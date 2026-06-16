【大丸神戸店】デパ地下 和の銘店がさらに充実。人気4ブランドがニューオープン＆リニューアル～〈茅乃舎〉〈満月〉〈神宗〉〈不室屋〉～

株式会社 大丸松坂屋百貨店

6月29日(月)より、大丸神戸店地1階に、「和」の銘店が集う新たなゾーンが登場いたします。ニューオープン・リニューアルを通じて、人気ブランドが集結し、より魅力あふれる売場へと生まれ変わります。

今回の注目は、ライブキッチンを新設しリニューアルオープンする〈茅乃舎〉と、「阿闍梨餅」で知られる〈満月〉の新規オープン。出来立てならではの魅力や、長く愛され続ける和の味わいとの新たな出会いをお届けします。

さらに、佃煮・塩昆布の老舗〈神宗〉、加賀麩専門店〈不室屋〉も装い新たにリニューアルオープン。伝統を大切にしながら、新たな魅力を加えた「和」の世界をお楽しみいただけます。

この機会に、より充実した大丸神戸店の「和」の銘店ゾーンへぜひお立ち寄りください。

ライブキッチン導入！〈茅乃舎〉リニューアルオープン

※画像はイメージです。

地元の食材と日本食文化を継承する「食」のブランド〈茅乃舎〉がリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルオープンでは、実際にお料理のイメージを楽しめるライブキッチンを新たに導入！お客様へ更なる食の喜びを味わっていただけるように、毎月旬の素材を使ったメニューや、調味料のアレンジをライブキッチンから、お届けいたします。

〈茅乃舎〉

素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地元の食材と日本食文化を継承する「食」のブランド。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。定番の「茅乃舎だし」を中心とした各種だしシリーズをはじめ、フリーズドライ、ご飯の素などの商品を取り揃えております。普段使いのだしや調味料、ギフトや手土産などもご用意しております。

▼商品ラインアップ (一部)

「茅乃舎だし」

8g×30袋：税込2,268円

焼きあご、鰹節、うるめいわし、真昆布などを粉末にしてだしパックに詰めた、本格的な和風だし。 味噌汁から煮物まで幅広く使えます。袋を破って中身を調味料としてもお使いいただけます。

「神戸・西宮限定茅乃舎洋風だし」

8g×10袋：税込1,382円

玉ねぎ、人参、セロリ、キャベツ、にんにくなど5種の国産野菜のうまみを凝縮した神戸・西宮限定の洋風だしです。淡路島産玉葱チップから引き出した甘みと、ハーブのやさしい香味で、コクと香り豊かな味わい深いだしに仕上げました。

「茅乃舎 里山クッキー」

16枚：税込2,268円

茅乃舎が国産和素材の風味や魅力を引き出した、大人なクッキーセットです。

フレーバー：抹茶、黒胡麻、生七味、野菜だし

★リニューアルオープン記念に、今しかゲットできない名品を。

リニューアルオープン記念として、〈茅乃舎〉と同じ久原本家ブランド〈博多椒房庵〉の商品が期間限定で登場いたします。

博多の美食を発信するブランドで、通常は福岡の店舗や・通販ネット限定でしか販売していない商品を、今だけ大丸神戸店でも展開いたします。

「博多あごだし柚子塩ラーメン」

1食入：税込410円

焼きあごだしと天草灘産海塩、爽やかな国産柚子果汁を使用した香り高いスープ。スープが染み込む「ストレート細麺」を使用しています。

「高菜じゃこ飯」

2合用 (2～3人前)：税込788円

炊きたての白ごはんに混ぜるだけで、よく味のしみこんだ博多の味に。

九州産高菜と国産ちりめんじゃこ、胡麻油の絶妙なハーモニー。

長年愛される定番お土産が大丸神戸店に新登場

〈京菓子司 満月〉

江戸末期の1856年に創業。一つ一つに熟練した菓子職人の技術を伝承し、高品質なお菓子づくりを貫いております。数々のお菓子の中でも「阿闍梨餅」が看板商品となり、長年多くのお客様に愛される銘菓となりました。「一種類の餡で一種類の菓子しかつくらない」という基本方針に基づき、味付けや加工法まで考え抜いて開発された銘菓たちを、お楽しみください。

▼商品ラインアップ (一部)

「阿闍梨餅」

1個：税込141円

大正11年、二代目当主が考案し発売した「阿闍梨餅 (あじゃりもち) 」。比叡山で修行をする高僧・阿闍梨様の網代笠を象った半生菓子です。丹波大納言小豆の粒餡を、さまざまな素材を練り合わせた秘伝の餅生地で包み、焼き上げました。しっとりとした餅生地とあっさり風味の自家製餡が絶妙に調和し、独特の食感をお楽しみいただけます。

その他人気ブランドが新しい装いでお目見えです

〈神宗〉

天明元年、淀屋橋の東に位置する靭 (うつぼ) の地で創業した〈神宗〉は、海産物問屋として昆布や干物を扱うことから歩みを始めました。素材を見極める商いの姿勢は、やがて佃煮や、だしづくりへと受け継がれ、現在の味の礎となっています。素材を見極め、手間を惜しまず、文化として伝えていく。その積み重ねが、今も変わらぬおいしさとして息づいています。

▼商品ラインアップ (一部)

「ご自宅用塩昆布」

1袋：税込1,080円

道南産天然真昆布と道北産天然利尻昆布をブレンドしてお作りした塩昆布。山椒の実とともにじっくり時間をかけて炊き上げました。昆布の旨みとまろやかな味わい、山椒のほのかな風味をお楽しみ下さい。

★リニューアルオープン特典

税込1,500円以上お買あげの方先着100名様に「おにぎり塩昆布 ごま入り 20g入り 」をプレゼント。

細切りにした北海道産の昆布を直火釜でじっくりと丁寧に炊き上げ、ごまを合わせた昆布の佃煮です。

〈不室屋〉

不室屋は、慶応元年(1865年)に金沢・尾張町にて開業。開業当時の製法・味・技が伝承された麩、そこから新たに創り出す麩。双方を大切にしながら、選び抜いた食材を使った、職人の手に成る麩の数々をより多くの皆様にお届けいたします。関西では大丸神戸店のみ「麩まんじゅう」の販売も開始いたします。

▼商品ラインアップ (一部)

「生麩まんじゅう」

3個入：税込972円

生麩生地で餡を包み、笹の葉でくるんだ麩のお菓子です。しっとりなめらかな食感とやさしい甘さ、笹の葉の清々しい香りがひろがります。

★リニューアルオープン 特別販売商品

「不室屋おためしセット

(宝の麩３個、彩り麩１個、おやつ麩１個) 」

税込1,631円 【限定数】30

リニューアルオープンを記念して、〈不室屋〉を代表する人気商品を詰め合わせたセットを限定数量で特別販売いたします。お湯を注ぐだけで本格的なお吸いものが味わえる「宝の麩」、食卓を彩る「彩り麩」、軽やかな食感の「おやつ麩」を揃えた人気セットです。