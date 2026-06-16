東京ミッドタウン八重洲にて都心型暑熱対策の取組み 「TOKYO COOL PROJECT」を始動 屋外用エアコンの導入により夏季の快適な都市空間創出を目指す

三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）および、ダイキン工業株式会社（所在：大阪府大阪市、代表取締役社長兼ＣＯＯ 竹中 直文、以下「ダイキン」）は、夏季の暑熱対策と来街者の快適性向上を目的とした「TOKYO COOL PROJECT」（以下「本プロジェクト」）を開始いたします。本プロジェクトの第一弾として、2026年6月11日から9月30日までの約3か月半、東京ミッドタウン八重洲1階ガレリアにダイキンの屋外用エアコン「アウタータワー」2台を設置し、暑熱対策を推進するとともに、来街者の快適性向上を図ります。近年、気候変動等の影響により都市部における猛暑日が増加しており、屋外空間における熱中症対策や快適な滞在環境の整備が重要な社会課題となっています。東京ミッドタウン八重洲では、年間を通じて様々なイベントや交流機会を創出しており、多くの来街者が利用する屋外空間において、夏季でも快適に滞在できる環境整備は重要なテーマの一つです。6月12日・13日に開催した「山王祭 八重洲縁日2026」でも本設備を活用し、快適で過ごしやすい環境づくりに取り組みました。本プロジェクトでは、ダイキンの屋外用エアコン「アウタータワー」を活用し、来街者の快適性向上や暑熱対策に取り組みます。三井不動産とダイキンは、本取り組みを通じて得られた知見を活かし、都心部における新たな暑熱対策のあり方や他施設・他エリアへの展開可能性を検討するとともに、来街者の安全・安心で快適な都市空間の創出と、持続可能なまちづくりを推進してまいります。