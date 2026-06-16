株式会社エムフロ、採用動画の企画・撮影・編集を行う「Craudia採用動画制作代行サービス」を提供開始

株式会社エムフロ

クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア） https://www.craudia.com/ 」を運営する株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区）は、企業の採用活動に活用する動画コンテンツの企画・撮影・編集を支援する「Craudia採用動画制作代行サービス」（ https://craudia-saiyo-movie.com/ ）の提供を開始いたしました。

【採用動画制作サービス立ち上げの背景】

近年、求職者が企業研究を行う際に動画コンテンツを活用する機会が増えています。企業紹介動画や社員インタビュー動画、職場紹介動画などを通じて、文字や写真だけでは伝わりにくい企業文化や職場の雰囲気を伝えられることから、採用活動における動画活用の重要性が高まっています。

一方で、「採用動画を作りたいが何から始めればよいか分からない」「自社の魅力をどのように映像で表現すればよいか分からない」「複数拠点の撮影調整や進行管理に手間がかかる」「採用サイトやSNSなど媒体ごとに最適な動画を制作したい」といった課題を抱える企業も少なくありません。

そこで当社では、これまで培ってきたコンテンツ制作ノウハウと全国のクリエイターネットワークを活用し、「Craudia採用動画制作代行サービス」を開始いたしました。

【Craudia採用動画制作代行サービスとは】

Craudia採用動画制作代行サービスは、採用活動に活用する動画コンテンツの企画立案から撮影、編集、納品までをワンストップで支援するサービスです。

企業紹介動画や社員インタビュー動画、現場密着動画、採用説明会動画など、採用目的やターゲットに合わせた動画コンテンツを制作し、企業の魅力を効果的に発信できるようサポートします。

【サービスの特徴】

1．採用目的に合わせた企画提案

新卒採用・中途採用をはじめ、採用ブランディングや応募促進など目的に応じた動画企画をご提案します。企業ごとの課題や採用ターゲットに合わせた構成設計を行います。

2．企業の魅力を伝える映像制作

事業内容や企業文化、社員の想い、働く環境などを丁寧にヒアリングし、応募者の共感や理解を深める動画コンテンツとして制作します。

3．全国対応の撮影ネットワーク

全国の撮影ディレクターやカメラマンネットワークを活用し、本社・支社・工場・店舗など全国各地での撮影に対応します。複数拠点での同時進行や短期間での撮影にも柔軟に対応可能です。

4．採用サイト・SNSなど多媒体で活用可能

採用サイト掲載用の動画だけでなく、会社説明会、求人媒体、SNS、動画広告などさまざまな用途に活用できる形式で制作します。縦型動画やショート動画などにも対応可能です。

【今後の展望】

当社ではこれまで、クラウドソーシングサービス「Craudia」を通じて多くの企業と専門人材をつないできました。

今後は、全国の映像クリエイターやディレクター、編集者のネットワークを活用しながら、採用活動における動画活用を支援するサービスを強化し、企業と求職者をつなぐコミュニケーションの質向上に貢献してまいります。

※サービス詳細・お問い合わせは下記よりご確認ください。



Craudia採用動画制作代行サービス

https://craudia-saiyo-movie.com/

【株式会社エムフロについて】

株式会社エムフロは、クラウドソーシング「クラウディア」や自社メディア運営を通じて、Webマーケティング支援や業務効率化の提案を行うIT企業です。創業以来20年にわたり培ってきたWeb開発力とマーケティングノウハウを活かし、企業の成長とユーザーの働き方の多様化を支援しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社エムフロ

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

代表者：代表取締役 北脇 陽典

設立：2004年9月

資本金：5,000万円

事業内容：クラウドソーシング事業、Webメディア運営、マーケティング支援、システム開発

URL：https://www.mfro.net/

＜運営サービス＞

・総合型クラウドソーシングサービス - クラウディア

https://www.craudia.com/

・クラウディアオンラインアシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/

・クラウディア経理専門アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/accounting

・クラウディア英語対応アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/english

・クラウディア専門家記事監修サービス

https://app.craudia.com/lp/expert

・クラウディア導入事例制作サービス

https://jirei-seisaku.com/

・クラウディア医療ライティング/医師監修サービス

https://app.craudia.com/lp/medical

・クラウディア取材/撮影サービス

https://app.craudia.com/lp/interview

・クラウディア金融ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/finance

・クラウディア不動産ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/real-estate

・クラウディア美容ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/beauty

・Craudiaメディア掲載支援サービス

https://craudia-citation.com/

・Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート

https://craudia-recruitment-interview.com/

・Craudia採用動画制作代行サービス

https://craudia-saiyo-movie.com/

・Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行

https://craudia-hrweb.com/

・Craudia採用サイト制作代行

https://craudia-recruit-create.com/

・クラウドワーカーのためのメディア - クラレポ

https://www.craudia.com/crarepo/

・みんなで作るゲーム攻略サイト - ゲーマチ.com

https://gamerch.com/

・全てのゲーム情報を一つのサイトで - Wazap!

https://jp.wazap.com/

・仮想通貨Bitcoinのニュース情報サイト - Coin Choice

https://coinchoice.net/

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