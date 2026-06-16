イード、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、「ペケペケ！ペケッツくん」の雑学本＆ノート第2弾を6月16日（火）より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉 拓）が運営するYouTube発アニメ『ペケペケ！ペケッツくん』の雑学本＆ノート第2弾を6月16日（火）より販売開始いたします。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio」内のアニメ事業「ビットスターアニメ」が運営するYouTube発の小学生向けコメディアニメ『ペケペケ！ペケッツくん』より、2025年12月に発売し好評販売中の第1弾に続き、オリジナルの雑学本とノートのセット商品の第2弾を販売いたします。

■ペケッツ！雑学本＆ノート第2弾■商品情報

『ペケッツ！雑学本＆ノート第2弾』

販売開始：2026年6月16日（火）12:00

販売終了：未定

サイズ：普通紙両面（B5）

種類：全6種

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：DMTFNNJB2R

■購入方法- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。- サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。- 内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■「ペケペケ！ペケッツくん」について

YouTube発アニメとして2020年の8月からスタート！ペケペケ星からやってきたおバカな宇宙人ペケッツと、天才中学生・二階堂ルイ、そしてとにかくモテたい豪恩寺ハヤトが活躍するドタバタアニメ！小学生を中心に人気を集め、チャンネル登録者数は53万人を突破、総再生回数は7億回越えを記録！（2026年6月時点）

YouTube発のキャラクターIPとしてさらなる成長を目指し、今後もアニメ本編の継続配信に加え、グッズ展開やリアルイベントなど、子どもたちとの接点を拡大していく予定です。また、視聴者の反応やSNSでの声をもとに、キャラクターや物語の世界観を広げながら、ファンとの双方向コミュニケーションを重視したIP展開を進めてまいります。

【チャンネル情報】

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@peketsofficial

Xアカウント：https://x.com/Pekets_official

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル85におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：濱田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



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〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/