【健保組合と企業人事の連携施策に対応】フラクタルワークアウト、コラボヘルス施策の設計・実行支援を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康保険組合、企業人事、健康経営担当者、コラボヘルス担当者向けに、保健事業と健康経営を連携させたコラボヘルス施策の設計・実行支援を提供開始しました。

本支援では、健康保険組合が実施する保健事業と、企業が推進する健康経営施策を分断せず、健康課題の整理、施策企画、専門家選定、運動プログラムの提供、実施後の振り返りまでを一括して支援します。

1. 提供開始の背景

健康保険組合と企業人事の双方において、加入者・従業員の健康保持・増進、健診後フォロー、生活習慣改善支援、運動習慣づくり、健康経営施策の実効性向上は重要なテーマとなっています。

特に、被保険者数700人以上規模の企業・健康保険組合では、対象者数が一定規模となるため、保健事業と健康経営施策をそれぞれ別々に実施するのではなく、企業人事と健康保険組合が連携しながら、実行可能な施策に落とし込むことが求められます。

一方で、実務上は「健保組合と企業人事の役割分担が曖昧になりやすい」「どちらが企画し、どちらが運用するのか整理しづらい」「健診データやアンケート結果を施策に活かしきれていない」「健康経営と保健事業が別々の取り組みになっている」といった課題が生じやすい状況があります。

また、運動施策や健康支援プログラムを実施する場合でも、社内会議に上げるための企画整理、対象者設定、専門家選定、参加導線、実施管理、振り返りまでを社内で対応するには、担当者の工数が大きくなります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業・健康保険組合の健康施策を実行面から支援しています。

今回、健康保険組合と企業人事が連携して取り組むコラボヘルス施策の相談ニーズを踏まえ、施策設計・実行支援の提供を開始します。

2. 支援内容

本支援では、健康保険組合と企業人事の双方の目的や実施体制を整理した上で、保健事業と健康経営をつなぐ運動施策・健康支援施策を設計します。

主な支援内容は以下の通りです。

・健康保険組合と企業人事の役割整理

・健診後フォロー、健康経営施策、保健事業の接続設計

・コラボヘルス施策の企画支援

・対象者、実施目的、実施時期、予算に応じた施策設計

・加入者、従業員向けオンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・専門家選定、案内文面、参加導線、実施管理の支援

・実施後アンケート、参加状況、反応の整理

・次年度の保健事業・健康経営施策に向けた振り返り支援

単発セミナーや一時的なイベントにとどまらず、健康課題の把握後に、実行可能な施策として運用できる状態まで支援します。

また、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、必要に応じて組織単位の健康傾向把握、施策設計、実施後の振り返りにも対応します。

タイトルや訴求の中心はサービス名ではなく、企業・健康保険組合が抱える課題解決と実行支援に置いています。

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ健康保険組合・企業での活用を想定しています。

・健康保険組合と企業人事で連携した健康施策を実施したい

・保健事業と健康経営施策が別々に運用されている

・健診後フォローを企業人事と連携して実施したい

・加入者・従業員向けの運動施策を企画したい

・健康経営優良法人認定後の改善施策を検討している

・コラボヘルス施策を進めたいが、役割分担や進め方が整理できていない

・社内会議用の企画整理や専門家選定の負担を軽減したい

・単発セミナーではなく、実施後の振り返りまで含めて外部委託したい

・次年度の保健事業・健康経営施策に向けた改善材料を残したい

健康保険組合単独、企業人事単独での相談だけでなく、双方が同席した施策設計相談にも対応します。

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業・健康保険組合の健康施策を実行面から支援しています。

本支援では、健康保険組合が担う保健事業と、企業人事が担う健康経営施策を分断せず、双方の目的、役割、対象者、実施時期を整理した上で、実行可能な施策へ落とし込みます。

特に、コラボヘルス施策では、誰が企画し、誰が社内調整を行い、誰が対象者へ案内し、誰が実施後の振り返りを行うのかが曖昧になりやすい傾向があります。

フラクタルワークアウトでは、企画、専門家選定、運動プログラム提供、実施管理、振り返りまでを一括して支援することで、健康保険組合・企業人事・コラボヘルス担当者が施策を進めやすい体制づくりを支援します。

また、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向け健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、企業・健康保険組合が相談しやすい運動支援体制を整えています。

5. 期待できる運用上のメリット

コラボヘルス施策の設計・実行を外部支援として活用することで、健康保険組合および企業にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

・保健事業と健康経営施策の連携が進めやすくなる

・健康保険組合と企業人事の役割整理がしやすくなる

・健診後フォローや運動施策を具体化しやすくなる

・専門家選定、企画、運用、振り返りを一括管理できる

・担当者の会議準備、社内調整、実施管理の負担を軽減しやすくなる

・加入者・従業員が参加しやすい運動機会を設計しやすくなる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

施策ごとに外部講師や専門家を個別に探すのではなく、企画から運用までを一括して相談できるため、健康保険組合と企業人事の双方にとって、実行しやすいコラボヘルス施策の設計が可能になります。

6. 導入の流れ

導入にあたっては、健康保険組合・企業人事の既存施策や課題に応じて、以下の流れで支援します。

1. 初回相談

現在の保健事業、健康経営施策、健診後フォロー、企業人事と健康保険組合の連携状況、実施体制、予算、希望時期を確認します。

2. 役割整理

健康保険組合、企業人事、産業医、保健師、健康経営担当者など、関係者ごとの役割と実施目的を整理します。

3. 施策設計

オンライン運動、対面指導、セミナー、継続プログラム等の中から、目的・予算・対象者・実施期間に応じた施策を設計します。

4. 実施準備

案内文面、実施日程、参加導線、社内外の関係者との調整内容を整理します。

5. 実施

加入者、従業員、対象部署、対象企業に応じて、運動施策や健康支援プログラムを提供します。

6. 振り返り

実施後の参加状況や反応を踏まえ、次回施策や次年度の保健事業・健康経営施策に向けた改善点を整理します。

既存施策の一部補完、企業人事との共同実施、健康経営施策との連携、次年度に向けた継続施策設計など、状況に応じた相談が可能です。

ご相談について

フラクタルワークアウトでは、健康保険組合と企業人事が連携して取り組むコラボヘルス施策の設計・実行・振り返りを支援しています。

「保健事業と健康経営施策を連携させたい」

「健康保険組合と企業人事の役割分担を整理したい」

「健診後フォローや運動施策を共同で実施したい」

「コラボヘルス施策を進めたいが、社内調整や運用負担が大きい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

このような課題をお持ちの健康保険組合、企業人事、健康経営担当者、コラボヘルス担当者、保健師、産業保健担当者の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact@fractal-workout.jp