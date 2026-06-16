8月3日発売『鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川』路線図と沿線案内図から読み解く、地域の地理と歴史の変遷

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信 健太郎）は、2026年8月3日（月）に新刊『鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川』を刊行いたします。

本書は、大正から昭和初期に発行された「沿線案内図」や「鳥瞰図」、明治から昭和期までの「路線図」などの多様な絵地図を通して、多摩・神奈川の鉄道路線網と郊外形成の歩みを読み解くヴィジュアル書です。北の西武新宿線・青梅線から、南の東海道・京急沿線、西の箱根登山鉄道までを対象に、JR・私鉄・路面電車・トロリーバスを幅広く紹介。幻の路線や当時の街並みもたどりながら、鉄道とともに変化してきた地域の姿を浮かび上がらせます。

本書の背景

『鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川』

2022年の鉄道開業150周年を経て、鉄道の歴史や地域史、古地図に関する一般の関心は安定して高い状況が続いています。特に首都圏においては、近現代の人口増加に伴って生み出された「郊外」の成り立ちについて、歴史ファンや地図愛好者だけでなく、都市社会学の視点からも知的な興味が寄せられてきました。

本書の主役である大正から昭和初期の「沿線案内図」は、当時の鉄道事業者が乗客や移住者を呼び込むために、最新のデザインや印刷技術を駆使して競うように発行したものです。単なる正確な地図ではなく、人々の「行ってみたい」「住んでみたい」という憧れを視覚的に表現した絵画であり、一級の歴史資料でもあります。

本書は、こうした貴重な図版を数多く収録し、当時の行楽客や居住者の視点から地域の発展を立体的に追体験できる一冊として企画されました。

【目次】

第1章 幹線・地方鉄道の沿線案内

第2章 路面電車の沿線案内

第3章 都市・郊外の高速電車の沿線案内

第4章 戦後の鉄道新線の沿線案内

終章 東京圏と多摩・神奈川の鉄道路線網の形成史

本書の見どころ

1.ページをめくれば一昔前の鉄道沿線へタイムトラベル 当時の車窓風景がよみがえる

大正から昭和初期の「沿線案内図」には、駅名だけでなく周辺の風景や寺社、遊園地・競馬場・ゴルフ場といったアミューズメント施設、住宅地や工場までが描かれ、様々な情報に満ちています。細部を眺めていると当時の車窓風景がよみがえり、居ながらにしてノスタルジックな旅を楽しめます。かつて沿線にどのような行楽地や名所、娯楽施設があったのかを一目で知ることができる点は、本書の大きな魅力です。

※紙面はイメージです2.大都市周辺部の開発史が一目でわかる 広大な路線網の成り立ちを凝縮

現在の過密な路線網からは想像もつかないほど、明治初期の東京や横浜の大都市圏は、はるかに小さなものでした。近代文明を象徴する鉄道網の発展と延伸に合わせ、居住空間である郊外も徐々にその範囲を広げていきました。

「この路線はいつ、どこで、だれによってはじめられたのか」「どのように延伸して現在の鉄道網がつくられたのか」という都市開発の歩みとメカニズムを、多彩な鉄道地図を通して視覚的かつ直感的に読み解くことができます。

3.鉄道浮世絵から吉田初三郎らの鳥瞰図まで、第一級の「美術作品」としても鑑賞できる

掲載されている沿線図には、歌川芳虎らが描いた鉄道浮世絵をはじめ、吉田初三郎や金子常光といった天才鳥瞰図絵師による傑作が数多く含まれています。

単なる路線情報としての役割にとどまらず、美術作品として見ても非常に価値が高く、目を楽しませてくれます。歴史・社会学的な資料価値も高く、鉄道ファンや地図愛好者から研究者まで、幅広い読者におすすめできる一冊です。

書名：『鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川』

著者：岡田直

出版社：有隣堂

定価：税込1,870円（本体1,700円＋税）

体裁：A５判・本文152頁

IＳＢＮ：978-4-89660-264-7

発売日：2026年８月３日（月）

取り扱い：有隣堂各店（一部店舗除く）、全国の書店

岡田直（おかだ なおし）

地理・歴史研究家。1967年生まれ。滋賀県出身。東京大学文学部卒業。京都大学大学院修士課程修了。書籍編集者を経て、横浜都市発展記念館の調査研究員（学芸員）として「昭和はじめの「地図」の旅」「伸びる鉄道、広がる道路」「横浜鉄道クロニクル（鉄道史学会住田奨励賞）」などの企画展を担当した。著書に『横浜鉄道と都市の150年』（有隣新書）、『相鉄沿線の近現代史』（クロスカルチャー出版）、共著に『地図で楽しむ横浜の近代』（風媒社）、解説に『吉田初三郎鳥瞰図集』（昭文社）、監修・編著に『地図で読み解く日本の山岳鉄道』（カンゼン）、『大正・昭和のたのしい旅行地図図鑑』『地図で読み解く東京』など「地図で読み解く〇〇沿線シリーズ』（三才ブックス）、『京急沿線の不思議と謎』（実業之日本社）などがある。

有隣堂の出版物

https://www.yurindo.co.jp/publication/book/