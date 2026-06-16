オフィスビル広告GRAND｜オフィスビル広告は『15秒以内×L字』で社名を残すクリエイティブ設計に

GRAND株式会社

オフィスビルメディア『GRAND』を展開するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂上仁／三菱地所グループ）は、BtoB広告主・代理店プランナーに向け、エレベーター広告のクリエイティブ設計の媒体資料アップデート情報を公開します。

エレベーター広告は、乗車30～60秒のあいだに途中から見られ、扉が開けば視聴が終わる接点です。そこでGRANDは、主要メッセージを15秒以内に畳み、冒頭2秒で社名、末尾2秒でCTA、L字バナーで社名を常時表示する『15秒以内×L字』を基本形として提案します。広告到達率64.6%（JR交通広告チャンネル37.6%の約1.7倍／BLS実測）、視聴者の99%がビジネスパーソンという面で「どこから見ても伝わる」作り方を、3つの使い方で紹介します。

エレベーターは「途中から見られる」--『15秒以内×L字』が基本形になる理由

エレベーターの視聴環境は、テレビCMやスマートフォン動画とは違います。乗車時間はおおむね30～60秒。扉が開けば視聴はそこで終わり、乗る階によっては動画を途中から見ることになります。一方で、エレベーターは出社すれば誰もが乗る日常動線--同じオフィスビルへの全台配信により、同じビルの視聴者に出社のたび繰り返し接触できます。1回の接触で全部を伝える長尺ではなく、短く・明確に・繰り返し残す。これがGRANDのクリエイティブの出発点です。

要点：本編は15秒以内に収め、冒頭2秒に社名、末尾2秒にCTAを置く。さらにL字バナーに社名と「『社名・サービス名』で検索」を常時表示し、どこから見ても「社名だけは残る」状態をつくります。

『15秒以内×L字』を形にする3つの使い方

使い方1：本編は15秒以内--冒頭2秒に社名、末尾2秒にCTA

尺は6～15秒で制作し、冒頭2秒に社名（ロゴ）、末尾2秒にCTAを固定します。エレベーター内は他に音源が少なく、音声つきで体験設計できる数少ないDOOH面です。画と音を合わせ、短い尺でも社名の記憶定着につなげます。

使い方2：L字バナーで「途中乗車」を救う

画面をL字構成にし、縦帯・下帯に社名と「『社名』で検索」を常時表示します。本編の冒頭2秒は、途中の階から乗った視聴者には届きません。L字に社名を常駐させれば、どこから乗っても「社名だけは残る」状態をつくれます。

使い方3：CTAは「『社名・サービス名』で検索」に一本化

移動中のエレベーター内は、QRコードの読み取りを前提にしにくい環境です。CTAは「『社名・サービス名』で検索」の一文に一本化し、末尾2秒とL字に同じ検索ワードを統一表示します。視聴者の99%がビジネスパーソン--接触のあと、職場のデスクで指名検索につながりやすい導線をつくります。効果は指名検索数・指名流入の出稿前後比較で確認できます。

出典・背景

主要プラン一覧（2026年7-9月期／全プランBLS無償付帯）

確定値（GRAND・自社調査／BLS実測）- GRAND広告到達率：64.6%（JR交通広告チャンネル37.6%の約1.7倍）- BLS＝ブランドリフト調査、全プラン無償付帯（接触者310sample／5指標／出稿後15営業日以内に納品）- 媒体スペック：設置6,200台／設置ビル1,700棟／リーチ可能テナント企業2.8万社／月間UU310万人媒体特性- 乗車時間はおおむね30～60秒。乗る階により、動画は途中から視聴される- 全台配信＝同じオフィスビルの全端末に同時配信。どの企業層へ届くかが事前に分かる（『リーチの可視化』）- 音声つきで配信できる数少ないDOOH面[表: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/74_1_9bf058e7d6d29141960718d9160caaf8.jpg?v=202606161252 ]

※申込締切：出稿開始日の8営業日前まで／全プランにBLS（ブランドリフト調査）を無償付帯

クリエイティブのご相談・お問い合わせ

媒体資料のダウンロード、クリエイティブ制作・入稿のご相談、どのビル・どのテナント企業層へ届くか（『リーチの可視化』）の確認は下記より承ります。

- ▶ 媒体資料のダウンロード：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09- ▶ お問い合わせ・クリエイティブのご相談：https://tokyo-grand.jp/contact

オフィスビルメディア『GRAND』について

東京の主要オフィスビルのエレベーター・サイネージに展開する、大企業ビジネスパーソン向けの広告メディア。設置台数6,200台、設置ビル1,700棟、リーチ可能テナント企業2.8万社、月間UU310万人。視聴者の99%がビジネスパーソンで、6割以上が大企業・上場企業に所属。全台配信により「どの企業に届くかが事前に分かる」『リーチの可視化』を価値とし、BtoB高単価商材の認知獲得・指名検索獲得・営業支援に活用されています。

会社概要- 社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）- 所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階- 代表取締役社長：坂上仁- 事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営- URL：https://tokyo-grand.jp/