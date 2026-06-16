株式会社スタンダード、社会人向けハイエンドカラオケ新ブランド「GLANZA京橋」を6月16日（火）17時オープン。「カラオケショップ JOYSOUND」運営会社による新ブランド第1号店。

株式会社スタンダード

株式会社スタンダード（東京都港区、代表取締役社長：小林 克章）は、社会人向けハイエンドカラオケ新ブランド「KARAOKE GLANZA（カラオケ グランザ）」の第1号店として、「GLANZA京橋」を本日2026年6月16日（火）17時にグランドオープンします。カラオケ機種はJOYSOUNDに加えDAMも初導入し、全20室にオーディオテクニカ製コンデンサーマイクを標準装備。音響から料金・料理まで設計を一新し、社会人が会社帰りや二次会で気兼ねなく選べるカラオケを提供します。

社会人がカラオケから足が遠のく理由に向き合った新ブランド

コロナ禍を経て、カラオケ市場は回復基調にあります。一方で、社会人の利用シーンでは「マイクや音響に不満がある」「料金が分かりづらい」「料理にもこだわりたい」といった声も残っています。「KARAOKE GLANZA」は、こうした社会人のカラオケ利用における課題に向き合い、音響、空間、料金、料理、接客を一から見直した新ブランドです。仕事帰りの食事や仲間との時間、会食後の二次会など、社会人が自然に立ち寄れる店舗を目指します。

音響から料金、料理まで。社会人の利用シーンを想定した店舗設計

・音響：全20室にハイエンド音場を整備、声の細部まで鮮明に再現する歌唱環境を設計しています。大型ワイヤレスパーティースピーカーを備えた「スゴ音ルーム」では、ライブ感あふれる迫力ある音響体験を提供します。

・料金：定額制ルーム「Class G」は飲み放題込みの室料を一時間あたり昼：11,000円～／室、夜：17,600円～／室（税込）に設定。「GLANZA京橋」には2部屋を展開し、少人数の接待から大人数でのパーティーや宴会までご利用しやすい料金設計となっています。

・料理：カラオケの食事を単なるサイドメニューではなく、体験価値の一部として位置づけています。肉料理を看板メニューに据え、シェアメニューも強化。歌うだけではなく、食事や会話も楽しめる新しいカラオケ体験を提供します。

代表取締役社長 小林克章 コメント

カラオケメーカーの垣根を超えて、お客様の体験だけを基準に店を作る。「KARAOKE GLANZA」は、その考え方を形にした新ブランドです。

社会人になると、本当に好きと言える場所が少なくなる。だからこそ、仕事帰りに仲間と気兼ねなく使える『社会人の居場所』を作りたいと考えました。まずは京橋からスタートし、「KARAOKE GLANZA」を新しいカラオケの選択肢として全国へ広げていきます。

出店計画

第1号店となる「GLANZA京橋」に続き、2号店も近日中に発表予定です。2026年内に複数店舗の出店を計画しており、今後は既存の「カラオケショップ JOYSOUND」からのブランドリニューアルと、「KARAOKE GLANZA」ブランドでの新規出店の両軸で展開を進めていきます。

グランドオープンキャンペーン

「GLANZA京橋」では、グランドオープンを記念し、2026年6月16日（火）から6月30日（火）までオープニングキャンペーンを実施します。

オープン5日間限定（6/16～6/20）

10名以上の事前予約、18時以降のご利用で、各日先着3組様に牛ハラミ肉1kgをプレゼント

オープンキャンペーン期間中（6/16～6/30）

１.「しゃぶしゃぶ すきやき 個室ダイニング 天空 品川港南口店」のお食事券が当たる抽選会

・「しゃぶしゃぶ すきやき 個室ダイニング 天空 品川港南口店」雅コースペア招待券 ・・・・・50組100名様

・「GLANZA」5,000円割引券 ・・・・・・・・・・200名様

２.看板メニュー「牛・豚・鶏の贅沢グリルプレート」を半額で提供

※ご来店のお客様全員が対象 ※なくなり次第終了

店舗概要

会社概要

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