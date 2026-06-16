ライフスタイルショップ「unico」がららぽーとEXPOCITYに7月15日(水)オープン！

株式会社ミサワ

全国にライフスタイルショップ“unico”、“unico loom”を45店舗運営する株式会社ミサワ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三澤 太、以下ミサワ)は、2026年7月15日(水)にライフスタイルショップ「unico(ウニコ)」を「ららぽーとEXPOCITY」にオープンいたします。

オープンを記念して、数量限定のプレゼントキャンペーンを開催します。

今回のノベルティには商品制作時に出る端切れを再利用した、サステナブルな限定デザインのトートバッグを採用。unico公式アプリをダウンロード＆会員登録の上、1,000円(税込)以上商品をご購入の方にプレゼントします。

※先着順のため、なくなり次第終了となります。

※デザインはお選びいただけません。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

▼アプリダウンロードURL

App Store：https://qr.paps.jp/xaG9D

Google Play：https://qr.paps.jp/l9xI

「unico EXPOCITY」店舗概要

所在地 ：〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1F

オープン日：2026年7月15日(水)

営業時間 ：平日10:00～20:00、土・日・祝10:00～21:00

電話番号 ：0120-132-151(unicoコールセンター)

unicoEXPOCITYの特徴

大阪モノレール万博記念公園駅からすぐの大型複合施設「ららぽーとEXPOCITY」にunicoが初出店。

約80坪とコンパクトな店内でありながら、家具什器の設置や照明等の展開方法を工夫し、買い回りがしやすいディスプレイを意識しました。

最大の特徴は、坪数に対して既存店舗より広めに設計しているファブリックコーナー。エントランスから視認性の高い展開位置で、ラグなどのアイテムと合わせて豊富なラインアップをご覧いただけます。

また、リビング・ダイニングのコーディネートを9コーナー展開。豊富な家具の使い心地を実際にお試しいただけます。

unicoについて

unico（ウニコ）とは、「たったひとつの」「大切な」などの意味を持つ言葉で、「自分らしくいられる心地良い空間づくり」をコンセプトとしたライフスタイルショップです。トレンドやニーズを取り入れたオリジナルの家具やファブリック、国内外からセレクトした雑貨などのアイテムを豊富に取りそろえています。

公式オンラインショップ

https://www.unico-fan.co.jp/

公式SNS

■Instagram https://www.instagram.com/unico_fan/

■LINE https://www.unico-fan.co.jp/shop/pages/line.aspx

■X https://x.com/unico__fan

会社概要

会社名 ： 株式会社 ミサワ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー25階

代表者 ： 代表取締役社長 三澤 太

設立 ： 1959年2月

事業内容： ライフスタイルショップ“unico”、“unico loom”の運営

URL ：https://www.misawa-corp.co.jp/