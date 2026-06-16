米軍規格準拠のタフネススマートウォッチブランド「KOSPET」日本市場で本格展開を開始

株式会社ELEBIZTANK T3 ULTRA 2TANK M3 ULTRA

株式会社ELEBIZ（本社：東京都文京区、代表取締役：水嶋雅貴、以下「ELEBIZ」）は、タフネススマートウォッチブランド「KOSPET（コスペット）」の日本市場における本格展開を開始いたします。

本格展開の第一弾として、MIL-STD-810H準拠の高耐久設計、デュアルバンドGPS（L1+L5）、最大15日間バッテリーを搭載した「TANK T3 ULTRA 2」および「TANK M3 ULTRA」の販売を開始いたします。

近年、登山やトレッキング、キャンプ、ランニングなどのアウトドアアクティビティの人気が高まる一方で、高精度GPSや優れた耐久性能を備えたスマートウォッチは高価格帯に集中する傾向があります。

KOSPETは、高精度な位置測位性能、優れた耐久性、長時間駆動バッテリーを備えながら、多くのユーザーが手に取りやすい価格帯を実現したグローバルスマートウォッチブランドです。

ELEBIZはKOSPETの国内正規輸入販売代理店として、日本国内での販売およびサポート体制を構築し、スマートウォッチ市場に新たな選択肢を提供してまいります。

■KOSPETについて

KOSPETは2018年に設立されたタフネススマートウォッチブランドです。

高い耐久性と実用性を兼ね備えた製品開発を強みとし、アウトドアやスポーツシーンで活躍するスマートウォッチを世界各国で展開しています。

MIL規格準拠の耐久性能や長時間駆動バッテリーなどを特長とし、日常利用から過酷なアウトドア環境まで幅広いシーンに対応する製品を提供しています。

日本市場では株式会社ELEBIZが正規販売代理店として販売およびサポートを担当し、日本語サポートと保証サービスを提供してまいります。

■KOSPETが選ばれる3つの理由

【1】デュアルバンドGPS（L1+L5）搭載

GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、NavIC（IRNSS）の6衛星測位システムに対応。

デュアルバンドGPS（L1+L5）により、山間部や高層ビル街など測位環境が厳しい場所でも高精度な位置情報取得を実現します。

【2】MIL規格準拠の高耐久設計

MIL-STD-810H準拠の耐久試験をクリア。

さらに5ATM・IP69K防水性能を備え、雨天時やアウトドアシーンでも安心して使用できます。

ステンレススチール素材を採用し、耐久性と質感を高めています。

【3】本格機能を手の届く価格で

・デュアルバンドGPS

・電子コンパス

・気圧高度計

・Bluetooth通話

・170種類以上のスポーツモード

・健康モニタリング機能

・睡眠記録機能

・最大15日間バッテリー

デュアルバンドGPSや電子コンパス、気圧高度計などのアウトドア機能に加え、170種類以上のスポーツモードや健康モニタリング、睡眠記録など、日常からアクティビティまで幅広く活用できる本格的な機能を搭載しながら、導入しやすい価格帯を実現しています。

■第一弾ラインアップ

■KOSPET TANK T3 ULTRA 2

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150292/table/5_1_5800bc2153ca4bd0251015163d0819c2.jpg?v=202606161252 ]

クラシックなラウンド型デザインを採用したフラッグシップモデル。アウトドアシーンはもちろん、ビジネスや日常使いにもなじみやすいデザインが特長です。

■KOSPET TANK M3 ULTRA

1.96インチの大型AMOLEDディスプレイを採用したスクエア型モデル。通知やワークアウト情報を見やすく表示でき、高い視認性を求めるユーザーに適しています。

■今後の展開

ELEBIZでは、今回発売する「TANK T3 ULTRA 2」「TANK M3 ULTRA」に続き、日本市場向けラインアップを順次拡充してまいります。

2026年内には、「TANK T4C」「TANK M4C」の発売を予定しており、エントリーモデルからフラッグシップモデルまで幅広いラインアップの構築を進めてまいります。

また、オンライン販売に加え、家電量販店、アウトドア専門店、スポーツ用品店などへの販路拡大も進めてまいります。

■国内正規販売による安心サポート

・日本語カスタマーサポート

・1年間の製品保証対応

・国内発送

・初期不良対応

■販売情報

■販売開始日時

2026年6月16日（火）10:00

■TANK T3 ULTRA 2

参考販売価格：21,900円（税込）

楽天市場販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/ruggedgearworks/t3u2/

■TANK M3 ULTRA

参考販売価格：20,900円（税込）

楽天市場販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/ruggedgearworks/m3u/

■株式会社ELEBIZについて

株式会社ELEBIZは、世界中の優れた製品やブランドの価値を最大化し、日本市場での成長を支援する企業です。

海外ブランドの日本市場展開支援、輸入販売、EC販売、マーケティング支援を通じて、メーカーとパートナー、消費者をつなぎ、新たな価値創出と持続的なビジネス成長の実現に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社ELEBIZ

代表者：代表取締役社長 水嶋 雅貴

所在地：東京都文京区本郷1-35-27 アトル真砂202号室

事業内容：海外ブランド日本展開支援、輸入販売事業、EC販売事業、マーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://www.elebiz.jp/