ジャンカラが展開中の女性専用フィットネス＆セルフエステ「PORT」 ライフスタイルに合わせて選べる2つの料金プラン、7月1日スタート！

株式会社TOAI

2026年7月1日（水）より、「使った分だけプラン」と「使い放題プラン」からお客様ご自身で選択できる、新しい料金体系がはじまります。

PORTは西日本を中心に全国208店舗のカラオケチェーン「ジャンカラ」を展開する、株式会社TOAIグループの女性専用フィットネス＆セルフエステスタジオです。

「手ぶらで行ける」「どこでも入会できる」をコンセプトに掲げ、時間制料金(タイムチャージ制)を採用してまいりました。このたび、お客様一人ひとりのライフスタイルや通うペースに合わせて自由にご利用いただけるよう、月額定額の「使い放題プラン」を新設いたします。従来の「使った分だけプラン」とあわせて、女性専用セルフフィットネス施設では珍しい、2つのプランを選択いただける仕組みを導入いたします。

入会金・登録料は引き続き一切不要。アプリ登録するだけでご利用可能です。

詳細はPORT公式サイトにてご確認ください。

▶︎URL：https://port-fitness.jp/

■ 業界では珍しい、ライフスタイルに合わせて選べる2つの料金プラン

PORTでは、時間制料金(タイムチャージ制)を採用してまいりました。このたび、月額定額の「使い放題プラン」を新設し、お客様のライフスタイルに合わせて2つのプランを選択いただける仕組みを導入いたします。

[使った分だけプラン] \100 / 10分 （月額最低\1,000）税込

自分のペースで気軽に通いたい方向けのプランです。

[使い放題プラン] 月額 \6,980 税込

時間を気にせずしっかり通いたい方向けのプランです。

さらに、プラン変更は毎月可能。「今月は忙しいから使った分だけ」「来月は集中したいから使い放題」など、その月の予定に合わせて柔軟に切り替えていただけます。継続期間の縛りもございません。

■ あなたの「なりたい」に寄り添う料金設計

新料金プランは、PORT会員のご利用データを丁寧に分析した結果に基づいて設計しています。

「忙しい日は10分だけ」「気が向いた日に1時間」というスキマ時間派の方も、「結婚式に向けて3ヶ月集中したい」「夏休みはたくさん通いたい」という集中派の方も、それぞれに最適な料金体系をご用意いたしました。

短時間でサクッと立ち寄るライト層から、本気でボディメイクに取り組みたい本格層まで、幅広いお客様のニーズにお応えいたします。プランの選び方に迷われた際は、店頭またはアプリを通じてご相談いただけます。

■ 変わらない「手ぶら」と「気軽さ」。入会金0円、アプリ登録だけで即日利用可能

PORTの「気軽に始められて、自分のペースで続けられる」というコンセプトのもと、入会金・事務手数料は引き続き0円。スマートフォンアプリの登録だけでご利用いただけます。スポーツウェア、靴下、トレーニングシューズ、タオル、クレンジングや化粧水等のアメニティも全て無料でご用意。仕事帰り、買い物ついで、お出かけ前などにもご利用いただけます。

新料金プラン適用開始日：2026年7月1日（水）

対象店舗 ：阪神西宮店 / 上新庄店 / 京都西院店

営業時間 ：24時間営業（年中無休）

お問い合わせ ：info@port-fitness.jp

詳細は「PORT」公式サイトにてご確認ください。

▶︎URL：https://port-fitness.jp/

■ 企業概要

会社名：株式会社Flat（TOAIグループ）

所在地：京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル5階

代表者：代表取締役 渡邉啓介

設立：2020年1月7日

URL：https://port-fitness.jp/

事業内容：フィットネスジムPORTの運営/スポーツ用品、健康食品、サプリメントの販売など

■ 株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

所在地：京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル5階

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

URL：https://www.toai.co.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

手ぶらでラクラク本格BBQ！「ジャンオク」：https://www.instagram.com/janokukoshiki/?hl=ja

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。