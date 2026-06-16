【 東京都 TIB CATAPULT × eiicon 】ロジスティクス業界との共創！ １.第3期構成企業 3社参画（上組、住友倉庫、日本GLP）２.大手5社によるリバースピッチ＋交流会を7月29日に開催

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、東京都によるグローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業「TIB CATAPULT」採択にて運営する、物流業界の次世代デファクトスタンダード創出を目指すクラスター『Tokyo Logistics Co-Creation Cluster（代表事業者/事務局：eiicon、以下 TLCC）』に、新たにロジスティクス業界関連の3社（株式会社上組、株式会社住友倉庫、日本GLP株式会社/Monoful Venture Partners：社名50音順）が第3期構成企業として参画したことをお知らせします。

https://tibcatapult-tlcc.eiicon.net/(https://tibcatapult-tlcc.eiicon.net/)

また、TLCCによる、構成企業（物流大手）×スタートアップの共創推進を目的に、2026年7月29日（水）に東京・虎ノ門でリバースピッチ＋交流会イベントを開催します。

当日はTLCCに参画が決まった3社と、ヤマトホールディングス株式会社、郵船ロジスティクス株式会社（社名50音順）の計5社が登壇し、自社の課題や共創によって実現することを発信します。

https://tlcc-matchingday-02.peatix.com/(https://tlcc-matchingday-02.peatix.com/)

物流業界とスタートアップの未来をともにつくる新たな出会いと共創創出の場として、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

東京都 TIB CATAPULT × eiicon『Tokyo Logistics Co-Creation Cluster（TLCC）』ロジスティクス業界大手5社によるリバースピッチ＋交流会イベント「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster MATCHING DAY #02」7月29日（水）東京・虎ノ門にて開催

物流業界の次世代デファクトスタンダード創出を目指す！

■『Tokyo Logistics Co-Creation Cluster』第3期構成企業 3社（社名50音順）

株式会社上組 https://www.kamigumi.co.jp/(https://www.kamigumi.co.jp/)

株式会社住友倉庫 https://www.sumitomo-soko.co.jp/(https://www.sumitomo-soko.co.jp/)

日本GLP株式会社/Monoful Venture Partners ※共同参画

https://www.glpjp.com/(https://www.glpjp.com/) / https://monofulventurepartners.com/(https://monofulventurepartners.com/)

以上

■7月29日（水）開催 ロジスティクス業界大手5社によるリバースピッチ＋交流会イベント

「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster MATCHING DAY #02」開催概要

本イベントは、物流領域における新たな価値創造と課題解決の実現に向けて、物流事業者、投資機関、スタートアップによるネットワーク形成を図り、具体的な連携や共創のきっかけを創出することを目的としています。大手物流事業者および投資機関によるピッチと、参加者同士の交流を通じて、物流領域における新サービスの開発、実証、社会実装を加速させていきます。

「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster MATCHING DAY #02」リバースピッチ＋交流会

日時：2026年7月29日（水）17:00～19:30

※16:30開場、18:15ピッチイベント終了後に登壇企業との「スピードデーティング」を予定

会場：株式会社eiicon（エイコン）本社内 ラウンジ（東京・虎ノ門）

※港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル 2階

（東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より徒歩3分）

当日のタイムテーブル（予定）：

17:00 開会

17:15～ 各社リバースピッチ ※登壇5社：順不同

・株式会社上組

・株式会社住友倉庫

・日本GLP株式会社/Monoful Venture Partners ※共同参画

・ヤマトホールディングス株式会社

・郵船ロジスティクス株式会社

18:00～ 閉会

18:15～ 交流プログラム

・スピードデーティング（事前申込制）

・フリーネットワーキング

～19:30 終了予定

参加対象：

・物流領域に興味・関心のあるスタートアップ企業

・物流企業間の連携に取り組める企業

・スタートアップの成長に向けて、技術・アセット等を提供できる企業 など

参加申込：以下ページより事前申し込みをお願いします。

https://tlcc-matchingday-02.peatix.com/(https://tlcc-matchingday-02.peatix.com/)

■『Tokyo Logistics Co-Creation Cluster（TLCC）』

本クラスターは、東京都 令和7年度「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（通称「TIB CATAPULT」）」の参画クラスターとして採択されたものです。

＜クラスター組成目的＞

輸送・倉庫等の物流会社がチームを組み、

ロジスティクス業界の面的なイノベーションを起こすことで、

人々の暮らしを支える物流のデファクトスタンダードを創出する

＜活用アセット＞

・顧客接点・物流拠点・物流車両・物流船舶・国内外物流網・物流実績・自治体連携

・グループ会社連携・国際物流・海外拠点・グローバルネットワーク など

＜協働イメージ＞

・自動配送や環境配慮等の新たな物流の形を構築

・ビッグデータやAIで配送の最適化等、バリューチェーンの効率化を実現し、問題解決に貢献

・ドライバーの配車効率化など、物流業界の課題解決 など

＜クラスター構成＞

第3期構成企業3社も加わり、ともに、共創による新規事業創出・実装を推進し、物流業界の次世代デファクトスタンダード創出を目指します。

第1期構成企業

物流事業者

セイノーホールディングス株式会社 佐川急便株式会社 三菱倉庫株式会社

投資機関

Spiral Innovation Partners株式会社

第2期構成企業

物流事業者

飯野海運株式会社 KDDI株式会社 芙蓉総合リース株式会社 ロジスティード株式会社

投資機関

日本郵政キャピタル株式会社

BIPROGY株式会社/キャナルベンチャーズ株式会社 ※共同参画

株式会社マーキュリアインベストメント 株式会社MOL PLUS

第3期構成企業

物流事業者

株式会社上組、株式会社住友倉庫、

日本GLP株式会社/Monoful Venture Partners※共同参画



代表事業者/事務局 株式会社eiicon

■「グローバルスタートアップ」国内外の課題を解決する提案を募集

物流産業が抱える課題を解決し、「グローバルスタンダード」に事業展開を構想するスタートアップからの提案を募集しています。

ご提案内容は、代表事業者/事務局にて内容を確認の上、連携の可能性のある団体、TIB CATAPULT事務局へ共有。内容に関心を持った団体と連携に向けたディスカッションを行い、合意に至った場合は、事業化に向けた協議や実証等を開始。本クラスターが開発・実証を支援します。

応募の対象：課題解決に資するプロダクト・サービスを持っており、さらなる拡張・海外展開を目指していること

詳細、応募ページ： https://forms.gle/tszEhTonx2bnqm337





■東京都「TIB CATAPULT」について https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/

東京都では、都が運営するイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base」（TIB）を起点に、成長可能性が高い技術や産業の分野を集中的に支援するため、令和6年度から「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（通称「TIB CATAPULT」）」を実施しています。この事業は、大企業や投資家など複数の事業者による共同体「イノベーションクラスター」が、それぞれの強みを生かして、グローバルなスタートアップを育てていくことを支援するものです。

東京都の支援イメージ（東京都HPより）

□参考 前回リバースピッチ＋交流会＃１イベントレポート

物流領域の課題に挑む共創型クラスター「TLCC」が始動！物流事業者8社が語った「共創で実現したい未来」とは？――『TLCC MATCHING DAY #01』レポート

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5590

■上組 会社概要 https://www.kamigumi.co.jp/

会社名：株式会社上組

本店所在地：兵庫県神戸市中央区浜辺通四丁目1番11号

代表者：代表取締役社長 田原 典人

設立：1947年2月28日（創業：1867年）

事業内容：物流事業 港湾運送、倉庫、国内運送、工場荷役請負、国際運送、物流その他

その他 重量・建設、その他

■住友倉庫 会社概要 https://www.sumitomo-soko.co.jp/

会社名：株式会社住友倉庫

本社所在地：大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18号（住友中之島ビル）

代表者：代表取締役社長 永田 昭仁

創業：1899年（明治32年）7月1日

営業種目：倉庫業、港湾運送業、陸上運送業、海上運送業、国際複合一貫輸送業、航空貨物代理店業、通関業、不動産の売買・賃貸・仲介及び管理業、情報システムの企画・開発・販売及び運用管理業、損害保険代理業、その他関連業務

■日本GLP 概要 https://www.glpjp.com/

会社名：日本GLP株式会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー16階

代表者：代表取締役社長 帖佐 義之

事業開始：2009年3月 ※GLPグループ

事業内容：宅地建物取引業、不動産賃貸業、不動産管理業及び不動産鑑定業、不動産等に係わる投資顧問業、第二種金融商品取引業及び投資助言業、建設業、設計業及び工事監理業、データセンターの開発、保守及び運用業務、再生可能エネルギー発電施設の開発、保守及び運用業務、前各号に付帯関連する一切の業務

*2025年3月、日本GLPは米国のオルタナティブ投資会社アレス・マネジメント・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所：ARES）の傘下となった。物流不動産事業のブランドは、2026年9月にMarqへ変更予定。

■Monoful Venture Partners 概要 http://monofulventurepartners.com

日本GLPが支援するベンチャーキャピタルで、物流、不動産、ロボティクスやAI/人工知能、FinTech、ECなどの物流や関連インフラ分野におけるミドル・レイターステージの国内スタートアップを主な投資対象としている。

□本クラスター、本プログラムに関する問い合わせ

本クラスター、本プログラムでは、引き続き、物流事業者等の参画を推進しております。

お気軽にお問い合わせください。

Tokyo Logistics Co-Creation Cluster運営事務局（株式会社eiicon）

mail： tlcc（＠）eiicon.net

※上記（＠）を@に、件名：「【問い合わせ】Tokyo Logistics Co-Creation Clusterスタートアップ支援プログラム応募に関して」にて、メールを送信ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。