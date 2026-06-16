エートス協同組合、北海道苫小牧市と災害協定を締結

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〜被災車両を移動し、被災地の早期復旧復興に対応〜エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長）は6月5日、北海道苫小牧市と「災害時等における車両等の移動に関する協定」の締結式を執り行いました。本協定は、災害時の迅速な対応によって復旧活動に貢献することを目的としており、全国で65例目となります。





■災害協定の経緯と目的



近年、全国各地で地震や台風などの自然災害が頻発しており、防災対策の強化や迅速な復旧対応が重要な課題となっています。このたび協定を締結した苫小牧市は、発災時への備えの重要性を認識されていることから、様々な企業・団体との連携を進めており、災害への備えをより強化するべく、協定締結へといたりました。



本協定では、災害発生時に自力で移動できない被災車両等の移動に関する連携体制を構築することで、被害拡大の防止や道路・避難所等の機能確保を図り、災害から円滑な復旧に資することを目的としています。今後もエートス協同組合は苫小牧市と連携を深めながら、災害発生時の迅速な対応と円滑な復旧・復興に貢献するとともに、防災・減災への取り組みを全国へ広げ、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。



