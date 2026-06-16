伊豆・浮山温泉郷の老舗温泉旅館「ABBA RESORTS IZU - 坐漁荘」南館を全面リニューアル、新客室6室が2026年7月オープン

株式会社坐漁荘新南館ファミリーメゾネット

株式会社坐漁荘（本社：静岡県伊東市、代表取締役：許勢 永）が伊東市浮山温泉郷で運営する温泉旅館「ABBA RESORTS IZU-坐漁荘（アバリゾーツ イズ ザギョソウ）」は、2026年7月、南館を全面リニューアルし、新客室6室をオープンいたします。

新客室は、日本最古の歌集「万葉集」に収められた柿本人麻呂の和歌、そして与謝蕪村の俳句に着想を得て、詩歌の世界観をインテリア・色彩・伝統工芸・アートに織り込みました。宿泊そのものが日本文化を旅する体験へと昇華する、「文化に滞在する」新たな客室です。

リニューアルオープン客室詳細はこちら :https://zagyosoh.com/rooms/main/south.php

■ 坐漁荘について

ABBA RESORTS IZU - 坐漁荘は、伊豆・浮山温泉郷に佇み、50年以上にわたり愛されてきた老舗温泉旅館です。約6,000坪の敷地は富士箱根伊豆国立公園内にあり、手つかずの自然と共生しています。全客室に温泉を備え、ヴィラ棟にはプライベートプール付き客室も展開。会席料理・コンテンポラリーフレンチ・鉄板焼きから選べる食事や、日本茶体験・香り袋づくりなどの文化体験も充実しています。

エントランス水畔のヴィラ客室

■ リニューアルの背景

坐漁荘は、日本の伝統文化とおもてなしを未来へ、そして、世界へ、継承することを使命としてきました。今回のリニューアルでは「単なる宿泊ではなく“文化に滞在する”」という新たな価値を掲げ、万葉集や俳句の世界観を客室のインテリアや色彩に織り込み、日本の美を伝える伝統工芸を随所に配置しています。

■ 新客室コンセプト

― 詩歌がいざなう、日本文化の旅 ―

万葉と俳句に詠まれた自然・光・季節をテーマに、「和歌の世界に滞在する」をコンセプトに掲げた新客室6室。優雅な色彩、繊細な素材感、やわらかな光が重なり合い、日本の美意識と現代的な感性が調和する穏やかな空間です。

新南館ファミリーメゾネット客室翠月ヴィラ客室

■ 新客室（１） ファミリーメゾネット（全4室）

― 柿本人麻呂の和歌をモチーフに

万葉集の柿本人麻呂の和歌に着想を得た二階建ての客室。最大6名まで宿泊可能で、全室に露天風呂を備えます。夜空を海や林に見立てた幻想的な情景をもとに、4室がそれぞれ異なる世界観を表現します。

牡丹（ぼたん）牡丹と星の移ろいを基調にした幻想的な空間。藤袴（ふじばかま）雲の波を思わせるしとやかで開放的な空間。木犀（もくせい）月の光を思わせる温もりと癒しの空間。竜胆（りんどう）紺碧の空に降る星を表す凛とした空間。

■ 部屋に散りばめられた工芸品

着物、指物、駿河竹千筋細工など、日本伝統文化や工芸に着想を得た意匠を客室の随所に配置。職人の手仕事が宿る調度品が和歌の情景に確かな奥行きと温度を与えます。

着物ベッドアート駿河竹千筋細工をモチーフにした照明

■ 新客室（２） 翠月ヴィラ（全2室）

― 与謝蕪村の俳句をテーマに

与謝蕪村の俳句「おのが葉に 月おぼろなり 竹の春」に着想を得た特別室。月と竹を主題に、秋に青さを増す竹林と朧月のやわらかな光が織りなす静謐な情景を空間化しました。2～3名での滞在に適した露天風呂付き客室です。

竹蘭（ちくらん）まっすぐに伸びる竹を思わせる凛とした佇まいに静けさと確かな生命力を感じる空間。月見草（つきみそう）朧月に照らされるやわらかな情景を映し出し外界から切り離された静謐なひと時を演出する空間。

■ 古典をリスペクトしたアート

内装・アート・家具に至るまで一貫した世界観を貫き、俳句が描く古典の情景を現代的に昇華しました。空間に置かれた一点一点のアートが、朧月と竹の静謐な物語を静かに語りかけます。

寝室ベッドヘッドご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/zagyosoh/0/plan/id/233937/stay?utm_source=homepage&utm_medium=news&utm_campaign=renewal2026&_gl=1*1mebii8*_ga*MTgwNjcwNDAyOC4xNzc0NDA3ODg4*_ga_RDY7M8HJBP*czE3ODE0ODM3MjgkbzEwOTQkZzEkdDE3ODE0ODM3MzMkajU1JGwwJGgw&_ga=2.134843953.1383018771.1781483728-1806704028.1774407888

■ 会社概要

会社名 株式会社坐漁荘

所在地 静岡県伊東市八幡野1741

代表取締役 許勢 永

設立 1968年2月14日

事業内容 旅館業

TEL 0557-53-1170

会社HP https://zagyosoh.com/company/

Instagram：https://www.instagram.com/abba_resorts_izu_zagyosoh/?hl=ja

Facebook：https://www.facebook.com/ABBA.RESORTS.IZU.ZAGYOSOH/

■ ご予約に関するお問い合わせ

ABBA RESORTS IZU - 坐漁荘

TEL：0557-53-1170 FAX：0557-53-1171

EMAIL: yoyaku@zagyosoh.com