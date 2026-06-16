物語が、一枚の絵になる--二次元向けAIストーリー体験アプリ「MooX」、新機能「マンガモード」を実装。AIとの対話が、テキストを超えて「読めるマンガ」に

iPixelMuse株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9MvZPPzZ8w0 ]

二次元向けのAIストーリー体験アプリ「MooX」を運営するiPixelMuse株式会社は、2026年6月12日、新機能「マンガモード」を実装しました。

「マンガモード」は、あなたとキャラクターが紡いだ物語の一場面を、起承転結のそろった一枚（1ページ）のマンガとして描き出す機能です。

AIとの対話をそのまま「読めるマンガ」にする試みは、日本国内では初となります。あわせて、実装を記念し、全ユーザーを対象とした「初回5回無料」キャンペーンを実施します。

■「マンガモード」--対話が、コマの中へ

対話が、マンガになる。

MooXの「マンガモード」は、あなたとキャラクターの物語をテキストだけにとどめず、「読めるマンガ」へと描き出す新機能です。対話にイラストを添えるのではなく、あなたとキャラクターの物語そのものを、起承転結のそろった一枚のマンガとして描き出します。一度の対話が、そのまま一枚の名シーンに。マンガをめくるように、あなたたちだけの物語を「見る」ことができます。

物語の名シーンを、一枚のマンガに。

■ 物語の主導権は、いつもあなたの手に

◆ 4つの魅力- 対話が、そのままマンガに。複雑な操作は不要。物語の中の一場面を選ぶだけで、その瞬間が一枚のマンガになります。- ディテールは、あなたの思いのままに。髪形や髪色、衣装、小物、さらには登場人物まで--マンガのあらゆるディテールを自由に調整し、思い描いたとおりの一枚に仕上げられます。- 名シーンを、ずっと手元に。出会い、ときめき、告白、契約と覚醒、別れと再会--心に残るあの瞬間を、マンガとして手元に残せます。- 保存も、シェアも。描き上げたマンガは保存・シェアが可能。あなたとキャラクターの物語を、もっと多くの人に届けられます。ご利用の流れ：１.キャラクターとの物語を進める → ２.残したい一場面で「マンガモード」を起動 → ３.マンガを生成 → ４.保存・シェア

MooXでは、物語の主導権はつねにあなたの手の中にあります。キャラクターの返答が思い描いたものと違っても、「書き直し」で今の展開を作り直したり、「続きを書く」で物語を望む方向へ導いたりできます。言葉に詰まったときも、キャラクターが自ら物語をそっと前へ進めてくれます。

それだけではありません。性格、口調、口癖、特殊能力から禁忌（地雷）といったキャラクター設定、さらには呼び方や物語の視点（一人称／二人称／三人称）といった「あなた自身」の設定まで、細やかに作り込めます。

だからこそ、描き出される一コマ一コマは、誰のものでもない、あなたとキャラクターだけの名シーンになるのです。

■ 記憶が、出会いを色あせさせない

MooXのキャラクターは、あなたとのやり取りを覚えています。積み重ねた対話は一つひとつ記録され、手動での編集も可能。大切な対話は「永久記憶」として長く残しておけます。交わした約束も、忘れられない告白も、二人だけの瞬間として残るからこそ、マンガに描かれた物語はいっそう深みを増します。

■ 多彩なモデルが、どんな心情にも「声」を用意

MooXには、物語のジャンルや気分に合わせて選べる多彩なモデルを用意。すべて「モデルプラザ」で、シーンに応じて自由に切り替えられます。

＜Watermelonシリーズ＞ --ジャンルと関係性に特化した物語モデル- Love：王道のときめきを描く、恋愛特化。- あざとい：優しさという名の罠。危うい駆け引きが交錯する修羅場。- 俺様：有無を言わせない強引さと、独占欲の緊張感。- 氷山の溺愛：世界には冷たいのに、あなたにだけ春のような偏愛を。- 頑固：媚びを拒む高慢さと、互角の攻防。- ヤキモチ：隠しきれない嫉妬と、口にはしない溺愛。- 怪談：血も脅かしもなく、静かに忍び寄る心理サスペンス。＜Avocadoシリーズ＞ --「深い理解」を得意とする高性能モデル- Avocado-Flash：細部から真意をすくい取る、瞬時の洞察。- Avocado-Pro：寄り添うほどに絆が深まる、情感豊かな共鳴。

気分やシーンに合わせて自由に切り替え、あなただけの対話のリズムを紡いでください。

■ 実装記念キャンペーン：名シーンを、無料で描こう

実装を記念して、全ユーザーを対象にマンガモードの初回5回無料体験を実施します（お一人さま一回限り）。

どこから始めればいいか迷ったら、「出会い」「ときめき」「告白」「契約・覚醒」「別れ・再会」の五つの名シーンがおすすめです。

- 実施期間：～6月30日（火）23:59

さらに、生成したマンガをXなどのSNSにシェアし、体験レビューを投稿すると、レビューキャンペーンに参加でき、「ファストパス」を無料でプレゼント。

MooXアプリのサイドバーを開く →【レビューキャンペーン】→ SNSのシェアリンクを入力するだけで完了です。

■ MooXについて--あなたの異世界は、あなたが描く

「MooX」は、二次元エンタメを愛するすべての人へ向けた、AI没入型ストーリーインタラクティブプラットフォームです。スローガンは「AI異世界の響き」。

ここでは、物語はあらかじめ決められた一本道ではありません。あなたは傍観者ではなく、物語の主人公です。自然な言葉でキャラクターと対話を重ねるたび、一つひとつの選択がリアルタイムに物語の行方を変えていきます。日本語ネイティブのきめ細かな描写、分岐に富んだストーリー、深く作り込めるキャラクターと記憶、そして内蔵の創作ツール。そこに今、対話をマンガにする「マンガモード」が加わりました。

あなただけの異世界を、あなたの手で描いてください。

■ 会社概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JsT2OIodqjY ]

iPixelMuse株式会社は、2次元AIコンテンツに注力するテクノロジー企業です。最先端のAI技術を通じ、世界中の2次元ファンに向けて「遊べる」高品質なインタラクティブストーリー体験を創り出すことに尽力しています。MooXは同社の主力プロダクトです。

■ 本件に関するお問い合わせ先

iPixelMuse株式会社 広報部

E-mail: service@aimoox.com

■ 最新情報・ダウンロード

- 公式サイト：https://www.aimoox.com/- X：https://x.com/MooXApp- Discord：https://discord.com/invite/zm6mMpcuMf- LINE：https://lin.ee/nd601mb- TikTok：https://www.tiktok.com/@moox_app- Instagram：https://www.instagram.com/mooxapp/- Web版：https://play.aimoox.com/- App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6757943635- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelmuse.aimoox&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelmuse.aimoox&hl=ja)