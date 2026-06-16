一年で最も暑い時期に、夏バテ知らずの養生を。別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り」が7月24日～26日の「夏の現代版湯治プラン」の参加者を募集

湯治ぐらし株式会社

湯治ぐらし株式会社（所在地：大分県別府市、代表取締役：菅野静）が運営する別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り（なのかひとめぐり）」は、2026年7月24日（金）～26日（日）の2泊3日「夏の現代版湯治プラン」の参加者を募集いたします。

夏土用・大暑--一年で最も消耗する時期に、身体を整える

7月26日は「土用の丑の日」。7月20日から8月6日は「夏土用」の期間にあたります。

東洋医学では、土用は季節の変わり目にあたり、消化吸収を司る「脾（ひ）」が弱りやすい時期とされています。夏の暑さと湿気が重なるこの頃、身体にじわじわと疲労が蓄積し、夏バテ・食欲不振・だるさを感じやすくなります。 また7月23日頃は二十四節気の「大暑（たいしょ）」。一年で最も暑さが厳しいとされるこの時期こそ、意識的に身体を整える「養生」が大切です。

夏こそ、正しい温泉入浴を

冷房の効いた室内と屋外の激しい寒暖差は、自律神経のバランスを乱し、夏バテの一因になるとされています。暑い季節に温泉を避ける方も多いですが、38～40℃のぬるめの湯にゆっくり浸かることで副交感神経が優位になりやすく、乱れたバランスを穏やかに整えるとされています。

七日一巡りでは、看護師・温泉利用指導者の資格を持つカウンセラーが、夏の身体に合った泉質と入浴法をご案内します。正しく温泉と向き合い、巡りを高め、食で内側から整える。外と内、両方から自分へのケアを重ねていくことで、身体もこころも応えてくれるような、そんな七日一巡りでの夏湯治・2泊3日「夏の現代版湯治プラン」をご提案します。

プランの概要

【季節の養生】温泉と食で中から外から整える2泊3日「夏の現代版湯治」 一年で最も暑い時期に、夏バテ知らずの養生を

開催日程： 2026年7月24日（金）～26日（日）

料金： 大人1名 59,900円～（2名1室利用時・1名あたり・税込み）

※お部屋タイプ・利用人数により異なります。



3日間のプログラム内容

１. 健康測定＆温泉カウンセリング（1日目・3日目） 看護師・温泉利用指導者の資格を持つ専門カウンセラーが、体質や体調、心身のバランスを丁寧に確認。血圧・自律神経・ストレス度などを測定し、体調に合わせた温泉の選び方・入浴法をアドバイスします。3日目のチェックアウト前にも再度測定を行い、滞在前後の変化を数値と感覚の両方で振り返ります。

２. 入浴ガイド・美肌湯めぐり（2日目） 別府には100ヶ所以上の温泉が点在し、そのうち全国10種類の泉質のうち7種類がこの地に集まっています。カウンセリングをもとに、その日の体調や体質に合わせて温泉カウンセラーが最適な温泉をご案内。湯けむりの街を歩きながら、別府ならではの湯めぐりを体験いただけます。入湯料金込み。

３. 腸活ワークショップ（2日目） 土用期間は胃腸に不調が出やすい期間といわれています。大分県産の生麹を使った発酵調味料づくりを体験し、腸活を日常に取り入れるきっかけに。仕込んだ調味料はお持ち帰りいただけるので、滞在後の食卓でもそのまま腸活を続けられます。

夏土用の養生ポイント

食べ物 消化に優しい食事を心がけ、胃腸を休ませることが大切な時期です。苦味のある野菜（ゴーヤ・ピーマン）や、水分を含む夏野菜（きゅうり・冬瓜）を積極的に。

入浴 38～40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かる「暑熱順化」が効果的。毎日の入浴で汗をかく身体をつくることで、熱中症になりにくい体質に。



休息 夏の暑さで消耗しがちなこの時期、無理をしない・こまめに休む・十分な睡眠をとることが最大の養生です。

お申込み・詳細

ご予約・詳細はこちら

https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/ja/magazine/?resourceType=plan&resourceID=19d99df795b285(https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/ja/magazine/?resourceType=plan&resourceID=19d99df795b285)

別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り」について

「温泉・食・運動・睡眠・交流」という湯治の5つのエレメントを統合した滞在プログラムを提供する、別府市内の湯治リトリート施設。現代湯治・ウェルネス滞在を通じて、多くのお客様の心身のケアをサポートしております。様々なウェルネスコンテンツホルダー様とのタイアップ企画や、企業・団体の研修・合宿などにおいても活用していただいております。

https://www.toji-gurashi.jp/nanokahitomeguri

所在地：大分県別府市小倉町26-13

運営会社概要

会社名： 湯治ぐらし株式会社

代表者： 代表取締役 菅野静

所在地： 〒874-0840 大分県別府市大字鶴見401番地の1

設立： 2023年4月26日

HP： https://www.toji-gurashi.jp

お問い合わせ： contact@toji-gurashi.jp