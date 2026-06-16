【ランコム】大胆なツヤで唇を染める、美容液ティントリップ『ラプソリュ ルージュ グレーズ ティンテーション』

日本ロレアル株式会社

「ランコム」は、1990年の誕生以来、一人ひとりの美しさを引き出すリップとして愛されてきたアイコンシリーズから、艶やかな発色とうるおいが心地よく持続する新リキッドルージュ『ラプソリュ ルージュ グレーズ ティンテーション』を、2026年7月3日（金）より全国発売いたします。 また、全国発売に先駆け、2026年6月26日（金）よりランコム公式オンラインショップにて、7月1日（水）より阪急うめだ本店およびHANKYU BEAUTY ONLINEにて先行発売いたします。

大胆なツヤで唇を染める、美容液ティントリップ

1990年の誕生以来、「あなたらしさ」を最大限に引き出すリップとして愛されてきたラプソリュ ルージュ。

そんなアイコンリップから、⾧時間¹ツヤと発色続くリキッドルージュが新登場。

86%スキンケアベースで、プロキシレン²、ヒアルロン酸³、グリセリン⁴といった厳選された美容成分を配合。

唇がべたつかない軽やかなテクスチャーでありながら、一日中¹うるおいが持続。

あなたの本来の美しさを引き立てるヌードカラーから、視線を集める大胆なチェリーレッドまで、個性を際立たせる全8色の豊富なシェード展開。

まるで唇そのものが色づいたかのようなティント効果で、8時間¹色持ち続く。

さらに、洗練されたスリムなボトルデザインと、狙い通りの美しい仕上がりを可能にするアプリケーターで、あなたの日常を抗えないほど魅惑的に。

¹ランコム調べ。個人差があります。²整肌成分：ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール ³保湿成分：ヒアルロン酸Na ⁴保湿成分：グリセリン

製品特長

1. 86%スキンケアベース⁵の贅沢な心地よさ

プロキシレン⁶、ヒアルロン酸⁷、グリセリン⁸といった、ランコムがこだわり抜いて厳選した保湿成分を贅沢に配合。 唇を優しく包み込み、ベタつきを感じさせない軽やかなテクスチャーでありながら、みずみずしいうるおい感が持続します。

2. 美しいツヤと澄んだ発色が長時間⁹スマートに持続

唇そのものがぽっと内側から色づいたかのような、自然でツヤやかな仕上がりが長時間⁹持続します。 あなたの美しさを引き立てる上品なヌードカラーから、存在感を放つ大胆なチェリーレッドまで、個性を美しく表現する全8色の豊富なシェード展開。

3. 唇の輪郭を美しく捉える特製アプリケーター

唇にぴたっと均一にフィットするペタルシェイプ・アプリケーターを採用。 小回りが利き、唇の輪郭を正確に捉えることが可能。テクニックいらずの美しいリップラインが叶います。

4. 心を満たす繊細な香り

熟したザクロのみずみずしい甘さと芳醇なバニラ、そしてミステリアスなカシスが織りなす、優美で洗練された香り。

⁵顔料、色素を除く ⁶ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール（整肌成分） ⁷ヒアルロン酸Na（保湿成分） ⁸グリセリン（保湿成分）⁹ランコム調べ。個人差があります。

シェード展開（全8色）

701 スヌーズ イン ヌード

まるで唇の一部のように溶け込む、上品な血色感を演出する柔らかヌードベージュ。

703 チョコレート フィースト

甘すぎず大人の魅力を演出する、ジューシーなレッドブラウン。

705 ピンクスター マティーニ

ハッピーなオーラを演出する、あどけなさを感じさせる粘膜ピンク。

707 ベリー ベリー テンプティング

かわいらしくも遊び心のある、ストロベリーのようなベリーピンク。

708 ラスティ ローズ

どんな肌色にもなじみ、センシュアルな表情に導くローズベージュ。

709 ルージュ レイジ

可憐にも大胆にもなれる、ヘルシーなアプリコットレッド。

711 モーベラス ガール

ミステリアスな青みを秘め、知的な深みを与えるモーヴローズ。

712 チェリー ボンバスティック

ドラマティックな表情をつくる、熟したチェリーレッド。

製品概要

ラプソリュ ルージュ グレーズ ティンテーション

(口紅)

価格： 5,610円（税込）

容量：4.5mL

発売日：

2026年7月3日（金）全国発売

2026年6月26日（金） ランコム公式オンラインショップ 先行発売

2026年7月1日（金）阪急うめだ本店・HANKYU BEAUTY ONLINE先行発売

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp