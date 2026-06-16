マイナビ 『2026年5月度アルバイト・パート平均時給レポート』を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、「2026年5月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表しました。本調査は、アルバイト・パート求人情報サイト『マイナビバイト』（https://baito.mynavi.jp/）に掲載された求人広告データを集計したものです。

＜TOPICS＞

◆2026年5月の平均時給は1,301円で前年同月をやや下回る。［販売・接客・サービス（1,241円）］［クリエイティブ・編集(1,419円)］が過去最高額に【図1、2】

◆エリア別では、「関東（1,365円）」が最高水準、「九州・沖縄（1,201円）」が最も低い結果に。一方、「中国・四国」は前年のワースト水準から順位アップ【図3】

◆三大都市圏の平均時給は1,334円、2カ月連続で横ばい。［レジャー・アミューズメント］が1,340円で過去最高額を更新【図4、5】

◆【今月のTOPIC】7月で開園から丸1年となる大型テーマパークがある沖縄県に着目。沖縄県の平均時給は1,159円で、観光関連業種で最高水準に【図6、7】

【調査概要】

◆2026年5月の平均時給は1,301円で前年同月をやや下回る。［販売・接客・サービス（1,241円）］［クリエイティブ・編集(1,419円)］が過去最高額に

2026年5月の全国平均時給は1,301円（前月比横ばい、前年同月比5円減）で、4月から2カ月連続の1,300円台を推移しているものの、前年同月をやや下回る結果となった。

一方で、職種（大分類）別では、［クリエイティブ・編集]が1,419円（前月比：34円増、前年同月比：173円増）で、過去最高額となった。

また、［販売・接客・サービス（1,241円）］も前月同様に過去最高額を更新した。インバウンドを含む観光消費に加え、大型連休による外出需要の直後のタイミングであり、夏のさらなる盛り上がりを見据えた人材確保の動きが時給を押し上げる要因になっていることが考えられる。

そのほか、前月比では全16職種のうち9職種が増加、5職種が減少、2職種が横ばいとなった。前年同月比では、11職種が増加し、5職種が減少した。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆エリア別では、「関東（1,365円）」が最高水準、「九州・沖縄（1,201円）」が最も低い結果に

一方、「中国・四国」は前年のワースト水準から順位アップ

エリア別平均時給では、東京を含む「関東（1,365円）」が最も高かった一方、「九州・沖縄（1,201円）」が最も低い水準となった。

前年同月では、「中国・四国（1,199円）」が最も低かったが、今月は7エリア中4位（1,227円）に位置しており、前年と比較すると大きく増加していることがうかがえる。【図3】

【図3】

◆三大都市圏の平均時給は1,334円、2カ月連続で横ばい。［レジャー・アミューズメント］が1,340円で過去最高額を更新

三大都市圏※1の平均時給は1,334円で、前月比横ばい、前年同月比4円減となった。2026年は2025年と比較して、全体として増加の動きの落ち着きがみられる。

職種（大分類）別では、［レジャー・アミューズメント］が1,340円（前月比：17円増、前年同月比：110円増）となり、過去最高額を更新した。今後の夏休みやお盆などの繁忙期を見据えた人手確保の動きが、時給上昇の背景にある可能性がうかがえる。

そのほか、前月比は全16職種のうち10職種が増加、6職種が減少、2職種が横ばい。前年同月比は11職種が増加、5職種が減少となった。【図4、5】

※1：日本の三大都市（東京・名古屋・大阪）が位置する首都圏・東海・関西の総称

【図4】

【図5】

◆【今月のTOPIC】7月で開園から丸1年となる大型テーマパークがある沖縄県に着目。沖縄県の平均時給は1,159円で、観光関連業種で最高水準に

前年の夏にオープンし、まもなく1年を迎える大型テーマパークがある沖縄県は、平均時給が1,159円で、前月比2円減、前年同月比19円増となった。職種（大分類）別では、［飲食・フード（1,103円）］［アパレル・ファッション関連（1,151円）］で過去最高額となっている。そのほか、ホテル業を含む［販売・接客・サービス（1,145円）］なども、最高額に近い水準で推移しており、背景には、2025年末の最低賃金改定に加え、観光需要の高まりや、それに伴う人手確保の動きなどが影響している可能性がある。【図6、7】

【図6】

【図7】

【調査担当者コメント】

2026年5月の平均時給は1,301円となり、前年同月から5円減となりました。これまで続いてきた上昇の動きはやや落ち着き、足元では伸びの鈍化がみられます。

また、職種別で見ると「クリエイティブ・編集」が1,400円台で、最高額を更新しました。エリア別では、「九州・沖縄」は7エリアの中で最も低い水準でしたが、沖縄県は、最低賃金改定直後の1月から時給の上昇がみられています。このことから、最低賃金改定は募集時給に影響を及ぼしていると考えられます。

7月頃に予定されている中央最低賃金審議会では、今年度の最低賃金改定の目安が議論される見込みです。エリアごとの水準差や改定時期の開きも含め、今後の時給動向に影響を与える可能性が高く、注視していきたいです。

キャリアリサーチラボ 研究員 嘉嶋麻友美

『2026年5月度 アルバイト・パート平均時給レポート』

【調査期間】 2026年5月1日(金)～2026年5月31日(日)

【集計対象データ】 該当月に、弊社アルバイト情報サイト『マイナビバイト』に掲載された求人情報から、

下記除外対象データを除き集計。

※除外対象：給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外

【集計対象エリア】 全国47都道府県

関東：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県

関西：大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県

東海：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県

北海道・東北：北海道、宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県

甲信越・北陸：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

中国・四国：広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【調査機関】 自社調べ

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260616_111717/）