レイヤード、AIの自然言語対話により医療機関の電話業務を支援する「Capai AIコール」を提供開始

株式会社レイヤード

株式会社レイヤード（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：毛塚牧人、以下レイヤード）は、医療機関向けAI電話サービス「Capai AIコール（カパイ エーアイコール）」の提供を開始しました。

Capai AIコールは、AIとの自然な音声対話により、予約変更や受診相談など、医療機関に寄せられるさまざまな電話対応を自動化するサービスです。患者は人と会話するように用件を伝えるだけで、AIが必要な情報を聞き取り、内容を整理して医療機関へ共有します。医療機関スタッフの電話業務を限りなくゼロに近づけ、患者体験の向上と医療現場の業務効率化を支援します。

企画・開発の背景

医療機関では慢性的な人材不足が続いており、受付スタッフや看護師の業務負担が大きな課題となっています。中でも電話応対業務は、窓口対応や会計業務の最中にも発生するため、目の前の患者対応を中断せざるを得ない場面も少なくありません。

また病院では、予約受付や地域連携に関する問い合わせ対応のためにコールセンターを運営しているケースもあり、人件費や運営コストの増加につながっています。

レイヤードではこれまで、プッシュ番号式IVR（電話自動応答）サービス「Iver（アイバー）」を提供し、多くの医療機関の電話業務効率化を支援してきました。しかし従来のIVRでは、問い合わせ内容の振り分けはできても、予約変更や受診相談などの対応にはスタッフによる介在が必要となり、電話業務そのものをなくすことは困難でした。

こうした課題を解決するため、医療機関向けAI電話サービス「Capai AIコール」を企画しました。

Capai AIコールは、AIによる自然な音声対話により、人と会話するような形で患者からの問い合わせに対応します。さらに、予約変更や受診相談、発熱相談などの対応シナリオやFAQをあらかじめ登録しておくことで、多様な電話要件に幅広く対応することが可能です。

これにより、従来のプッシュ番号式IVRでは実現が難しかった電話業務のさらなる自動化を実現し、医療機関スタッフの電話業務を限りなくゼロに近づけます。

Capai AIコールとは

Capai AIコールは、医療機関に寄せられるさまざまな電話問い合わせに対し、AIが人間と会話するような自然な音声対話で対応するサービスです。

患者は電話口で用件を伝えるだけで、AIが内容を理解し、必要な情報を聞き取りながら対応を進めます。電話内容は自動で文字起こし・要約され、医療機関側には整理された情報として共有されるため、スタッフは電話に拘束されることなく必要な対応のみを行うことができます。

予約変更や受診相談、発熱相談、予防接種に関する問い合わせをはじめ、検査結果、処方薬、書類手続き、業者対応など、医療機関で日常的に発生する幅広い電話業務に対応します。

Capai AIコールの主な特長

1. 人と話すような自然な音声対話

従来のプッシュ番号式IVRのように番号を選択する必要はありません。患者は人と会話するように用件を伝えるだけで、AIが内容を理解し、適切な対応へ誘導します。

2. 医療機関向けに最適化されたシナリオ機能

予約、受診相談、発熱、予防接種、検査結果、処方薬、書類手続きなど、医療機関で発生頻度の高い問い合わせに対応するシナリオを設定できます。

また、AIが柔軟に会話を進める「AI自律シナリオ」と、発話内容や条件分岐を細かく設定できる「ステップ型シナリオ」の両方に対応し、医療機関ごとの運用に合わせた利用が可能です。

3. 電話内容の自動文字起こし・要約

患者との会話内容は自動で文字起こし・要約されるほか、必要な情報をデータとして整理して保存します。

これにより、医療機関スタッフは電話対応に時間を取られることなく、必要な内容のみを確認して対応することができます。

4. FAQ対応・SMS連携機能

よくある質問を事前に登録することで、AIが自動で回答します。

また、電話終了後には受付完了通知などのSMSを自動送信できるほか、医療機関側から患者へ個別にSMSを送信することも可能です。

今後の展開

レイヤードの予約システムWakumy（ワクミー）やWEB問診Symview（シムビュー）とのシステム連携を見据えて、Capai AIコールの機能開発を進めてまいります。

レイヤードについて

レイヤードはクリニックの医療DXをトータルで支援し、日本のプライマリケア（かかりつけ医）の推進に貢献します。

レイヤードのプロダクトは、連携性を重視しつつ、1つ1つのプロダクトは独立しているため、必要なパーツのみを利用することも可能です。また、他社システムとの連携も積極的に支援していますので、各医療機関の課題に合わせて柔軟に対応いたします。

株式会社レイヤード

- 患者の受診動線を、レイヤードのプロダクトでトータルに対応することができます。- 必要なパーツのみを単体、もしくは、組み合わせて利用することもできます。- すでに導入している他社システムと連携して利用することが可能です。（連携可能な他社システムはお問合せください）

医療をもっと、わかりやすく。生活者に納得の医療を。医療者に持続可能性を。

代表：代表取締役社長 毛塚 牧人

設立：1998年7月

事業：医療DX事業 / コンテンツ事業 / メディア事業

拠点：

本社 福岡市博多区博多駅中央街8-27 第16岡部ビル5F

東京 東京都港区芝公園2-2-22 芝公園ビル7F

大阪 大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル6F 603

名古屋 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂング11階

URL：https://layered.inc/