ６種類とルームウェア２種類※２）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可



【商品一覧】


Ｔシャツ


■「エリザベス」半袖ＴシャツＡ（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ブラック


ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。






■「エリザベス」傘デザイン　半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ブラック


ＴＶアニメ『銀魂』より傘をもった「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。






■「エリザベス」半袖ＴシャツＢ（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ホワイト


ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。






■「ギンザベス＆アルザベス」半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ホワイト


ＴＶアニメ『銀魂』より「ギンザベス」と「アルザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。






■「ヅラザベス＆エリザベス」半袖Tシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ブラック


ＴＶアニメ『銀魂』より「ヅラザベス」と「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。






■「定春＆エリザベス」半袖Ｔシャツ（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ホワイト


ＴＶアニメ『銀魂』より「定春」と「エリザベス」がプリントされた半袖Ｔシャツです。ワイドシルエットのため、ゆったりとした着心地です。






■「エリザベス」ルームウェア（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：ルームウェア本体２,９８０円（税込３,２７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：ホワイト


ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス」がプリントされた着心地の良いメッシュ素材の半袖Ｔシャツとハーフパンツのセットです。







■「エリザベス（真選組隊服バージョン）」ルームウェア（ＴＶアニメ『銀魂』）


価格：ルームウェア本体２,９８０円（税込３,２７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可能です。


カラー：チャコール


ＴＶアニメ『銀魂』より「エリザベス（真選組隊服バージョン）」がプリントされた着心地の良いメッシュ素材の半袖Ｔシャツとハーフパンツのセットです。








【ダブルフォーカスについて】



「ダブルフォーカス」は２０１１年に誕生したイオンのヤングカジュアルウェアの専門店です。カジュアルなアイテムにトレンドをＭＩＸしたファッションで中高生に新しさと楽しさを提案します。


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/doublefocus_jp/






※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。


※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。




以上