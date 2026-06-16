株式会社27th、広島県江田島市と連携し江田島市の魅力を海外に伝える日本語学習教材・ショート動画を制作

株式会社２７ｔｈ

オンライン日本語会話サービス「gokigen japanese」（ゴキゲンジャパニーズ）を運営する株式会社27th（本社：東京都千代田区、代表取締役：楢村 紘史）は、日本語学習を通じて地域の魅力を海外へ届ける新たな地域PR施策として、広島県江田島市と連携し、海外の日本語学習者に向けた日本語学習教材およびショート動画を制作したことをお知らせいたします。

本取り組みでは、瀬戸内海に浮かぶ島・江田島市の自然・歴史・食・暮らしの魅力を題材にした日本語学習教材・ショート動画を制作し、世界の日本語学習者・訪日意欲層に向けて発信します。日本語学習を入り口に、いまだ知られていない日本各地の魅力を世界へ届けることを目指します。

取り組みの背景

近年、海外におけるアニメ・漫画・歴史といった日本文化への関心の高まりを背景に、北米・欧州・オセアニアを中心に日本語学習者が増加しています。オンライン日本語会話サービス「gokigen japanese」の利用者も、米国・英国・カナダ・オーストラリアなど英語圏が中心で、日本語学習動機は「日本文化への興味」（北米：51%で1位、欧州：42%で2位）、「訪日旅行」（北米：38%で2位、欧州：48%で1位）が上位を占めています。

一方、訪日観光需要においては東京・京都・大阪などの主要都市への集中が課題とされ、地方の魅力をいかに海外へ伝えるかが各自治体の重要テーマとなっています。

こうした背景のもと、海外の日本語学習者と日本の地域とをつなぐ「学びを通じた地域PR」の取り組みとして、日本語学習教材・ショート動画を制作しました。

取り組みの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138777/table/5_1_4fec736baa770698cb0ac7e859c7ef12.jpg?v=202606160352 ]

江田島市は、瀬戸内海の自然や海軍ゆかりの歴史、牡蠣養殖など地域独自の文化資源を有する魅力あふれる地域です。これらは、日本ならではの歴史・文化・食を体験したい海外の方々にとっても魅力的な資源であり、江田島市の魅力を国内外にさらに広く発信すべく、このたびの連携に至りました。

江田島市 商工観光課 主任主事 大松様からのコメント

「江田島市も近年、外国人観光客や移住者の数が少しずつ増えてまいりましたが、まだまだ全国的な知名度は低く、更なるPRが必要だと感じています。この度の取り組みをきっかけに、ぜひまだ江田島を知らない海外の方に、広島市近郊に『江田島』という魅力的な地域があるということを知っていただければ幸いです。」

本取り組みで目指すもの

「gokigen japanese」はこれまで、Learn Real Japanese, Unlock the Real Japan（＝本物の日本語を学び、本物の日本に出会う）をコンセプトに日本文化を切り口とした独自の学習体験を提供してきました。本取り組みでは、その学習体験を地方自治体と連携し提供することで、以下の3点を目指します。

- 海外の日本語学習者に対し、日本各地の魅力を届けること- その地方自治体の認知向上およびインバウンド誘客への寄与- 「日本語を学ぶこと」と「日本を訪れること」をつなぐ、新しい地域PRモデルの確立

今後、株式会社27thは本取り組みをモデルケースとし、他の自治体との連携も視野に入れながら、日本語学習を通じた地域文化発信の取り組みを拡大してまいります。

「gokigen japanese」について

「gokigen japanese」は、日本文化（アニメ・漫画・歴史など）に興味を持つ外国人向けのオンライン日本語会話サービスです。英語に堪能な日本人講師による個別レッスンと、文法・記事・旅行・文化など300以上の独自教材により、初心者から上級者まで自分のペースで効率的に日本語を学習できます。利用者の主な居住地は米国・日本・英国・カナダ・オーストラリアなどで、北米・欧州を中心に拡大しています。

サービスサイト：https://gokigen.jp/

会社概要

会社名 ：株式会社27th（27th Co., Ltd.）

所在地 ：〒102-0071 東京都千代田区富士見1-3-11 富士見デュープレックスB’s 4F

代表者 ：代表取締役 楢村 紘史

設立 ：2022年4月27日

事業内容：オンライン日本語会話サービス「gokigen japanese」の運営、ビジネススキル研修事業

会社HP ：https://27th.co.jp/