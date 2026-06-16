『カフェ・ベローチェ』40周年記念オンラインサイトで即完売した人気のサマーバッグが限定デザインで登場！「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」7月2日(木)発売

C-United株式会社

コロワイドグループのC-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）は、『カフェ・ベローチェ』の40周年を記念し、全国の『カフェ・ベローチェ』店舗とオンラインストアにて、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を数量限定で発売いたします。店頭では2026年7月2日（木）より、オンラインストアでは同日20時より発売を開始いたします。

▪オンラインストア発売5分で即完売！

40周年記念 レトロPOPデザインの限定サマーバッグが登場

『カフェ・ベローチェ』が40周年を迎える今年は、“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロPOP調の鮮やかなデザインに仕上げました。ノスタルジックで遊び心のある世界観のもと、汗ばむ季節に嬉しい夏に活躍するアイテムを揃えています。

また、昨年発売した「黒ねこ サマーバッグ2025」も大変ご好評をいただき、オンラインサイトでは限定カラーが発売開始からわずか5分で完売するなど、多くのお客様にご好評をいただきました。

40周年の節目となる今年は、この夏に活躍する実用的な3アイテムとフードメニュー引換券（3品）をセットにしたサマーバッグをご用意しました。アイテムのラインアップは、夏らしい軽やかさとナチュラルな風合いが魅力の「黒ねこ ペーパー編みバッグ」、ドリンクによって異なる景色を楽しめる『カフェ・ベローチェ』初の「黒ねこ ストロータンブラー」、汗ばむ季節にうれしい「黒ねこ フェイスタオル」の3アイテムです。

40周年の感謝を込めた、この夏だけの特別なサマーバッグとともに、黒ねこと過ごすひとときをぜひお楽しみください。

▪自然素材の風合いと実用性を兼ね備えた、夏らしい40周年限定「黒ねこ ペーパー編みバッグ」

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、自然素材の工芸紙を使用した、軽やかさとナチュラルな風合いが魅力の夏らしいアイテムです。カラーは、爽やかな印象のマリンブルー、季節感を演出するサンドベージュ、どんなコーディネートにも馴染みやすいミッドナイトブラック（※）の3種類をご用意。日常に取り入れやすいカラー展開で、幅広いシーンでお使いいただけます。

サイズは、従来のサマーバッグよりも大きめに設計し、A4サイズがすっきり収まる収納力を実現。荷物が増えがちな夏のお出かけにも活躍するサイズ感です。内側には小物の整理に便利なポケットを備え、開口部には中身が見えにくいマグネットボタンを採用するなど、細部まで使いやすさにこだわりました。

タグには、海で遊ぶ黒ねこの姿と「40周年」の特別なメッセージをあしらい、『カフェ・ベローチェ』らしい遊び心とアニバーサリーイヤーならではの特別感を表現しています。日常使いはもちろん、レジャーや旅行などさまざまなシーンで活躍する実用性の高いトートバッグです。

※ミッドナイトブラックは、オンラインストア限定販売となります。

▲ マリンブルー▲ サンドベージュ▲ ミッドナイトブラック

▪黒ねこファン待望の発売！ドリンクの色で景色が変わる「黒ねこ ストロータンブラー」

黒ねこが40周年の歴史をドライブしながら巡る様子を描いた、遊び心あふれるデザインの2層タンブラーです。これまでタンブラー発売を望む声を多数いただいており、今回40周年の節目を記念して、ついに発売が実現しました。イラストには、『コーヒーショップ シャノアール』や『カフェ・ベローチェ』の店舗など、ブランドの歴史を彩るモチーフを散りばめました。黒ねことともに40年の歩みを辿るようなデザインで、アニバーサリーイヤーならではの特別感をお楽しみいただけます。

本アイテムの魅力は、入れるドリンクによって異なる表情を楽しめる点です。紅茶を入れると夕暮れのような温かみのある景色に、コーヒーを入れると花火が映える夜空のような雰囲気に変化するなど、ドリンクの色によって見え方が変わり、移りゆく夏の一日を感じていただけるデザインです。さまざまな飲み物で、自分だけのお気に入りの景色を見つける楽しさを味わっていただけます。

また、結露がつきにくく氷も溶けにくい2層構造を採用しており、勉強や仕事の合間のドリンクタイムにも快適にご使用いただけます。さらに、ストロー部分に取り付けられる黒ねこのストローマーカーが付属。アイスコーヒーになりきった黒ねこが頭にストローをつけた愛らしいデザインで、ドリンクタイムをより楽しく演出します。見た目の可愛さと機能性を兼ね備えた、40周年ならではの特別なアイテムです。

▪夏の必需品！ブランドの歩みを象徴する2店舗が描かれた「黒ねこ フェイスタオル」

『カフェ・ベローチェ』の前身である『珈琲館シャノアール』で名物として親しまれていた“ビッグパフェ” を味わう黒ねこや、『カフェ・ベローチェ』の上で“コーヒーゼリー”を楽しむ黒ねこを描いたデザインフェイスタオルです。描かれている店舗は、1986年に東京都代々木に開店した、当ブランド初のセルフサービス型店舗『コーヒーショップ シャノアール』と、現代的な内装が特徴の『カフェ・ベローチェ』銀座みゆき通り店をモチーフとして採用。ブランドの歩みを象徴する2店舗を描くことで、40年にわたる歴史の移り変わりを感じていただけるデザインに仕上げました。 また、“ビッグパフェ”は高さ約30cmと、黒ねこと同程度のサイズ感で表現。

当時を知る社員へのヒアリングをもとに、その特徴を忠実に再現しました。40周年ならではの懐かしさと遊び心が詰まったデザインも見どころです。コンパクトにたためて持ち運びしやすく、スポーツやレジャーなどのアクティブなシーンにも活躍します。

▪アニバーサリーブック仕様！最大1,660円相当の人気フードと交換できる引換券付き

フードメニュー引換券3枚は、「焼きたてドッグ・サンド」、「サンドイッチ」、「パスタ」の中からそれぞれお好きなメニューを1品ずつお選びいただける3枚セットです。組み合わせ次第で最大合計1,660円相当のフードメニューと交換可能です。また、これまで「絵柄が可愛く、使うのがもったいない」といったお声を多数いただいていました。そうした声を受け、今年はアニバーサリーブック仕様にアップデート。引換券としてご利用いただいた後も、ブランドの歴史や黒ねこの世界観をお楽しみいただける内容となっており、40周年ならではの特別なブックとしてお手元に残していただけます。フードメニューとの交換はもちろん、記念アイテムとしてもお楽しみいただける仕様です。

※すべて単品が対象です。

▪40周年記念 黒ねこサマーバッグ2026 概要

・価格：4,980円（税込）

・内容：

黒ねこ ペーパー編みバッグ（横約35cm×高さ約36cm ハンドル長さ：約20cm）

１.マリンブルー、サンドベージュ、ミッドナイトブラックのうち1種をお選びいただけます。

※ミッドナイトブラックはオンラインストア販売限定色となります。

２. 黒ねこ ストロータンブラー〈ストローマーカー付き〉

（容量：約450ml／上部直径：約10cm〈蓋〉×高さ約16cm／底面：約6.5cm）

３.黒ねこ フェイスタオル（横約80cm×縦約33cm）

４.フードメニュー引換券 焼きたてドッグ・サンド（単品）、サンドイッチ（単品）、パスタ（単品）

・販売場所／販売開始日時：『カフェ・ベローチェ』店頭にて7月2日（木）より、

オンラインストアにて7月2日（木）20時より販売開始

・店舗検索：https://c-united.co.jp/search/ve/

▲ 店舗販売分

＜ご留意事項＞

※店舗発売分とオンライン発売分は内容が異なります。

※オンラインストア販売分は、４.のフードメニュー引換券3枚がドリップバッグ（1箱）に変更となります。

ご了承ください。また、送料は無料です。（北海道、離島など一部地域を除く）

※オンライン販売分は、おひとり様につき各色4個までとなります。

※フードメニュー引換券の有効期限は2026年10月31日（土）です。

※パスタ・焼きたてドッグはAM11時以降の販売です。店舗により販売時間が異なる場合がございます。

※数量限定のため在庫が無くなり次第終了いたします。

▪黒ねこについて

『カフェ・ベローチェ』の前身である『珈琲館シャノアール』の「シャノアール」は、フランス語で黒ねこ（CHATNOIR）を意味することから黒ねこのシンボルが生まれました。今もなお『カフェ・ベローチェ』のブランドロゴとして、引き継がれ愛されています。

【カフェ・ベローチェについて】

1986 年 11 月 1 日に、セルフサービス型（*1）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンしました。全国に174店舗（*2）を展開しています。“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を目指し、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切にしています。

*1 お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだものを受け取って席まで運ぶスタイルのこと

*2 2026年5月末時点

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/

カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/

【C-Unitedについて】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客さまの日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、全国に8ブランド568 店舗（*3）を展開しています。

*3 2026年5月末時点

商号 ：C-United株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 ：カフェチェーンの経営（直営店及びフランチャイズ店舗）、物販事業、食材卸売事業

従業員数 ：11,406名（うち社員数938名、2026年3月末現在）

展開ブランド : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO珈琲館

珈琲館、珈琲館 蔵、カフェ・ド・クリエ、カフェ・ド・クリエ ホピタル

メゾン・ド・ヴェール

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

【グループ概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

■店舗数：2,633店舗（2026年3月末時点）

■ホームページ：https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。