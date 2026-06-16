参加店舗数は昨年度の約2.5倍に！「とこなめ おもてなしクーポン」デジタル化で本格始動

愛知県

一般社団法人とこなめ観光協会では、中部国際空港セントレアおよびAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）来訪者、観光客を対象に、市内飲食店への来店促進を目的とした「とこなめ おもてなしクーポン」を2027年5月31日まで配布中です。

参加店舗数は昨年度の27店舗から69店舗へ大幅拡大しました。新たに中部国際空港セントレア内の飲食店が参加し、空港を利用する方が到着後や出発前にそのままクーポンを利用できるほか、Aichi Sky Expo来場者や空港島周辺ホテル宿泊者にとっても、より身近で使いやすいサービスとなりました。市内では農家レストランや地元食材を活かした飲食店も参加しており、常滑ならではの魅力的な店舗が新たに加わったことで、空港島からまちなかまで、幅広いエリアで常滑グルメを楽しめる内容となっています。

さらに、今年度のクーポンは、昨年度までの「紙クーポン＋デジタルMAP」から進化し、デジタルMAPとデジタルクーポンを一体化しました。スマートフォン上で店舗検索からクーポン利用まで完結でき、使いやすくアップデートしています。

この機会に、ぜひ「とこなめ おもてなしクーポン」で常滑のグルメをお楽しみください。

■空港でも、まちなかでも、そして「いつ来ても使える」利便性が向上

今年度は、中部国際空港セントレア内店舗の参加により、空港利用者にとっての利便性が大きく向上しました。「空港で使える」「まちなかでも使える」クーポンとして、常滑を訪れるあらゆる来訪者にとって、より使いやすい仕組みになりました。

＜おすすめ利用シーン＞

・飛行機の出発前に

・到着後の食事に

・Aichi Sky Expoイベント後の夕食に

・空港島ホテル宿泊時の食事に

・常滑観光とあわせて

■11言語対応の「食のデジタルプラットフォーム」

デジタルMAPを11言語*に対応し、店舗検索・ルート検索・クーポン利用までスマートフォン上で利用可能になりました。訪日外国人旅行者をはじめ、紙のMAPを持ち歩かず、スマートフォンで情報収集を完結したい来訪者にも対応します。

国内外の来訪者がスマートフォンひとつで常滑の飲食店を探し、楽しめる、“食のデジタルプラットフォーム”として整備を進めています。

*11言語…日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語、フランス語、スペイン語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語、タイ語

■アジア競技大会・MICE来訪者にも対応

2026年は、アジア競技大会開催を控え、国内外から多くの来訪者が見込まれます。また、Aichi Sky Expoでは年間を通じて展示会・ライブ・スポーツイベントなどが開催されており、夜間帯に「どこで食事をするか」が課題となっています。

本事業では、「展示会のあと、常滑の夜グルメへ。」をコンセプトに、空港・展示場・ホテル・まちなかをつなぎ、来訪者の市内回遊を促進します。

■「食のデジタルプラットフォーム構築」への挑戦

デジタルクーポン利用時に画面上で簡単なアンケートに回答いただくことで、来訪目的の把握が可能となるほか、利用者の検索キーワード分析を通じて、ニーズの高い飲食店や求められているサービス傾向を把握することができます。 本事業は単なるクーポン施策ではなく、常滑市内および空港島周辺の飲食情報を多言語・デジタルで一元的に発信する“食のデジタルプラットフォーム”構築の第一歩として位置づけています。

店舗データ蓄積、クーポン利用分析、MICE来訪者の行動分析、来訪者ニーズ分析、インバウンド動向把握などを視野に入れながら、地域飲食店のデジタル活用と観光消費拡大を推進してまいります。

■詳細

公式サイト：https://www.tokoname-kankou.net/event/detail/214/