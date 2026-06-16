小学生向け「大盛り！夏休みドリル」シリーズに英検(R)4級・5級が新登場！2026年6月16日に刊行

株式会社旺文社

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教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、多くの小学生にご利用いただいている人気シリーズ「大盛り！夏休みドリル」の新ラインナップとして、『大盛り！夏休みドリル 英検(R)4級』『大盛り！夏休みドリル 英検(R)5級』の2点を2026年6月16日に刊行いたします。

●「大盛り！夏休みドリル」シリーズについて

本シリーズは、夏休みに無理なく毎日机に向かって勉強する習慣がつけられる、夏休みの学習に最適なドリルです。

昨今の小学生を取り巻く英語学習環境の変化を受け、このたび新たに「英検(R)4級」および「英検(R)5級」の対策ができる2冊がシリーズに加わりました。夏休みのまとまった時間を活用し、小学生が飽きずに楽しく試験対策に取り組める工夫が満載のドリルです。

●「1日2ページ×たっぷり31日分」でしっかり対策！『大盛り！夏休みドリル 英検(R)4級』もくじ『大盛り！夏休みドリル 英検(R)5級』もくじ

「1日2ページ×31日」の構成で、夏休み中に無理なく計画的に4級・5級の対策ができます。この1冊の中に「5級の復習」「文法」「単語・熟語・会話」「長文」「リスニング」「総まとめ」が収録されており、総合的な英語力を養うことができます（「5級の復習」と「長文」は4級のみに収録）。

●小学生が取り組みやすいステップ構成『大盛り！夏休みドリル 英検(R)5級』紙面

「きょうのポイント」を読む → 楽しいクイズを解く → 英検とそっくりな形式の問題を解く、という3ステップの構成になっているため、初めて英検に挑戦するお子さまでも、無理なく着実に実力をつけることができます。

●ふりがな付きで、本冊はオールカラー『大盛り！夏休みドリル 英検(R)5級』紙面

漢字にはすべてふりがなを振ってあるため、まだ習っていない漢字があっても一人で読み進められます。また、本冊はオールカラーでイラストがたっぷり入っており、視覚的にも飽きずに最後まで楽しく取り組めます。

●モチベーションを高める盛りだくさんの特典！

「学習カレンダー」：本書の学習計画だけでなく、学校の宿題や夏休みの予定も1枚でまとめて管理できます。

「ドリル達成シール」：毎日のドリルが終わるごとにシールを貼っていくことで、モチベーションを高めながら進み具合を確認できます。すべてのシールをはると、かわいい絵が完成します。

「まとめポスター」：おさえておきたい重要な文法などをまとめています。

●公式リスニングアプリ「英語の友」に対応

本書の音声は、旺文社の公式リスニングアプリ「英語の友」（https://eigonotomo.com/）に対応しています。スマートフォンやタブレットを使って、手軽に高音質なリスニング音声をお聞きいただけます。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も300冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

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■書籍概要『大盛り！夏休みドリル 英検(R)4級』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月16日

・定価：990円（税込）

・ISBNコード：9784010116081

・体裁：本冊 A4判 ／ 64ページ ／ オールカラー、別冊 B5判 ／ 32ページ ／ 2色刷

・その他付属物：学習カレンダー、ドリル達成シール、英検4級のまとめポスター

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/011608

『大盛り！夏休みドリル 英検(R)5級』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月16日

・定価：990円（税込）

・ISBNコード：9784010116098

・体裁：本冊 A4判 ／ 64ページ ／ オールカラー、別冊 B5判 ／ 24ページ ／ 2色刷

・その他付属物：学習カレンダー、ドリル達成シール、英検5級のまとめポスター

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/011609

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

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社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/