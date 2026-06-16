【シェラトン都ホテル大阪】人気声優 「浪川大輔×小野大輔 スペシャルトークショー」ホテル初開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年7月26日（日）に「声優 浪川大輔×小野大輔 スペシャルトークショー」を開催します。お二人で行うホテルでのトークショーは今回が初めてです。

（写真左）浪川 大輔 （写真右）小野 大輔

子役時代から声優として活躍し、アニメから洋画の吹き替えまでさまざまな役を演じる実力派声優の浪川大輔氏と数々の大ヒットアニメでメインキャストを務め、アーティスト活動やラジオパーソナリティとしても絶大な人気を誇る小野大輔氏を迎え、アフレコ現場の裏話やプライベートなエピソードなど、ここでしか聞けない貴重なトークをお届けします。また、皆さまからの質問にお答えするQ&Aコーナーやサイン色紙が当たる抽選会も実施します。

【開催日】2026年7月26日（日）

【時間】1部 開場12:30 / 開演13:00

2部 開場15:00 / 開演15:30

【会場】4階 浪速の間

【料金】6,000円

<浪川大輔 プロフィール>

東京都出身。子役時代から声優として活躍し、アニメから洋画の吹替えまでさまざまな役を演じる実力派声優。俳優としても活動し、番組MCやナレーションなど多方面で活躍中。

主な出演作品

「ルパン三世シリーズ」石川五エ門 役

「ONE PIECE」ユースタス・キッド 役

「ババンババンバンバンパイア」森蘭丸 役

「ハイキュー!!」及川徹 役

<小野大輔 プロフィール>

高知県出身。2006年にアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」で注目され、その実力派の演技と変幻自在の声色で様々な人気作品で主役を務める。現在はアーティストやラジオパーソナリティとしても活躍中。

主な出演作品

「黒執事」セバスチャン・ミカエリス 役

「おそ松さん」松野十四松 役

「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」空条承太郎 役

「涼宮ハルヒの憂鬱」古泉一樹 役

■チケット販売期間

先行販売 2026年6月25日（木）10:00～6月30日（火）23:59

一般販売 2026年7月4日（土）10:00～

■チケットの販売先

イープラス https://eplus.jp

■イベントに関するお問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 宴会予約 チケットカウンター

営業時間 10:00～18:00

TEL 06-6773-8156

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※ご入場は小学生以上とさせていただきます。

※座席の指定はできません。予めご了承ください。

※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。

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シェラトン都ホテル大阪

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1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：574室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

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