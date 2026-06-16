トライアドジャパン株式会社、事業拡大に伴い医薬開発本部オフィスを日本橋茅場町に新設

トライアドジャパン株式会社

治験の実施支援を通じ、新しい医療の実現を支えるトライアドジャパン株式会社（東京オフィス：東京都渋谷区、代表取締役：後藤 美穂 以下、トライアドジャパン）は、事業拡大および組織体制強化に伴い、2026年8月に医薬開発本部オフィスを日本橋茅場町へ新設することをお知らせいたします。

変化を力に、次のステージへ

新しい医療への期待が高まる中、トライアドジャパンは、治験を通じて医療の発展を支えるSMOとして、より高品質かつ柔軟な支援体制の構築を進めています。今回の医薬開発本部オフィス新設は、事業拡大と組織成長を見据えた環境整備の一環であり、当社にとって新たな成長フェーズへの挑戦でもあります。

移転先となる日本橋エリアは、製薬企業やヘルスケア関連企業が集積する、ライフサイエンス領域における重要な拠点です。この地への移転を通じて、医療機関・製薬企業をはじめとする多様なパートナーとの連携をさらに強化し、より多くの治験を円滑に支援できる体制づくりを目指します。

また、社員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境づくりにも注力し、持続的な成長を支える組織基盤を強化していきます。変化を前向きな力へと変えながら、新たな価値創出に挑戦し、ヘルスケア産業の発展と新しい医療の実現に貢献してまいります。

新オフィスの特徴

”Returnable Place”をテーマに、温かみのある素材と色設計で「交流」と「集中」が自然に共存するオフィス設計です。

フリーアドレスの執務スペースや、気軽なコミュニケーションを促進するカフェスペース、多用途に活用できるラウンジスペースを設置し、集中作業や打合せといった多様な目的に応じたスペースを備えています。ラウンジスペースでは、立食形式で約80名規模の懇親会やイベント開催も可能です。

社員同士のつながりを深めるだけでなく、社外パートナーとの交流や新たなコミュニケーションの創出も視野に入れ、オープンで創造性のある環境を整備しました。働きやすさと挑戦しやすさを両立することで、組織全体の成長と新たな連携・共創の促進につなげてまいります。

新オフィス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109622/table/9_1_910591d91b49816148d74c9d32b875d8.jpg?v=202606161251 ]

■トライアドジャパン株式会社について

トライアドジャパンは、治験事業（SMO事業）および保険薬局事業（かもめ薬局）を主軸に、人々の健康と未来の医薬品創出を支える企業です。なかでもSMO事業においては、これまでに100以上の精神・神経領域の医療機関への支援実績を持ち、現在は領域を問わず、治験が適正かつ円滑に実施されるよう、医療機関や製薬企業を幅広く支援しています。CRC（治験コーディネーター）業務に加え、事務局業務や心理評価者派遣、治験参加者リクルート事業等、一貫してサポートできる体制を整え、多くの医療機関と提携しています。

会社名：トライアドジャパン株式会社

所在地：（本社）神奈川県相模原市南区相模大野3-14-20

（東京オフィス）東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-11

設立：1995年12月22日

代表者：代表取締役 後藤 美穂

事業内容：治験・心理評価者派遣・治験参加者募集事業、保険薬局事業 他

URL：https://www.triad-j.co.jp/