【日本初】”四角い”塩どら焼き専門店「湯ノ塩」が夏の”新感覚”の和スイーツギフトとして「塩アイスどら焼き」の通販・お取り寄せを開始！

株式会社OMOI

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プレスリリース

2026年6月吉 日

株式会社OMOI

代表取締役 川村 諒志

株式会社OMOI（代表取締役 川村 諒志）は、鳥取県の地域の魅力を届ける事業を複数展開するローカルベンチャーです。この度、鳥取県米子市の皆生温泉街に立ち上げた塩どら焼き専門店「湯ノ塩」から、皆生海岸の自家製塩を使用した贅沢な和スイーツ「塩アイスどら焼き」を2026年6月16日からお取り寄せ開始いたします。

究極の塩アイスどら焼き6個セット

公式サイト：https://www.yunoshio.com/

公式通販サイト：https://yunoshio.myshopify.com/

■皆生の自家製塩を使用した「塩アイスどら焼き」とは？

濃厚なミルクのコクと、ミネラル豊富な日本海の海水から自ら汲み上げ直火で丁寧に炊き上げた、皆生海岸の「自家製塩」を合わせたアイスどら焼きです。

単に塩を加えるのではなく、ミルクアイスとの相性を極限まで追求し、何度も試作を重ねて導き出した“黄金比”で仕上げることで、やさしい塩味がミルクの甘みを鮮やかに引き立て、後味は驚くほどすっきりとまとめました。

ひとくちで広がる、濃厚なコク・まろやかな塩気・ふわふわな生地とひんやりなめらかなアイスが織りなす食べ心地がクセになる、夏だけの贅沢な味わいです。

今回の商品では、“夏の涼を五感で楽しむ”をテーマに、専門店だからこそ生まれる素材の調和から、最後の一口までアイスが詰まった四角い形状のバランスまで細かく調整されたどら焼きです。

＜商品詳細＞

商品名：「塩アイスどら焼き」

価格：4個セット1,800円（税込）

：6個セット2,500円（税込）

賞味期限：冷凍200日間

■ マンネリ化する夏ギフトに、鳥取・皆生の海が育んだ新感覚の「涼」を

これまで「湯ノ塩」の塩どら焼きは、鳥取・皆生の地を訪れるお客様や、地元の皆様に愛されてきました。しかし、特に夏場にかけて「遠方に住む大切な人へ、このひんやりとした美味しさを贈りたい」「旅行で食べたあの味を、自宅でもう一度味わいたい」というお声を、全国から数多くいただくようになりました。

近年のお中元・夏ギフト市場では、「定番品も良いけれど、他とは被らない、特別感のあるひんやりスイーツを贈りたい」というニーズが急速に高まっています。

皆生温泉のミネラルを多く含んだ海水を、丹念に直火で炊き上げる自家製塩をダイレクトに落とし込んだ。

この「鳥取・皆生の夏の恵み」を、全国のご家庭へお届けしたい。そして、猛暑が続く日本の夏に、日本初である“四角い”どら焼きの目新しさと、専門店だからこそ実現できた「塩×ミルクアイス」の圧倒的なクオリティで、涼やかな驚きを提案したい。そんな強い想いから、冷凍流通の体制を整え、この度、公式オンラインショップでの全国お取り寄せを開始いたしました。お中元や暑中見舞いはもちろん、一夏の贅沢なご褒美として、大切な方へと届く特別な贈り物です。

塩アイスどら焼き

■全国おとりよせネット「どら焼き部門」で全国1位を獲得！（2026年5月25日時点）

塩づくりから行い、地域の素材へのこだわりが高く評価され、全国おとりよせネット「どら焼き部門」で全国1位を獲得しました。カリッとした新食感の生地と、2日かけて丁寧に炊きあげた餡子と自家製塩が生み出す贅沢な味わいが人気を集めています。現地でしか食べることができない新感覚どら焼きを全国の方にも召し上がっていただきたいという想いから、冷凍便でのお取り寄せを承っています。ご自宅用はもちろん、ギフトやお歳暮にもぴったりな包装・ギフト箱を用意しています。大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもおすすめです。

■どら焼きの街“米子”から珍しい四角い塩どら焼きで全国に発信

四角い塩どら焼き専門店「湯ノ塩」がある鳥取県米子市はどら焼き生産量が世界一の街で、そんなどら焼きの街を全国にも発信したいという思いから、さらに進化したどら焼きづくりに私たちは挑戦しています。どら焼きのお店で自家製塩を作るという日本初の取り組みや、その塩を使った塩味・ミネラルを感じる塩どら焼きを作るだけでなく、塩の結晶をイメージした四角いどら焼きをオリジナル型を製造して、こだわって作っています。全国各地からこの鳥取県米子市にどら焼きを食べ比べしに来てもらえる場所になることを目指しています。

■四角いどら焼き専門店 湯ノ塩の7つの特徴

１．日本初の自家製塩を使った四角いどら焼き専門店

２．鳥取県産大納言小豆や鳥取県産純国産鶏の新鮮な卵を使用

３．カリっと新食感の塩バターどら焼き「塩カリどら」を提供

４．鳥取県の樹齢300年以上の椋木などの地域の貴重な木材を使用

５．鳥取県大山町の抹茶・ほうじ茶を使用したどら焼きを提供

６．どら焼きの町“米子”で全国的にも珍しい四角いどら焼き専門店

７．皆生温泉街の中心地から徒歩1分で行ける場所に製造所と店舗が併設

■店舗概要

店舗名：どら焼き専門店 湯ノ塩（ゆのしお）

所在地：〒683‐0001

営業時間：10:00~17:00

定休日：なし

駐車場：7台分

店内イートイン：5席分

公式サイト：https://www.yunoshio.com/

公式通販サイト：https://yunoshio.myshopify.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yunoshio_0222/

X：https://x.com/yunoshio_222

■今後の展開

どら焼き専門店 湯ノ塩では、皆生温泉の近くで100年続くブランドを目指して、皆生温泉街の塩を使った塩バターどら焼き「塩カリどら」を名物にしていくことを目指していきます。また、塩を起点としてどら焼きだけでなく、様々な事業を生み出し皆生温泉街に新しい産業を作り出すことを目指しています。

■会社概要

商 号：株式会社OMOI

住所：〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山2164‐657 サンコスモス103号

代表者：川村 諒志

■本件についてのお問合わせ先

担当/山田（やまだ）

Email：yunoshio0222@gmail.com

※製造風景や店舗取材についてはお時間など出来る限り対応させて頂きます。

※視聴者様や読者様へのプレゼントもご相談に応じさせて頂きます。

※掲載や取材にご利用頂ける商品のカット写真等は多数ご用意しております。お気軽にお申し付け下さい。