お宮参りの母親、訪問着は16.3％｜ワンピース・スーツ派が多数【保護者100人調査】

株式会社LIN

着物レンタルマイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、お宮参りを経験した保護者100名を対象に「母親の服装」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、最も多かったのはワンピース（37.5％）で、続いてスーツ（27.5％）、訪問着（16.3％）という結果になりました。

かつては着物姿で参拝する家庭も多く見られましたが、現在では洋装を選ぶ家庭が多数派となっている実態が明らかになりました。

■調査結果｜母親の服装はワンピースが最多

お宮参り当日に母親が着用した服装を尋ねたところ、

・ワンピース 37.5％

・スーツ 27.5％

・訪問着 16.3％

という結果となりました。

ワンピースとスーツを合わせると65.0％となり、洋装が多数派であることが分かります。

■お宮参りの服装は多様化している

お宮参りは赤ちゃんの健やかな成長を願う日本の伝統行事ですが、

近年では家族のライフスタイルや価値観の変化により、服装の選択肢も広がっています。

特に出産後間もない時期であることから、

・動きやすさ

・授乳のしやすさ

・体調面への配慮

を理由に洋装を選ぶ家庭も少なくありません。

■一方で訪問着ならではの魅力も

今回の調査では訪問着は16.3％でしたが、

着物を選ぶ理由としては

・特別感がある

・写真映えする

・日本の伝統行事らしい装いになる

といった声も多く聞かれます。

お宮参りは人生の中でも数少ない家族の節目であり、着物を着る貴重な機会でもあります。

そのため近年でも一定数のご家庭が訪問着を選択しています。

■専門店の視点｜正解はひとつではない

着物レンタルマイセレクトでは、

訪問着を選ばれるお客様もいれば、ワンピースやスーツを選ばれるお客様も多くいらっしゃいます。

大切なのは、ご家族が無理なく当日を迎えられること、

そして赤ちゃんの成長を祝う時間を楽しむことです。

今回の調査結果からも、お宮参りの服装がより自由で多様なものになっていることが分かります。

■関連ページ

産着レンタル一覧

URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html

訪問着レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/houmongi.html

お宮参りの母親の服装ガイド

https://www.tomesode-myselect.com/news/category/omiyamairi/

調査概要

調査対象：お宮参りを経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日